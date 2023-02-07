12 dấu hiệu bạn đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên!

Khi hầu hết mọi người đến tuổi trung niên, họ đã trải qua nhiều hơn một hoặc hai thay đổi lớn trong cuộc sống. Họ có thể đã nhiều lần thay đổi nghề nghiệp, trải qua mất mát hoặc nuôi dạy con cái. Trên thực tế, nhiều người đã trải nghiệm tất cả những điều trên khi họ ở độ tuổi 40 hoặc 50. Đây là lý do tại sao một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên có thể gây ngạc nhiên như vậy đối với một số người. Sau khi trải qua khoảng 5 thập kỷ thăng trầm trong cuộc đời, khủng hoảng tuổi trung niên có thể mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Nhưng cho dù cuộc khủng hoảng tuổi trung niên có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa, thì đó cũng là điều vô cùng bình thường (và rất phổ biến).

Theo nhà trị liệu và đồng sáng lập White Therapy, Tiến sĩ Heather Z. Lyons chia sẻ: “Về bản chất, khủng hoảng tuổi trung niên là cuộc đấu tranh với sự hữu hạn của chính mình.”

Những thứ như nghỉ hưu, một tổ ấm mới trống rỗng, hoặc những thay đổi về thể chất, tinh thần có thể khiến bạn khó chịu. Không có gì lạ khi rất nhiều người trải qua cảm giác lạc lõng, thiếu quyết đoán hoặc bồn chồn trong giai đoạn này của cuộc đời. Chính vì vậy, việc biết các dấu hiệu cụ thể của khủng hoảng tuổi trung niên là một cách quan trọng để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu cảm giác của mình, xác định gốc rễ của cảm xúc, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người đồng trang lứa hoặc chuyên gia. Mặc dù khủng hoảng tuổi trung niên có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, nhưng những bước này sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ kiểm soát hơn nhiều. Nói cách khác: Họ cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc hạnh phúc. Và điều gì có thể quan trọng hơn thế nữa?!

Cụ thể, theo các chuyên gia, khủng hoảng tuổi trung niên là sự mất tự tin và cảm giác lo lắng hoặc thất vọng có thể xảy ra ở độ tuổi từ 35 đến 50. Điều này liên quan đến nhận thức về việc bản thân ngày càng già đi, đời sống tình dục suy giảm, thành tựu của bản thân chưa bằng người khác đồng trang lứa…

Phụ nữ trải qua khủng hoảng tuổi trung niên khác nhau như thế nào?

Khủng hoảng tuổi trung niên thường xảy ra ở cả phụ nữ và đàn ông. Nhưng do phụ nữ còn chịu sự tác động của giai đoạn mãn kinh, nên sẽ có những biểu hiện khác hơn.

Giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên của phụ nữ còn chịu ảnh hưởng của giai đoạn mãn kinh!

Cụ thể, trong khi đàn ông thường cảm thấy bị cuộc sống "mắc kẹt" trong thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thì sự khó chịu chính của phụ nữ thường đến từ những thay đổi nội tiết tố. Ngoài việc gặp bác sĩ và học cách giảm bớt các triệu chứng mãn kinh, các chuyên gia khuyên bạn nên gặp bác sĩ trị liệu, nói chuyện với bạn bè, viết nhật ký, đọc sách và ưu tiên tập thể dục và dinh dưỡng lành mạnh như những cách để đối phó với khủng hoảng tuổi trung niên đối với phụ nữ.

Các dấu hiệu phổ biến của một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên là gì?

Có rất nhiều cách mà một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên có thể biểu hiện. Tiến sĩ Mark Mayfield, cố vấn chuyên nghiệp giải thích: "Thông thường, vào đầu những năm 40 đến đầu những năm 50 tuổi, một số cá nhân phải đối mặt với cái chết và 'một nửa' cuộc đời của họ đã kết thúc. Kết quả là, họ cố gắng hiểu ra giá trị của cuộc sống hiện tại, để nhìn lại quá khứ và suy tính về tương lai.”

Thường thì câu hỏi 'Tôi làm vậy đã đủ chưa?' là trung tâm của giai đoạn này của cuộc đời. Khi ai đó không thể trả lời câu hỏi đó với một suy nghĩ trung thực và dễ bị tổn thương, họ có thể rơi vào hỗn loạn. Kết quả của suy nghĩ hỗn loạn này, là họ sẽ đưa ra những hành động bốc đồng và bất chấp.

Thay vì đưa ra những quyết định bốc đồng giữa những cảm giác này, Tiến sĩ Mayfield gợi ý rằng hãy sử dụng thời điểm này như một thời điểm để tự kiểm điểm và điều chỉnh bản thân một cách nghiêm túc, "Tôi đề nghị chúng ta nên suy nghĩ lại về thuật ngữ 'khủng hoảng tuổi trung niên' và thay thế nó với một cái gì đó giống như một sự phản chiếu giữa cuộc đời."

Chi tiết hơn, dưới đây là 12 dấu hiệu cảnh báo phổ biến mà các chuyên gia cho rằng có thể báo hiệu một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên ở phụ nữ.

Tăng cân hoặc giảm cân

Tăng hoặc giảm cân bất thường là một trong những dấu hiệu phổ biến của khủng hoảng tuổi trung niên!

Theo Jennifer Wickham, cố vấn chuyên nghiệp cho biết, các cuộc khủng hoảng tuổi trung niên thường có những đặc điểm tương tự như trầm cảm, với những thay đổi mạnh mẽ về cân nặng là một trong số đó. Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cũng liệt kê tăng hoặc giảm cân là một trong nhiều yếu tố gây rối loạn có thể cho thấy một người đang gặp khủng hoảng cảm xúc.

Theo Wickham, mặc dù một số thay đổi có thể là một phần bình thường của tuổi trung niên, nhưng nếu bạn hoặc người thân đang trải qua bất kỳ thay đổi bất thường hoặc đột ngột nào, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ một nhà trị liệu.

Sự thờ ơ

Bạn bắt đầu cảm thấy mất hứng thú với nhiều thứ!

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đột nhiên mất hứng thú hoặc nhiệt tình với những điều họ từng yêu thích trong cuộc sống, đó có thể là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng cảm xúc sắp xảy ra — và có thể là khủng hoảng tuổi trung niên.

Theo tác giả Yocheved Golani, tác giả của self-help, sự thờ ơ tạo thêm một lớp sâu hơn, phức tạp hơn cho cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, vì nó có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng của một người để tự giúp mình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Trải qua nỗi đau thể xác bất thường

Những vấn đề về tâm lý có tác động đến các vấn để về thể chất!

Không có gì quá xa lạ khi các vấn đề về tâm lý, cảm xúc có thể dẫn đến các vấn để cho thể chất. Theo Mayo Clinic, những cơn đau đầu và các vấn đề về đường tiêu hóa dường như không có nguyên nhân cụ thể và thường không đáp ứng với các biện pháp y tế, thì thường liên quan đến loại khủng hoảng cảm xúc này.

Trong một bài báo cho tờ Los Angeles Times, Tiến sĩ Yolanda Reid Chassiakos đã ghi chép lại một bệnh nhân bắt đầu trải qua các triệu chứng thể chất, đáng chú ý nhất là chứng đau nửa đầu dữ dội, do những tác nhân gây căng thẳng mà cô ấy cảm thấy ở tuổi trung niên.

Tự đặt ra cho bản thân mình những câu hỏi thăm dò, sâu sắc

Một trong những điều có thể xảy ra và xác định sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tuổi trung niên là việc bạn cảm thấy không phù hợp với cuộc sống mà bạn đang hướng tới. Nói cách khác, bạn cảm thấy cần phải đánh giá rõ hơn về vị trí trong cuộc sống mà bạn mong muốn và cuộc sống hiện tại của mình.

Có lẽ bạn nhận ra rằng mình đang theo đuổi những giấc mơ mà cha mẹ đặt ra, hoặc bạn đang tuân thủ các "quy tắc" của xã hội. Và bạn sẽ đột nhiên có một mong muốn mạnh mẽ hơn để thấu hiểu mình, và có lẽ, khủng hoảng xảy ra khi bạn cảm thấy lạc lối.

Đưa ra những quyết định hấp tấp

Dễ đưa ra những quyết định bất cẩn!

Là kết quả của việc nhìn sâu vào bên trong mình, có thể bạn đã rút ra một số kết luận quan trọng về tình trạng cuộc sống của mình, chẳng hạn như có lẽ cuộc hôn nhân của bạn không lãng mạn như bạn mong đợi hoặc sự nghiệp của bạn không còn viên mãn. Và đây là lúc bạn cảm thấy có chút không cam lòng, buồn phiền, thất vọng và dễ dẫn đến những quyết định hấp tấp để an ủi cuộc sống của mình.

Từ chối các cơ hội

Biết cách nói "không" và sống theo cách bạn muốn!

Nếu bạn thấy mình chủ động và tự tin nói "không" với một số điều nhất định và đặt ra những ranh giới mới trong cuộc sống của mình, thì đây có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi giữa cuộc đời. Rất may, sự thay đổi này không hẳn là một điều xấu.

Tiến sĩ Lyons giải thích: “Đối với một số người, khủng hoảng tuổi trung niên có thể biểu hiện qua các hành động như thiết lập các mối quan hệ mới, tận hưởng thành quả lao động của họ thông qua những lần mua hàng mới hoặc chuyến du lịch mạo hiểm hoặc thay đổi ngoại hình.”

“Đối với những người khác, khủng hoảng tuổi trung niên có thể xuất hiện ở những điều họ chọn không làm, chẳng hạn như từ chối các cơ hội hoặc đặt ra những ranh giới mới để chuyển sang cuộc sống cho chính họ thay vì theo tiêu chuẩn của người khác.”

Không thể ngủ ngon giấc hết đêm

Mất ngủ, trằn trọc và không thể ngon giấc dài hết đêm!

Nếu bạn là một phụ nữ trung niên và thấy mình không thể ngủ suốt đêm, thì hoàn toàn có khả năng thời kỳ mãn kinh hoặc những thay đổi nội tiết tố khác có thể là nguyên nhân gây ra cơn trằn trọc. Trên thực tế, Tổ chức National Sleep Foundation tuyên bố rằng mức độ estrogen suy yếu trong thời kỳ tiền mãn kinh đến mãn kinh có thể khiến phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường và các yếu tố khác, điều này có thể làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến chứng mất ngủ.

Có cái nhìn ảm đạm về tương lai

Một trong những điều tuyệt vời của tuổi trẻ là bạn thực sự nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên đời và tương lai là nơi mọi ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Tuy nhiên, điều đó thay đổi ở tuổi trung niên, vì vậy, tương lai không nhất thiết phải là nơi diễn ra tất cả những điều tích cực này. Thực tế, nó có thể là một khoảng thời gian đáng sợ.

Mặc dù việc loại bỏ những chiếc kính màu hồng đó là điều tự nhiên, nhưng cảm giác mệt mỏi về những gì sắp xảy ra hoặc không nhìn thấy gì ngoài một dự báo ảm đạm phía trước có thể dẫn đến một vòng xoáy đi xuống.

Liên tục buồn chán

Liên tục rơi vào trạng thái buồn chán, chán nản!

Sự thật là, áp lực của tuổi trung niên có thể đè nặng con người vào thời điểm này - họ có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong lối mòn - từ đó đánh mất đi những đam mê vốn có và dễ rơi vào trạng thái buồn chán liên tục, thiếu đam mê.

Quan tâm thái quá về ngoại hình của mình

Chú tâm thái quá về ngoại hình và tìm cách kéo dài tuổi xuân!

Muốn nhìn và cảm thấy mình đẹp nhất là một chuyện, nhưng nhìn chằm chằm vào gương hàng giờ để chỉ ra những nếp nhăn và nếp nhăn mới nổi có thể cho thấy bạn đang gặp khủng hoảng.

Đặc biệt, những người độc thân thì càng để tâm hơn về vấn đề thay đổi về ngoại hình này.

Ngừng hẳn việc quan tâm về vẻ ngoài của mình

Buông bỏ vẻ ngoài của mình!

Trong khi một số phụ nữ ở độ tuổi trung niên trở nên cố gắng hoàn thiện vẻ ngoài của mình, thì những người khác có thể vứt bỏ hoàn toàn các sản phẩm làm đẹp của họ hoặc ngừng trang điểm thường xuyên.

Bạn nghĩ mình là một "người già".

Hãy dành một chút thời gian yên tĩnh để nhắm mắt lại và tự hỏi bản thân câu hỏi đơn giản này: "Tôi cảm thấy mình già đi bao nhiêu?" Nếu bạn cho rằng mình già hơn so với tuổi, bạn có thể đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 12 dấu hiệu bạn đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về giai đoạn giưa cuộc đời này, và biết cách chấp nhận và yêu thương chính mình ở giai đoạn này hơn nhé!