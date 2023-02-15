10 thay đổi nhỏ trong cuộc sống có thể giúp bạn sống đến 100 tuổi!

Sống đến 100 tuổi quả là kỳ tích, và các số liệu thống kê đã chứng minh điều đó. Theo Liên Hợp Quốc, năm 2015 chỉ có 500.000 người sống trăm tuổi. Khi bạn so sánh nó với toàn bộ dân số thế giới (là 7,3 tỷ người vào năm 2015), bạn sẽ thấy được mức độ hiếm hoi của việc đạt được ba con số tuổi.

Theo các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, dưới đây là 10 thay đổi nhỏ trong cuộc sống bạn nên thực hiện để kéo dài tuổi thọ , đạt được mục tiêu của mình. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Nhưng điều đó không phải là không thể, và con số đang tiếp tục tăng lên. Và theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, họ dự đoán rằng vào năm 2050, sẽ có 3,7 triệu người sống trên trăm tuổi. Nếu mục tiêu của bạn là đạt được 100 tuổi, việc thực hiện một số thay đổi trong lối sống lành mạnh có thể giúp bạn có cơ hội đạt được mục tiêu của mình.

10 thói quen nhỏ cần thay đổi cho một lối sống lành mạnh, kéo dài tuổi thọ

Nếu bạn hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá, hãy bỏ ngay

Hút thuốc có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn!

Không có gì ngạc nhiên khi hút thuốc có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang muốn sống lâu hơn, thì việc hút thuốc tuyệt đối không phải là một phần trong lối sống của bạn.

Tiến sĩ Juliana Kling, bác sĩ nội khoa của Women's Health Internal Medicine tại Mayo Clinic cho biết: “Hút thuốc lá có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư. Chính vì vậy, việc ngừng hút thuốc mang đến cho bạn cơ hội để giảm thiểu những rủi ro đó, đồng thời cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền!”

Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ

Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa có thể gây hại cho sức khỏe!

Chắc chắn rồi, thịt đỏ có rất nhiều hương vị, nhưng nó cũng chứa nhiều chất béo bão hòa có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, xúc xích, thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, là chất gây viêm, nghĩa là nó thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể và có thể gây ra sự tích tụ mảng bám, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hóa thần kinh (có hại cho tim và não của chúng ta).

Đặc biệt, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và thịt nguội cũng chứa một lượng natri cao, rất không có lợi cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe tim mạch của chúng ta.

Để kéo dài tuổi thọ, tốt nhất bạn nên đổi thịt đỏ để lấy các loại protein nạc hơn như ức gà, ức gà tây, hải sản, đậu lăng, quả hạch, hạt, đậu phụ, phô mai và sữa chua Hy Lạp không béo (hoặc ít béo).

Cân nhắc thực hiện chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải đã được chứng thực có liên quan mật thiết đến tuổi thọ của người dùng!

Chế độ ăn Địa Trung Hải đã được nghiên cứu rộng rãi vì lợi ích sức khỏe của nó, kể từ khi khu vực Địa Trung Hải được biết đến là có số lượng lớn người trưởng thành sống đến tuổi già rất cao.

Không chỉ ở vị trí địa lý, mà chế độ ăn uống còn là yếu tố chính quyết định tuổi thọ của họ. Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, đậu lăng và các loại hạt. Nó có một lượng vừa phải thực phẩm động vật như thịt và sữa và ít thực phẩm ăn nhẹ và món tráng miệng chế biến cao. Nguồn chất béo chính là dầu ô liu, loại dầu này chứa nhiều polyphenol, là những hợp chất có lợi cho con người theo nhiều cách.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc bệnh!

Theo Viện Lão hóa Quốc gia, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và việc người lớn tuổi chỉ cần ngủ ít hơn người trẻ là một điều hoang đường.

Theo Tiến sĩ Kling, giấc ngủ rất quan trọng đối với rất nhiều thứ, bao gồm cả thứ hiển nhiên nhất – năng lượng! Nhưng giấc ngủ đầy đủ, chất lượng cũng dẫn đến chất lượng cuộc sống cao hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ vậy, giấc ngủ ngon thậm chí còn liên quan đến chuyện chăn gối tốt hơn! Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm và duy trì thói quen đi ngủ đúng giờ để nâng cao chất lượng giấc ngủ của bạn nhé.

Ăn rau có sắc màu xanh đậm hàng ngày

Các loại rau xanh đậm là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể bạn!

Nếu món salad không phải là sở thích của bạn, bạn vẫn có thể bổ sung nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này bằng cách thêm chúng vào một ly sinh tố thơm ngon.

Các loại rau lá xanh đậm là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất! Chúng chứa nhiều vitamin, chẳng hạn như vitamin K, A và C. Đồng thời, chúng cũng rất giàu folate, sắt và chứa một vài gam cả chất xơ và protein.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn rau lá xanh đậm hàng ngày có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn những người không ăn. Vì vậy, hãy ăn nhiều rau bina, cải xoăn, cải rổ,... và cố gắng kết hợp chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nhé!

Duy trì tập luyện

Hãy cố gắng dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể dục nhé!

Theo Hướng dẫn hoạt động thể chất dành cho người Mỹ, người trưởng thành nên đặt mục tiêu đạt được 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần.

Hoạt động tích cực và tập thể dục có liên quan mật thiết đến sức khỏe của bạn, bao gồm cải thiện chất lượng cuộc sống, nhiều năng lượng hơn, hạn chế dư thừa cân và ít nguy cơ mắc bệnh hơn.

Hãy cố gắng dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho một số loại hoạt động, cho dù đó là đi bộ, bơi lội, khiêu vũ hay chỉ làm điều gì đó thú vị khiến bạn vận động. Ngoài ra, các bài tập chịu trọng lượng cũng rất quan trọng đối với xương, sức mạnh và sự cân bằng của bạn.

Ăn nhiều cá hơn

Các loại hải sản cũng là nguồn dưỡng chất tuyệt vời và ngăn ngừa được nhiều bệnh!

90% người Mỹ không đáp ứng khuyến nghị về lượng tiêu thụ hải sản hàng tuần, tức là 8 oz mỗi tuần. Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu và cá hồi đều rất giàu chất béo omega 3 cần thiết. Không chỉ vậy, hải sản cũng là một nguồn protein tuyệt vời và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, cải thiện trí nhớ và nhận thức,..

Ngoài ra, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ngay cả khi tiêu thụ ít nhất 2 oz cá mỗi ngày cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, một số bệnh ung thư và bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả.

Hạn chế uống rượu bia

Nên chọn nhiều loại mocktail hơn là cocktail nhé!

Theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Mỹ, nam giới chỉ nên uống tối đa là 2 ly và với nữ giới tối đa là 1 ly mỗi ngày.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống rượu với lượng vừa phải đến mức cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong, tăng nguy cơ mắc các bệnh như bệnh gan, tim mạch và một số loại ung thư.

Rượu cũng không cung cấp bất kỳ lượng chất dinh dưỡng nào, và việc tiêu thụ cocktail và đồ uống hỗn hợp có thể sẽ làm tăng lượng đường hấp thụ từ nước ngọt và/hoặc nước trái cây của một người. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng uống rượu vừa phải có thể gây hại cho sức khỏe não bộ và trí nhớ, đồng thời gây suy giảm nhận thức. Để kéo dài tuổi thọ, tốt nhất bạn nên tuân thủ các khuyến nghị hàng ngày và không vượt quá chúng và chọn nhiều loại mocktail hơn là cocktail nhé!

Uống đủ nước

Bổ sung đầy đủ nước giúp giữ cho mọi bộ phận trong cơ thể bạn đều khỏe mạnh!

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ, nam giới nên uống 15,5 cốc (3,7 lít) nước mỗi ngày và phụ nữ nên uống khoảng 11,5 cốc (2,7 lít) nước mỗi ngày.

Cơ thể chúng ta được tạo thành từ rất nhiều nước và cần được bổ sung để giữ cho mọi thứ khỏe mạnh, từ làn da đến thận và não của bạn. Chính vì vậy, hãy nhớ bổ sung nước cho ngày làm việc của bạn nhé!

Bổ sung thêm các loại rau thuộc họ cải

Các loại rau họ cải giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ ung thư và kéo dài tuổi thọ!

Các loại rau họ cải là bông cải xanh, súp lơ trắng, cải bruxen, bắp cải, cải thìa, cải ngọt và cải xoăn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ rau họ cải có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ ung thư và thậm chí kéo dài tuổi thọ. Chúng rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và chứa dinh dưỡng thực vật, là những hợp chất từ thực vật có thể giúp giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư vô cùng hữu hiệu.

Trên đây là tổng hợp 10 thay đổi nhỏ trong cuộc sống có thể giúp bạn sống đến 100 tuổi. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết cách xây dựng một lối sống lành mạnh, cho một cuộc sống tràn đầy năng lượng và nâng cao tuổi thọ nhé!