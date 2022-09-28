Tác dụng của cần tây với sức khỏe và cách sử dụng hiệu quả nhất

Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung nên còn có một tên gọi khác là celery, theo nghĩa Latin là “tác động nhanh”.

Cần tây là một trong những "siêu thực phẩm" được biết đến với công dụng giảm cân "thần kỳ" nhờ vào việc thúc đẩy cơ thể bạn đốt cháy calo nhiều hơn. Bởi vậy nên chẳng lạ kỳ gì khi loại thực vật này luôn đứng top đầu trong list danh sách ăn kiêng giữ dáng hay eat clean để đẹp da của các chị em phụ nữ. Nhưng không chỉ có vậy thôi đâu, loại rau này còn chứa các thành phần dưỡng chất với các công dụng bất ngờ khác nữa, hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá từ A-Z về loại rau cần tây này nhé!

Có thể thấy trong cần tây có chứa lượng vitamin phong phú giúp tăng cường sự chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ có đến 1,6 gram là nguồn bổ sung tốt cho cơ thể con người, giúp thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ đắc lực cho quá trình tiêu hóa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , người ta đã xác định trong 100g lá cần tây có chứa:

Cần tây cung cấp rất đa dạng các dưỡng chất bổ sung cần thiết!

Bên cạnh đó, trong rau cần tây còn chứa hàm lượng cao chất kích thích tố và tinh dầu nên có mùi thơm đặc trưng và mạnh mẽ. Dùng hạt rau cần tây là cách giúp chống đầy hơi, sình bụng, làm tăng lượng nước tiểu, kích thích sự bài tiết. Đặc biệt, tác dụng của cần tây còn có thể hỗ trợ làm gia tăng sự ham muốn tình dục.

Thật vậy, không chỉ được biết đến là nguyên liệu chế biến món ăn, cần tây còn được xem như một vị thuốc quý với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe người thưởng thức nữa. Vậy công dụng đó là gì? Hãy xem ngay bên dưới nhé!

2. Cần tây có tác dụng gì?

Giảm cân nhanh hơn

Cần tây là loại thực phẩm tự nhiên chứa rất ít calo, giàu chất xơ. Dùng cần tây thường xuyên là cách giúp kiểm soát được cân nặng hiệu quả. Không những thế, tác dụng của cần tây giảm béo sẽ cao hơn khi bạn kết hợp với việc rèn luyện thể lực, nghỉ ngơi hợp lý.

Dùng cần tây thường xuyên là cách giúp kiểm soát được cân nặng hiệu quả!

Hỗ trợ và điều trị bệnh cao huyết áp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cao huyết áp là một trong những bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới. Cao huyết áp có sự đe dọa lớn đến tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Bệnh là một trong những yếu tố đặc biệt nguy hiểm gây ra bệnh tim mạch vành. Đồng thời, cũng là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất liên quan đến suy tim, bệnh mạch máu não, bệnh thận mạn tính.

Muốn hạn chế được bệnh này, người bệnh cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Trong đó, nên sử dụng tận dụng hiệu quả của cây cần tây từ những thành phần dinh dưỡng mà nó có để hỗ trợ, nâng cao sức khỏe. Đây là điều hết sức cần thiết.

Nên tận dụng hiệu quả của cây cần tây để phòng ngừa và điều trị bệnh cao huyết áp!

Đồng thời, trong cần tây có chứa chất hóa học tự nhiên apigenin - giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch máu, làm giảm mức độ kích thích trong máu. Kết quả nhiều nghiên cứu còn cho thấy sử dụng thường xuyên cần tây là phương pháp tốt hạ huyết áp rõ rệt và phòng tránh hiệu quả những cơn tăng áp lực máu lên mạch vành.

Ngoài ra, trong cần tây còn chứa các khoáng chất như canxi, sắt, photpho, giàu protid (gấp đôi so với các loại rau khác), nhiều loại vitamin, các acid amin tự do, tinh dầu, mannitol, inositol,...có công dụng tăng cường khả năng miễn dịch và bổ não.

Thế dùng cần tây thế nào để điều trị bệnh cao huyết áp? Bạn hãy tiến hành sắc lấy nước rau cần tây để uống hằng ngày (chia 3 lần) cho đến khi thấy huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng rau cần tây tươi đã giã vắt lấy nước và trộn chúng với một ít mật ong và đường mạch nha. Đem đun nóng ấm và dùng ngay. Kiên trì dùng sau một thời gian ngắn là huyết áp sẽ ổn định nhé.

Phòng chống bệnh ung thư

Trong cần tây có chứa những chất như phthalides, flavonoid và polyacetylenes. Tuy hàm lượng các hợp chất ngăn ngừa tổn thương tế bào không quá nhiều nhưng lại có tác dụng cực kỳ hữu ích giúp giảm độc tố và chống lại sự tấn công của các chất độc là tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, biệt là ung thư vú, ung thư ruột và bệnh bạch cầu.

Đồng thời, trong cần tây còn chứa coumarin - chất dinh dưỡng giúp tăng cường hoạt động tế bào bạch cầu. Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng trong cần tây có chứa chất chống oxy hóa có thể tiêu diệt được các gốc tự do (nhân tố gây ung thư) trong cơ thể con người.

Nâng cao độ chắc khỏe cho xương và răng

Nguồn Vitamin K dồi dào cùng hàm lượng Canxi, Magie có trong cần tây là những chất dinh dưỡng rất có ích cho quá trình tạo xương, giúp các khớp luôn khỏe mạnh.

Cần tây có thể giúp kháng viêm, làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong loại thực phẩm thực vật này có chứa polyacetylene, một chất kháng viêm với hàm lượng không nhỏ, có thể mang đến tác dụng giúp kháng viêm, làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương.

Cải thiện bệnh Gout

Cần tây có công dụng điều trị bệnh gout hiệu quả!

Bệnh Gout gây ra nhiều khó chịu cho bệnh nhân do hiện tượng lắng đọng muối urat từ axit uric đi vào dạ dày. May mắn thay, trong cần tây chứa các loại tinh dầu giúp trung hòa axit dạ dày cho bệnh nhân. Chính vì vậy, việc dùng cần tây song song trong điều trị bệnh Gout là giải pháp hiệu quả để cắt cơn đau do bệnh Gout gây ra.

Lợi tiểu

Với hàm lượng Kali, Natri cao, cần tây sẽ giúp điều tiết lượng nước, kích thích cơ thể sản xuất nước tiểu và loại bỏ những lắng cặn ở đường tiết niệu để giúp lợi tiểu hơn. Trong hạt cần tây còn chứa hợp chất dầu không mùi có tên NBP giúp giải độc, thanh lọc cơ thể và lợi tiểu.

Do đó, dùng rau cần tây là cách khắc phục hiệu quả chứng tiểu són, tiểu rắt và giảm đi những khó chịu, bất tiện lớn trong đời sống sinh hoạt mà người bệnh gặp phải.

Giải độc

Chất alkalizing trong cần tây có thể giúp hỗ trợ đào thải độc tố gây hại và thanh lọc cơ thể. Trên cơ sở đó, giúp cơ thể tái tạo và hạn chế sự xuất hiện, phát triển của các loại bệnh.

Đặc biệt, dùng cần tây làm thực phẩm hàng ngày còn mang lại hiệu quả tốt khi bạn phải thường xuyên dùng rượu bia, chất kích thích, tiếp xúc nhiều với nguồn ô nhiễm, các thuốc (như kháng sinh, điều trị bệnh mãn tính…). Cơ thể bạn sẽ được thanh lọc, điều tiết tốt hơn.

Hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt

Chiết xuất cần tây giúp bạn có đôi mắt sáng khỏe!

Ít ai biết rằng tinh chất có trong cần tây khi chuyển dạng chiết xuất sẽ được dùng để tra mắt hàng ngày và giúp điều trị các bệnh về mắt rất hiệu quả. Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng dùng loại thuốc nhỏ mắt có chất trong cần tây là cách giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể và phòng chống thoái hóa hoàng điểm hiệu quả.

Chống lão hóa

Tác dụng của nước ép cần tây với phụ nữ đó là giúp duy trì vẻ trẻ trung nhờ giúp bổ sung các chống oxy hóa hiệu quả. Bạn nên tận dụng hiệu quả của nước ép cần tây trong việc giữ gìn vẻ đẹp, sự trẻ trung và ngăn ngừa, hạn chế quá trình lão hóa.

Cần tây giúp duy trì vẻ trẻ trung, chống lão hóa hiệu quả!

Đặc biệt, bạn nên dùng nước ép cần tây thường xuyên để giúp da tăng độ đàn hồi, mềm mại và tươi sáng hơn, nhờ thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa kèm theo lượng vitamin K dồi dào.

Giảm các bệnh về hô hấp

Hỗ trợ giảm các bệnh về đường hô hấp với cần tây!

Hiện nay, môi trường đang mỗi ngày một ô nhiễm hơn, dễ gây nên không ít các bệnh về hô hấp, dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường đối với sức khỏe. Dùng cần tây là cách giúp bạn phòng chống, giảm các chứng bệnh liên quan đến đường thở. Giúp giảm co thắt, điều hòa nhịp thở, từ đó giúp bệnh nhân hen suyễn, viêm phổi, lao phổi dễ dàng trong việc thở hơn.

Bảo vệ gan

Cần tây giúp bổ sung nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng quá trình bài độc, thanh lọc, mát gan, giúp giảm được triệu chứng men gan tăng cao. Kết quả một nghiên cứu tại Ai Cập cho thấy khi cho chuột ăn cần tây đỏ với lúa mạch, rau diếp xoăn, lượng mỡ tích tụ trong gan giảm đi rõ rệt. Càng được ăn nhiều các loại rau này thì gan của chúng ngày càng khỏe mạnh. Cần tây cũng mang đến hiệu quả tương tự trên cơ thể con người.

Chỉ cần bạn dùng nước ép rau cần tây hay bổ sung những món ăn dùng cần tây trong thực đơn ăn uống hàng ngày là đã có thể bảo vệ sức khỏe lá gan của mình rồi đấy.

Chữa bệnh mất ngủ

Đem đến cho bạn một giấc ngủ yên bình!

Một trong những tác dụng của cần tây không thể không nhắc đến đó là tạo giấc ngủ sinh lý tối ưu. Các chất làm thanh lọc cơ thể, ổn định huyết áp có trong cần tây sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, cũng như ngủ sâu giấc hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những người đang mắc chứng khó ngủ, ngủ hay mê sảng, ngủ chập chờn.

Kháng viêm

Cần tây có chứa chất luteolin giúp ức chế enzym tạo phản ứng viêm. Từ đó, tạo nên khả năng chống viêm. Đồng thời, polyacetylene là một hoạt chất phát huy tác dụng trong việc điều trị, ngăn chặn sự phát triển của khu viêm. Do đó, bạn nên dùng cần tây thường xuyên để tình trạng viêm sẽ không tiến triển theo hướng xấu đi.

Chống lở loét

Thêm một lợi ích rất quan trọng nhưng ít được nhắc đến của rau cần tây đó là là khả năng chống lở loét vết thương. Trong rau cần tây có chứa thành phần giúp giảm hình thành tổn thương da và niêm mạc. Nhờ khả năng kiểm soát axit tốt nên nó giúp bảo vệ dạ dày, đại tràng và phòng chống cả bệnh viêm loét tại khu vực đó.

3. Những lưu ý quan trọng khi dùng cần tây

Cần biết cách sử dụng rau cần tây hiệu quả

- Cần tây chỉ thích hợp cho người cao huyết áp. Bạn nên tránh dùng cần tây khi bị huyết áp thấp. Dùng loại thực phẩm thực vật này sẽ gây cho bệnh nhân các triệu chứng choáng váng, ngất đột ngột.

- Bên cạnh đó, không cất giữ rau cần tây trong tủ lạnh quá 14 ngày, điều này sẽ dẫn đến gia tăng chất furanocoumarin nhiều lần gây bệnh ung thư.

- Tác dụng của cần tây với nam giới đó là giúp tăng cường sinh lý cao. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ không những không giữ vững được phong độ cho các đấng mày râu mà còn gây hiệu quả ngược lại sự mong muốn.

Tóm lại, cần tây là một trong những siêu thực phẩm tự nhiên hỗ trợ giảm cân hiệu quả, đồng thời mang lại cho chị em vẻ ngoài tươi trẻ và một sức khỏe dẻo dai. Một thực phẩm với những công năng gấp nhiều lần các loại thuốc quý như này, các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nào?! Chúc các chị em trẻ đẹp khỏe thành công cùng với cần tây nhé!