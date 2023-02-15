6 thói quen đơn giản hàng ngày giúp bạn cải thiện giấc ngủ!

Cách chúng ta thư giãn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc đi vào giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Dưới đây là những thói quen lành mạnh hàng ngày có thể giúp bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Cách chúng ta thư giãn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách chúng ta ngủ. Ví dụ, xem một bộ phim hành động có thể kích hoạt trí não của bạn quá mức thay vì làm chậm nó lại. Mặt khác, đọc sách hoặc đi tắm sẽ thư giãn hơn nhiều so với việc lướt điện thoại di động của bạn.

Bạn có phải vật lộn để có được một giấc ngủ ngon và cảm thấy uể oải và buồn ngủ vào ban ngày không? Bạn không phải là người duy nhất đang phải vật lộn với vấn đề này đâu. Với sự phức tạp của cuộc sống hiện đại, chất lượng giấc ngủ của hầu hết mọi người đã bị ảnh hưởng. Một phần của vấn đề là những thói quen nhất định ảnh hưởng đến thói quen ngủ của chúng ta. Thật vậy, chúng ta không chỉ mang căng thẳng của mình lên giường mà còn mang theo các thiết bị di động và nhiều vật dụng khác lên theo nữa.

Bên cạnh đó, việc đi ngủ gần như cùng một thời điểm mỗi ngày cũng rất quan trọng để rèn luyện đồng hồ sinh học của chúng ta. Ngoài ra, lối sống ít vận động cũng là một thủ phạm khác đằng sau giấc ngủ không đều và thất thường. Vì vậy, hãy thức dậy và tham gia vào một số bài tập thể dục trong nửa đầu của ngày nhé!

Theo Tiến sĩ Sudheer Nadimpalli, Cố vấn cấp cao của Bệnh viện CARE cho biết: "Giấc ngủ không chỉ là nhắm mắt và nằm xuống, đó là một quá trình phức tạp đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Một giấc ngủ ngon là điều cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, trí óc nhạy bén và một tâm trạng tích cực. Nếu bạn gặp vấn đề khó ngủ, bạn có thể áp dụng những thói quen đơn giản có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ sâu hơn.”

6 thói quen hàng ngày giúp cải thiện giấc ngủ

Dưới đây là 6 thói quen hàng ngày có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn:

1. Tạo một thói quen ngủ đều đặn

Hãy xây dựng thói quen đi ngủ và thức dậy vào một khung giờ nhất định mỗi ngày!

Điều này có thể được thực hiện bằng cách cố gắng đi ngủ và thức dậy cùng một lúc mỗi ngày, kể cả vào cuối tuần. Bằng cách điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể, điều này giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và thức dậy hơn.

2. Hạn chế tiếp xúc với màn hình (ánh sáng xanh)

Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh ít nhất là 1 giờ trước khi ngủ!

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể ức chế sản xuất melatonin, một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Chính vì vậy, bạn hãy dành ít nhất một giờ không sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay trước khi đi ngủ nhé.

3. Làm cho phòng ngủ của bạn thoáng mát, tối và yên tĩnh

Tạo một không gian ngủ thoải mái, yên tĩnh và đủ tối để dễ ngủ!

Điều này có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon. Đầu tư vào một chiếc đệm và gối thoải mái, đồng thời cân nhắc sử dụng rèm cản sáng hoặc mặt nạ mắt để chặn mọi ánh sáng không mong muốn.

4. Tránh caffein, rượu và nicotin

Tránh dùng các chất kích thích trước khi ngủ, đặc biệt là vào ban đêm!

Tiêu thụ những chất này có thể cản trở giấc ngủ của bạn và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Chình vì vậy, việc hạn chế tiêu thụ những chất này là một ý tưởng hay, đặc biệt là vào ban đêm.

Ngoài ra, một số loại thực phẩm có thể kích hoạt trào ngược/tăng tính axit như thực phẩm chiên hoặc nhiều gia vị cũng nên được tránh dùng vào buổi tối.

5. Tập thể dục thường xuyên

Duy trì thói quen tập thể dục đều đặn để khỏe mạnh và nâng cao chất lượng giấc ngủ!

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, tránh tập thể dục mạnh trước khi đi ngủ, vì nó có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn.

6. Thực hành những kỹ thuật thư giãn

Thư giãn tâm trí và cơ thể với các bài tập hít thở sâu, thiền,...để cơ thể dễ tiến vào giấc ngủ hơn!

Căng thẳng và lo lắng có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Giải pháp cho vấn đề này là bạn có thể cân nhắc việc kết hợp các kỹ thuật thư giãn vào thói quen trước khi đi ngủ của bạn, chẳng hạn như hít thở sâu, thiền hoặc yoga,...

Tóm lại, bằng cách kết hợp 6 thói quen đơn giản này vào thói quen hàng ngày, bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Vì vậy, hãy chăm sóc bản thân và cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi để cơ thể tái tạo năng lượng và hồi phục. Các chị em đang gặp các vấn đề về giấc ngủ, đừng ngại ngần gì mà không thử áp dụng ngay 6 thói quen hàng ngày đơn giản để cải thiện giấc ngủ này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm có được những giấc ngủ chất lượng nhé!