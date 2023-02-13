Dinh dưỡng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý bệnh tuyến giáp. Tuyến giáp - tuyến nhỏ hình con bướm ở phía trước cổ của bạn, sản xuất các hormone hỗ trợ các chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Nhưng đôi khi, tuyến này gặp trục trặc và sản xuất quá nhiều hoặc quá ít hormone được gọi là cường giáp và suy giáp. Chính sự thiếu hụt một số chất dinh dưỡng như iốt là một trong những nguyên nhân gây rối loạn chức năng tuyến giáp. Bởi vậy, điều quan trọng là phải tiêu thụ một chế độ ăn uống cân bằng để duy trì chức năng tuyến giáp khỏe mạnh.

Dưới đây là một số món ăn nhẹ trước khi đi ngủ do chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra đề xuất có thể giúp kiểm soát các triệu chứng tuyến giáp. Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Ngoài iốt, còn có một số vi chất dinh dưỡng khác có thể ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp. Để kiểm soát bệnh, người bệnh được khuyến cáo nên ăn nhiều trái cây và rau quả, thêm đậu, đậu, cá, trứng và thịt vào chế độ ăn. Đặc biệt, trái cây sấy khô đặc biệt chứa selen có thể giúp ích cho chức năng tuyến giáp.

Hội chứng suy giáp và cường giáp là gì?

Chứng suy giáp là thiếu hụt hormone tuyến giáp. Các triệu chứng bao gồm không dung nạp lạnh, mệt mỏi và tăng cân. Các dấu hiệu có thể bao gồm vẻ mặt điển hình, giọng nói chậm khàn và da khô. Chẩn đoán là bằng xét nghiệm chức năng tuyến giáp.

Suy giáp là hội chứng thiếu hụt hormon tuyến giáp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi!

Suy giáp xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt phổ biến ở người lớn tuổi, nó có thể biểu hiện một cách tinh vi và khó nhận biết. Chứng suy giáp có thể chia thành 2 loại:

- Nguyên phát: Gây ra do bệnh lý tại tuyến giáp

- Thứ phát: Gây ra bởi bệnh lý vùng dưới đồi hoặc tuyến yên.

Ngược lại, cường giáp là tình trạng tuyến giáp tăng hoạt động, sản xuất nhiều hormone giáp và tăng nồng độ hormone giáp trong máu. Do đó, người bệnh cường giáp có tình trạng tăng chuyển hóa của cơ thể và biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Cường giáp là hiện tượng tuyến giáp sản xuất và tăng nồng dộ hormone giáp trong máu!

Triệu chứng lâm sàng cường giáp bao gồm: mệt mỏi, lo lắng, kích thích, khó ngủ, yếu cơ (thường yếu cánh tay và đùi gây ra khó mang vác nặng hoặc leo cầu thang hoặc đứng dậy từ ghế), run tay, đổ nhiều mồ hôi, hồi hộp đánh trống ngực, sụt kí mặc dù ăn uống bình thường hoặc ăn ngon miệng, đi tiểu thường xuyên.

Vậy đâu là những món snack ban đêm dinh dưỡng và hợp lý cho người có vấn đề về tuyến giáp?!

4 bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ lành mạnh cho người mắc bệnh tuyến giáp

1. Hạt điều

Hạt điều chứa selen - khoáng chất quan trọng giúp đảm bảo chức năng hoạt động của tuyến giáp!

Hạt điều chứa khoáng chất selen đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chức năng tuyến giáp hoạt động bình thường, điều chỉnh mức độ tuyến giáp và bảo vệ mô tuyến giáp chống lại stress oxy hóa.

2. Cơm dừa

Cơm dừa giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe tuyến giáp!

Dừa có hàm lượng axit béo chuỗi trung bình cao làm tăng mức độ trao đổi chất và năng lượng, đồng thời giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, góp phần cải thiện sức khỏe tuyến giáp.

3. Hạt chia (đã ngâm)

Hạt chia giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm trong các tình trạng viêm tuyến giáp hiệu quả!

Hạt Chia là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm trong các tình trạng liên quan đến tuyến giáp như viêm tuyến giáp Hashimoto, viêm tuyến giáp DeQuervain hoặc các dạng viêm tuyến giáp khác.

4. Hạt bí rang

Hạt bí rang chứa nhiều kẽm - hợp chất cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp!

Hạt bí ngô là nguồn kẽm phong phú, rất quan trọng đối với sức khỏe tuyến giáp và cần thiết cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Ngoài ra, hạt bí ngô là một nguồn tryptophan tự nhiên, một loại axit amin thúc đẩy giấc ngủ. Bên cạnh đó, các chất kẽm, đồng và selen trong hạt bí ngô cũng có thể ảnh hưởng đến thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Trên đây là tổng hợp 4 bữa ăn nhẹ lành mạnh trước khi đi ngủ cho người có vấn đề về tuyến giáp. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới bạn đọc nhé! Chúc bạn luôn khỏe mạnh và xinh tươi mỗi ngày!