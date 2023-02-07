7 triệu chứng phổ biến của cơn đau rụng trứng và cách giảm bớt những cơn đau khó chịu này!

Thuật ngữ "đau giữa chu kỳ" hoặc "mittelschmerz" - một từ tiếng Đức có nghĩa là "đau giữa kỳ", dùng để chỉ những cơn đau rụng trứng phổ biến có thể xảy ra ở vùng bụng dưới. Mặc dù hiện tượng đau này có thể khá dữ dội đối với một số người, nhưng những cơn đau rụng trứng là bình thường.

Như một bài báo của Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ giải thích, quá trình rụng trứng xảy ra khi một quả trứng trưởng thành được giải phóng khỏi một trong các buồng trứng. Cơ thể chuẩn bị cho trứng này bằng cách làm dày niêm mạc tử cung, một dấu hiệu cho thấy trứng đã sẵn sàng để được thụ tinh bởi tinh trùng. Tuy nhiên, nếu quá trình thụ tinh (và do đó, quá trình thụ thai) không xảy ra, thì lớp lót này và máu sẽ bị bong ra, dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt của bạn.

Theo Tiến sĩ Jimmy Belotte, Giám đốc Y khoa của Niraparib Ovarian cho biết, cứ 5 người đang hành kinh thì có khoảng 1 người được ghi nhận về cơn đau giữa chu kỳ này. Vì vậy, ngay cả khi bạn không biết về thuật ngữ này, bạn vẫn có thể gặp phải những cơn đau nhức do quá trình rụng trứng này gây nên.

Sự rụng trứng xảy ra vào giữa chu kỳ kinh nguyệt. Như Mayo Clinic giải thích, một chu kỳ kinh nguyệt điển hình là 28 ngày, với sự rụng trứng xảy ra vào khoảng ngày thứ 14. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ kinh nguyệt đều khác nhau và chu kỳ kinh nguyệt của bạn có thể dài hơn hoặc ngắn hơn.

Nguyên nhân gây ra những cơn đau rụng trứng?

Các nang buồng trứng - các túi nhỏ chứa đầy chất lỏng trong buồng trứng, thường giải phóng các hormone và phát triển lớn hơn trong chu kỳ kinh nguyệt cho đến khi chúng vỡ ra và giải phóng một quả trứng. Thông thường, khi phụ nữ bị đau khi rụng trứng, đó là do máu và chất lỏng bao quanh quả trứng bên trong nang trứng cũng được giải phóng trong bụng khi trứng rụng.

Cơn đau rụng trứng có thể kéo dài từ vài phút đến 48 giờ!

Tiến sĩ Sherry A. Ross, chuyên gia sức khỏe phụ nữ ở Santa Monica, California cho biết: “Nếu bạn đang ở giữa chu kỳ và đang rụng trứng, chất lỏng và máu tiết ra thường là nguyên nhân gây ra cơn đau kích thích khoang bụng. Có thể mất vài giờ hoặc vài ngày để chất lỏng được hấp thụ, nhưng thông thường, bất kỳ cơn đau bụng dữ dội nào cũng kéo dài khoảng 24 giờ. Nhìn chung, cơn đau rụng trứng có thể kéo dài từ vài phút đến 48 giờ.”

Mức độ đau cũng có thể khác nhau tùy theo từng người. Tiến sĩ Ross cho biết: “Các cơn đau liên quan đến rụng trứng thay đổi tùy theo từng người và từng chu kỳ. Có nhiều phụ nữ không cảm thấy đau khi rụng trứng, trong khi những người khác phải nằm liệt giường vì đau”.

Dấu hiệu rụng trứng không đều

Đối với một số người, những cơn đau do rụng trứng giống như chuột rút, có thể là "cơn đau nhói một bên", trong khi đối với những người khác, chúng có thể nghiêm trọng hơn. Mặc dù hầu hết các cơn đau rụng trứng đều vô hại, nhưng cơn đau dữ dội đôi khi có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung.

Cách tốt nhất để xác định sự rụng trứng không đều là chú ý đến sự bất thường trong toàn bộ chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Nếu chu kỳ của bạn không đều, điều đó có thể cho thấy bạn không rụng trứng thường xuyên hoặc không hề rụng trứng. Bên cạnh đó, những người có dấu hiệu của hội chứng buồng trứng đa nang cũng có nhiều khả năng bị rụng trứng không đều hoặc không rụng trứng.

Nếu bạn nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn với quá trình rụng trứng hoặc chu kỳ kinh nguyệt của bạn nói chung, thì tốt nhất vẫn là nên đi khám bác sĩ.

Các triệu chứng đau rụng trứng phổ biến

Các triệu chứng của các đau rụng trứng có thể bao gồm:

Đau ở vùng lưng dưới

Đau vùng lưng dưới là một trong những triệu chứng phổ biến nhất!

Vì buồng trứng nằm ở trung tâm khung xương chậu nên quá trình này có thể dẫn đến đau lưng dưới là điều dễ hiểu. Điều này có thể xảy ra đột ngột và có những cơn đau cụ thể, hoặc có thể khiến bạn cảm thấy như một cơn đau âm ỉ.

Tiến sĩ Renee Wellenstein cho biết: "Phụ nữ có tử cung ngả về phía sau có xu hướng bị đau lưng nặng hơn khi đến chu kỳ kinh nguyệt".

✔️ Cách giảm đau do rụng trứng: Hãy thử các động tác kéo căng nhằm vào phần lưng dưới, xem lại tư thế của bạn và đảm bảo rằng bạn được nghỉ ngơi đầy đủ (trên một chiếc giường êm ái).

Chuột rút

Bạn nên cố gắng di chuyển nhiều hơn để oxy lưu thông từ đầu đến chân!

Bạn có bị chuột rút khoảng 14 ngày kể từ ngày có kinh nguyệt không? Vậy sự rụng trứng có thể là nguyên nhân. Tiến sĩ Kecia Gaither cho biết: “Chuột rút/đau lưng xảy ra khi tử cung bắt đầu bong ra khỏi lớp niêm mạc.”

Đối với một số người, cơn đau có thể thực sự nghiêm trọng. Tiến sĩ Lisa Lewis, bác sĩ nhi khoa ở Fort Worth, Texas cho biết: “Đau khi rụng trứng đôi khi xuất hiện ở Khoa Cấp cứu vì cơn đau đột ngột cấp tính có thể rất khó chịu và giống như một căn bệnh nghiêm trọng như viêm ruột thừa vậy.”

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Nếu các triệu chứng cực kỳ rõ rệt trong 12 giờ trở lên, bạn nên đến gặp bác sĩ. Mặt khác, các chuyên gia khuyên bạn nên cố gắng di chuyển nhiều hơn. Nó không chỉ giúp bạn bơm máu và tăng cường lưu thông oxy từ đầu đến chân mà còn có thể giúp xây dựng cơ vùng chậu khỏe hơn, để có thể giúp chống lại cơn đau do rụng trứng.

Chảy máu ít

Nó không chỉ là vấn đề trong thời kỳ mang thai, dậy thì và mãn kinh. Một ít máu này cũng có thể báo hiệu rằng bạn đang rụng trứng.

Máu và chất lỏng xung quanh [được giải phóng trong quá trình rụng trứng] có thể gây kích ứng bên trong bụng và do đó có thể gây đau. Một số người có thể bị đau nhiều hơn tùy thuộc vào kích thước của nang trứng đang phát triển và lượng chất lỏng/máu khác nhau bên trong mỗi nang trứng.

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Nếu tình trạng ra máu kéo dài hơn 24 giờ hoặc nghiêm trọng hơn qua từng tháng, hãy đến gặp bác sĩ.

Đầy hơi

Đầy hơi là hệ quả do ảnh hưởng của niêm mạc dạ dày bị kích thích trong quá trình giải phóng trứng!

Quá nhiều muối hoặc chất xơ không phải lúc nào cũng là nguyên nhân gây đầy hơi. Hiện tượng chất lỏng và máu có thể đi kèm với việc giải phóng trứng và kích thích niêm mạc dạ dày của bạn, cũng có thể dẫn đến cảm giác chướng bụng.

Ngoài ra, estrogen đạt đỉnh vào thời điểm rụng trứng, gây ra tình trạng giữ nước và cũng có thể góp phần gây đầy hơi.

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Làm ấm mọi thứ. Một trong những cách tốt nhất để giúp giảm đau do rụng trứng là thư giãn các cơ vùng chậu. Điều này có nghĩa là nằm xuống với một miếng đệm sưởi ấm, hoặc tắm nước ấm. Để giảm đau thêm, hãy ăn một trong những loại thực phẩm đã được chứng minh là giúp chống đầy hơi, đồng thời hạn chế thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn có nhiều natri.

Ngoài ra, vận động và tập thể dục cũng có thể giúp cải thiện tình trạng khó chịu này.

Đau tức ngực

Đau tức ngực thường gặp ở nửa sau chu kỳ rụng trứng!

Căng tức ngực là do nội tiết tố và là kết quả của việc tăng mức progesterone. Tình trạng này thường phát triển nhiều hơn trong nửa sau của chu kỳ sau khi rụng trứng.

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Vitamin E và vitamin B6 được chứng minh là có tác dụng giảm đau tức ngực. Các nhà nghiên cứu của Johns Hopkins cho biết thêm, hạn chế lượng caffeine và chất béo cũng có thể hữu ích.

Đau đầu

Đau đầu cũng là một trong những triệu chứng thường gặp trong quá trình rụng trứng!

Dược sĩ Nancy Salman của Walgreens nói rằng cô ấy đã chứng kiến nhiều kiểu đau do rụng trứng khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình.

Salman nói: “Theo kinh nghiệm của tôi với tư cách là một dược sĩ, các triệu chứng rụng trứng phổ biến là đầy hơi, đau lưng và đau đầu. Tôi thậm chí còn thấy một số bệnh nhân đề cập đến việc khứu giác của họ nhạy hơn mức bình thường”.

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Đối với những cơn đau đầu, các chuyên gia gợi ý dùng thuốc chống viêm hoặc máy mát xa đầu cho những người bị đau đầu nghiêm trọng.

Buồn nôn

Một triệu chứng rụng trứng phổ biến khác là buồn nôn.

✔️ Cách giảm đau khi rụng trứng: Nếu bạn không cố gắng mang thai (buồn nôn cũng có thể là dấu hiệu mang thai), có nhiều loại thuốc chống buồn nôn không kê đơn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của bạn. Hoặc bạn cũng có thể thử các lựa chọn khác như chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, hoặc nhai kẹo gừng nhé.

Trên đây là tổng hợp các triệu chứng thường gặp của cơn đau rụng trứng và các biện pháp hữu ích giúp giảm bớt những cơn đau khó chịu này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các chị em tìm được giải pháp ưng ý, để chu trình mỗi tháng này được nhẹ nhàng hơn nhé!