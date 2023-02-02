Làm thế nào để kết hợp yoga vào thói quen hàng ngày của bạn?!

Luyện tập 02/02/2023 16:10

Làm thế nào để biến việc tập luyện yoga thành thói quen hàng ngày?!

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Kết hợp yoga vào thói quen hàng ngày của bạn có thể là một yếu tố quan trọng làm thay đổi cả về sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Từ bao đời này, việc tập yoga đã được xem là bí quyết giúp bạn có một cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và viên mãn hơn.

Từ việc cải thiện tính linh hoạt và sức mạnh đến giảm căng thẳng và lo lắng, yoga có thể giúp bạn đạt được cảm giác bình tĩnh và yên bình khó tìm thấy trong một nhịp độ sống hiện đại ngày nay. Nhưng với rất nhiều phong cách và hình thức yoga khác nhau, thật khó để chúng ta biết bắt đầu từ đâu. 

Vậy làm thế nào để bạn biến yoga thành một phần thường xuyên trong thói quen hàng ngày của bạn? Làm thế nào để bạn tìm thấy phong cách yoga phù hợp với bạn? Và làm thế nào để bạn giữ cho mình có động lực và đi đúng hướng? Đừng quá lo lắng, dưới đây là một số mẹo giúp bạn biến yoga thành một phần thường xuyên trong thói quen hàng ngày của mình. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Yoga là gì?

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 Yoga ra đời từ khoảng 5000 năm trước tại Ấn Độ!

Yoga là một phương pháp luyện tập lâu đời có nguồn gốc từ Ấn Độ khoảng 5.000 năm trước. Người ta thường cho rằng tập yoga là tập những động tác, tư thế uốn éo kỳ lạ. Nhưng thật ra, yoga bao gồm các bài tập giúp cải thiện thể chất, tinh thần, tình cảm và cả tâm linh của người tập. Đây là một lựa chọn thú vị cho những người mới bắt đầu cũng như những ai luyện tập thể dục thường xuyên.

Từ “yoga” có nguồn gốc từ chữ “yuj” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “thêm”, “tham gia”, “đoàn kết”, hoặc “đính kèm”. Bộ môn này được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng tâm trí và cơ thể là một. Khi tập, bạn cần kết hợp các kỹ thuật thở, tư thế yoga (còn gọi là asana) và ngồi thiền. Để thực hiện được điều này, bạn cần phải có kỷ luật và phải luyện tập để thống nhất cơ thể, tâm trí và tâm hồn.

Nhiều người tập tin rằng bộ môn này có thể thay đổi thế giới quan, giúp bình tâm và giảm căng thẳng, nhờ đó sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn.

Làm thế nào để kết hợp yoga thành một thói quen hàng ngày?

Đặt thời gian và địa điểm cụ thể cho việc luyện tập của bạn

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 Hãy cố định khung giờ tập yoga mỗi ngày!

Một trong những yếu tố chính để biến yoga trở thành một phần thường xuyên trong thói quen của bạn là dành thời gian và địa điểm cụ thể cho việc luyện tập của bạn. Cho dù đó là điều đầu tiên vào buổi sáng, trong giờ nghỉ trưa hay trước khi đi ngủ, hãy chọn thời điểm phù hợp nhất với bạn và biến nó thành một phần không thể thay đổi trong lịch trình hàng ngày của bạn.

Bắt đầu từ việc nhỏ và nhất quán

Khi kết hợp yoga vào thói quen hàng ngày của bạn, điều quan trọng là phải bắt đầu từ việc nhỏ và nhất quán. Bạn không cần phải tham gia một lớp học yoga kéo dài một giờ mỗi ngày, chỉ một vài phút luyện tập yoga cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Bắt đầu chỉ với một vài phút luyện tập mỗi ngày và hãy tăng dần thời lượng khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với việc luyện tập.

Biến nó thành thói quen

Chìa khóa để biến bất kỳ thói quen mới nào thành thói quen bền vững là hãy biến nó thành một phần trong những thói quen hàng ngày của bạn. Một cách để làm điều này là liên kết việc tập yoga của bạn với một thói quen hiện có, chẳng hạn như tập yoga sau khi đánh răng vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ vào buổi tối.

Tìm một phong cách phù hợp với bạn

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 Hãy tìm một phong cách yoga phù hợp với cơ thể bạn!

Yoga có nhiều phong cách và hình thức khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải tìm một phong cách phù hợp với bạn. Một số phong cách phổ biến bao gồm Hatha, Vinyasa, và Kundalini yoga. Mỗi phong cách mang lại một nhóm lợi ích riêng và có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo khám phá các phong cách khác nhau để tìm ra phong cách phù hợp nhất với nhu cầu của bạn nhé.

Sử dụng đạo cụ nếu cần

Các đạo cụ yoga như khối, dây đai và chăn có thể cực kỳ hữu ích cho người mới bắt đầu hoặc những người bị chấn thương hoặc khả năng vận động bị hạn chế. Những đạo cụ này có thể giúp bạn đạt được sự liên kết phù hợp và giúp một số tư thế dễ tiếp cận hơn.

Luyện tập với một đối tác hoặc một nhóm

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 Nên tập luyện yoga theo đôi hoặc nhóm để nâng cao hiệu quả và độc lực tập mỗi ngày!

Thực hành yoga với một đối tác hoặc một nhóm có thể là một cách tuyệt vời để duy trì động lực và đi đúng hướng. Nó cũng có thể là một cách thú vị để khám phá các tư thế và kiểu yoga khác nhau.

Kết hợp chánh niệm và thiền định

Yoga không chỉ là các động tác kéo giãn cơ thể mà còn kết hợp chánh niệm và thiền định để cải thiện sức khỏe tổng thể. Chánh niệm và thiền định có thể giúp bạn tập trung vào thời điểm hiện tại và giảm căng thẳng, điều này có thể giúp việc tập yoga của bạn hiệu quả hơn.

Trên đây là tổng hợp những mẹo nhỏ giúp bạn kết hợp việc tập luyện yoga vào thói quen hàng ngày. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả đã có được những tip nhỏ hữu ích, để việc tập luyện yoga hàng ngày đạt được chất lượng tốt nhất nhé! Chúc các chị em độc giả luôn khỏe đẹp, xinh tươi mỗi ngày!

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