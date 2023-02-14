Màu mắt tiết lộ điều gì về sức khỏe của bạn?

Bạn biết rằng đôi mắt của bạn có thể nói lên nhiều điều về cảm xúc của bạn — nhưng một số nghiên cứu cho thấy chúng cũng có thể nói lên nhiều điều về sức khỏe của bạn: Bởi vì một số màu mắt nhất định có liên quan đến một số tình trạng sức khỏe nhất định, nên bất kỳ ai có thể nhận dạng màu mắt của chính họ đều có thể ước tính liệu họ có nguy cơ mắc bệnh tương đối cao hơn - ít nhất là về mặt lý thuyết.

Bác sĩ nhãn khoa Ivan Schwab, phát ngôn viên lâm sàng của Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ cho biết: Đôi mắt của bạn càng sẫm màu thì khả năng chống tia cực tím càng cao. Bạn ít có khả năng mắc bệnh ung thư mắt, da và đục thủy tinh thể hơn những có màu mắt sáng.

Tất nhiên, nguy cơ thực sự của bạn khi phát triển một căn bệnh cụ thể phụ thuộc vào vô số yếu tố khác, như môi trường và gen của bạn. Cũng hiển nhiên: Bạn cần phải là bác sĩ nhãn khoa để phát hiện những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng nhất. Nhưng nếu bạn muốn biết màu mắt của mình có thể nói lên những nguy cơ sức khỏe nào , hãy cùng chúng tôi đi khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Một nghiên cứu khác cho thấy bạn có thể ít có khả năng mắc bệnh bạch tạng, một bệnh da tự miễn, đặc trưng bởi các mảng da và tóc màu trắng.

Một điều nữa là: Theo một nghiên cứu nhỏ được trình bày tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 33 của Hiệp hội Đau Hoa Kỳ (APS) năm 2014, bạn có thể có khả năng chịu đau thấp hơn và có khả năng lo lắng cao hơn những phụ nữ có màu mắt sáng, đặc biệt là khi sinh con. Các nhà nghiên cứu nói rằng bạn có thể đổ lỗi cho gen của bạn về điều đó.

Tròng mắt màu hạt dẻ

Người có đôi mắt màu hạt dẻ thường dễ bị đau và lo lắng hơn những người có đôi mắt sáng màu!

Theo nghiên cứu của APS, đôi mắt màu hạt dẻ của bạn có thể có nghĩa là bạn dễ bị đau và lo lắng hơn những phụ nữ có đôi mắt sáng màu hơn.

Tròng mắt màu xanh lục

Theo nghiên cứu của APS, phụ nữ có đôi mắt sáng màu có thể chịu đau tốt hơn, giảm nguy cơ lo lắng và trầm cảm, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ và sau khi sinh con.

Tuy vậy, đôi mắt sáng màu của bạn cũng cung cấp ít khả năng chống tia cực tím hơn so với mắt nâu, điều đó có nghĩa là bạn có nguy cơ mắc khối u ác tính ở mắt cao hơn.

Người sở hữu màu mắt hiếm - màu xanh lục, thường có xu hướng nhạy cảm với ánh sáng!

Bên cạnh đó, xét về mặt lâm sàng, những người có tròng mắt màu xanh thường có xu hướng nhạy cảm với ánh sáng, tiến sĩ, bác sĩ nhãn khoa Ruth Williams tại Wheaton Eye Clinic ở Chicago (Mỹ) cho biết.

Ông giải thích rằng sở dĩ có điều này là do ánh sáng làm nhiệm vụ hấp thụ sắc tố trong mắt quá thưa thớt. Ít sắc tố hơn có nghĩa ánh sáng ít được thông qua mống mắt, do đó dẫn đến hiện tượng nhạy cảm với ánh sáng.

Tròng mắt màu xanh biển

Màu xanh biển là màu mắt nguyên thủy của loài người!

Theo một nghiên cứu gần đây, ngoài việc gặp phải những rủi ro tương tự như những người có đôi mắt màu xanh lá cây, bạn có thể dễ bị nghiện rượu hơn những người có tròng mắt màu tối. Các tác giả nghiên cứu không thể giải thích mối tương quan ngẫu nhiên này, và họ thừa nhận rằng cần phải nghiên cứu thêm.

Mắt đỏ

Mắt chuyển đỏ có thể là do mắt bị khô, dị dứng, bụi,...

Đôi khi mọi người đều bị đỏ mắt khi các mạch máu giãn ra. Nguyên nhân thường là do khô mắt, dị ứng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc bụi. Thật thú vị, đỏ mắt thường xuyên có liên quan đến trầm cảm - đặc biệt là ở Người già. Nếu mắt bạn đỏ hơn vài ngày liên tục, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính thức. Bạn có thể mắc hội chứng Sjögren, một bệnh tự miễn phổ biến, nhiễm trùng, mạch máu bất thường hoặc một bệnh nào đó nghiêm trọng hơn. Nếu không thì bạn chính là Voldemort rồi.

Mắt vàng

Mắt chuyển vàng thường có liên quan đến các vấn đề về gan!

Khi lòng trắng mắt của bạn có màu hơi vàng, gan của bạn có thể gặp vấn đề. Vàng mắt là triệu chứng của bệnh vàng da, một bệnh về gan ảnh hưởng đến khả năng lọc một chất cụ thể của cơ thể. Nó cũng được bắt nguồn từ chứng nghiện rượu.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “màu mắt tiết lộ gì về sức khỏe của bạn?”. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé. Và dù có là màu mắt nào, thì bạn cũng cần duy trì một lối sống, sinh hoạt lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để luôn vui khỏe, đẹp xinh mỗi ngày nhé!