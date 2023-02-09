Bị chuột rút sau kỳ kinh nguyệt có bình thường không? Đâu là nguyên do cho hiện tượng này?

Kinh nguyệt là một nỗi đau — không thể phủ nhận điều đó. Kinh nguyệt thường đến cùng với các triệu chứng như chuột rút, đầy hơi và thèm ăn, và trong khi hầu hết có thể cho rằng sự khổ sở này sẽ kéo dài không quá một tuần, một số người có thể thấy rằng sự khó chịu của họ kéo dài lâu hơn một chút. Thông thường, theo Tiến sĩ Peter Weiss, bạn có thể bị chuột rút một hoặc hai ngày sau kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, việc bị chuột rút sau kỳ kinh kéo dài hơn vài ngày chắc chắn là không bình thường, vì vậy nếu bạn coi việc bị chuột rút sau kỳ kinh là một phần bình thường của chu kỳ, thì đã đến lúc bạn nên giải quyết chúng.

Bởi vì các triệu chứng có thể đi kèm với các tình trạng khác nên phụ nữ dễ dàng 'bình thường hóa' cơn đau của mình hoặc nghĩ rằng hiện tượng này là do họ tưởng tượng ra. Tuy nhiên, việc "bình thường hóa" các triệu chứng này có thể khiến một người khó chẩn đoán tình trạng nghiêm trọng hơn. Nếu bạn là người bị chuột rút kéo dài hơn một hoặc hai ngày sau kỳ kinh, thì đây là một số lý do tại sao điều này có thể xảy ra, cũng như những gì bạn có thể làm để giải quyết.

Đau bụng kinh nguyên phát là tên gọi của những cơn đau bụng kinh thông thường có thể xảy ra trong mỗi chu kỳ vài ngày trước khi bạn có kinh nguyệt và đối với hầu hết mọi người, chúng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đau bụng kinh thứ phát kéo dài hơn so với đau bụng kinh thông thường và thường do rối loạn hoặc nhiễm trùng hệ thống sinh sản gây ra.

Bị chuột rút sau kỳ kinh nguyệt là biểu hiện cho vấn đề sức khỏe nào?

Chuột rút sau kỳ kinh nguyệt có thể do u xơ tử cung, u nang buồng trứng,..và nhiều bệnh lý khác!

Nếu bạn bị đau vùng chậu kéo dài hơn một hoặc hai ngày sau khi hết kinh, thì rất có thể bạn đang bị đau bụng kinh thứ phát — mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là đau bụng kinh thứ phát có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Chuột rút sau kỳ kinh nguyệt có thể do u xơ tử cung, u nang buồng trứng, polyp tử cung hoặc nội mạc tử cung hoặc bệnh viêm vùng chậu gây ra, tất cả đều có thể điều trị được. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu của một số nguyên nhân nghiêm trọng hơn, bao gồm lạc nội mạc tử cung và bệnh tuyến-cơ tử cung.

Cảm giác chuột rút sau kỳ kinh nguyệt như thế nào?

Cũng giống như đau bụng kinh nguyên phát, đau bụng kinh thứ phát có thể đi kèm với một số triệu chứng trầm trọng hơn. Tiến sĩ Brightman cho biết những điều này bao gồm — nhưng không giới hạn ở — đau khi quan hệ tình dục, đau khi đi tiểu, đau vùng chậu, chảy máu giữa các kỳ kinh, chảy máu kinh nguyệt nhiều, đầy hơi và khó tham gia các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, bạn thường không bị buồn nôn, nôn, mệt mỏi hoặc tiêu chảy do đau bụng kinh thứ phát.

Nguyên nhân gây ra chuột rút sau kỳ kinh nguyệt?

Chuột rút sau kỳ kinh nguyệt thường do một trong ba nguyên nhân:

- Tăng trưởng: chẳng hạn như u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc polyp tử cung hoặc nội mạc tử cung.

- Nhiễm trùng: chẳng hạn như bệnh viêm vùng chậu.

- Rối loạn hệ thống sinh sản chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung hoặc bệnh tuyến-cơ tử cung.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chuột rút sau kỳ kinh thường liên quan đến nhiễm trùng hoặc tăng trưởng các bệnh về phụ khoa!

Trong đó, lạc nội mạc tử cung xảy ra khi các mô thường nằm bên trong tử cung của bạn bắt đầu phát triển bên ngoài tử cung, gây ra những cơn đau quặn sau kỳ kinh, cũng như đau vùng chậu và đau khi quan hệ tình dục.

Tương tự như lạc nội mạc tử cung, bệnh tuyến-cơ tử cung xảy ra khi có sự phát triển của mô. Tuy nhiên, mô này - tương tự như mô lót trong tử cung - phát triển thành cơ thành tử cung và bong ra trong kỳ kinh nguyệt. Với bệnh tuyến-cơ tử cung, tử cung của bạn có thể trở nên to ra, điều này có nghĩa là vùng xương chậu mềm và ra nhiều máu. Những rối loạn này thậm chí có thể gây ra sự phát triển, như u nang buồng trứng.

Còn bệnh viêm vùng chậu (PID) khác ở chỗ nó là một bệnh nhiễm trùng, xảy ra khi vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục lan từ âm đạo đến tử cung và các bộ phận khác. Nó không được coi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nó thường do một người gây ra.

Cách điều trị hiện tượng chuột rút sau kỳ kinh như thế nào?

Điều trị chuột rút sau kỳ kinh phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra cơn đau đó. Nếu cơn đau vùng chậu của bạn là do khối u gây ra, thì bạn sẽ rất vui khi biết rằng nhiều u nang và polyp không cần điều trị ngoài việc thường xuyên cần được theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, can thiệp phẫu thuật là cần thiết nếu khối u là ung thư, không tự biến mất hoặc gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

Tùy vào nguyên do dẫn đến những cơn chuột rút mà bạn sẽ có những hướng điều trị khác nhau!

Nếu chuột rút của bạn là do PID gây ra, thì bạn sẽ có thể được điều trị sau khi được chẩn đoán. Giống như hầu hết các bệnh nhiễm trùng, PID có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh và thông thường, các triệu chứng của bạn sẽ cải thiện trước khi tình trạng nhiễm trùng biến mất. Tuy nhiên, bạn phải luôn uống hết đơn thuốc để đảm bảo nhiễm trùng được điều trị đầy đủ.

Những người bị chuột rút do lạc nội mạc tử cung hoặc bệnh tuyến-cơ tử cung sẽ thấy rằng việc điều trị khó khăn hơn một chút, vì cả hai bệnh đều không có nguyên nhân hay cách chữa trị và chỉ có xu hướng biến mất khi thời kỳ mãn kinh bắt đầu. Tuy nhiên, mặc dù không có cách chữa trị, vẫn có những phương pháp điều trị để giảm kích thước mô phát triển và giảm các triệu chứng đau đớn, chẳng hạn như thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc ngừa thai nội tiết tố. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, phẫu thuật cắt bỏ tử cung (loại bỏ mô nội mạc tử cung và tử cung) cũng là một phương pháp điều trị khả thi.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ khi bị chuột rút sau kỳ kinh nguyệt?

Hãy đến thăm khám khi bạn thấy các dấu hiệu bất thường về kỳ kinh của mình!

Bạn nên luôn luôn nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng đi kèm với kỳ kinh nguyệt, đặc biệt nếu chúng có vẻ bất thường. Ngoài ra, Tiến sĩ Brightman khuyên bạn nên nói chuyện với bác sĩ của mình, "nếu bạn không thể kiểm soát các triệu chứng kinh nguyệt bằng cách thay đổi lối sống và nhận thấy rằng các triệu chứng đang ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động hàng ngày của bạn."

Trên đây là lời giải đáp chi tiết về hiện tượng bị chuột rút sau kỳ kinh nguyệt và các lời khuyên điều trị hữu ích cho từng trường hợp. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với bạn. Chúc các chị em luôn có một sức khỏe tươi trẻ và tràn đầy năng lượng mỗi ngày nhé.