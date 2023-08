Mất bao lâu để lấy lại vóc dáng cân đối? Thoát khỏi tình trạng suy giảm thể lực?!

Hiện tượng suy giảm thể lực sau một khoảng thời gian nghỉ tập luyện!

Điều đó không có nghĩa là những ngày nghỉ ngơi không quan trọng. Nói chung, thời gian nghỉ ngắn có thể giúp bạn phục hồi thể chất và tinh thần, nhưng bất cứ khi nào có thể, bạn nên tránh kéo dài thời gian nghỉ quá lâu để việc quay lại guồng luyện tập không quá khó khăn hoặc đau nhức cơ thể.

Tiến sĩ Kevin Stone, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và là tác giả của cuốn sách “Play Forever: How to Recover From Injury and Thrive” cho biết: “Cơ thể của bạn thích nghi với những kích thích mà bạn cung cấp. Cơ bắp của bạn trở nên quen với căng thẳng và testosterone, adrenaline và endorphin – tất cả những điều tuyệt vời lưu thông từ việc tập thể dục. Khi bạn lấy nó đi, cơ thể sẽ bắt đầu một chương trình giảm cơ.”