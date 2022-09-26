2 cách làm gà om coca thơm ngon, siêu hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Gà và coca vốn là comb siêu khoái khẩu của của các bé và các bạn trẻ thời nay! Nhưng bạn đã từng thử nghĩ về sự kết hợp giữa 2 loại món ăn quen thuộc này chưa? Nếu bạn đã quá chán với những món ăn quen thuộc từ gà như gà chiên, gà nướng ,... thì món gà om coca này chắc chắn sẽ là một sự kết hợp mới lạ cho bạn đấy! Hương vị thơm ngon, hấp dẫn rất riêng, chắc chắn sẽ khiến bạn nếm thử là nhớ mãi không quên nhé! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm món gà om coca siêu độc lạ này thôi nào!

- Gừng thì bạn cạo vỏ, rửa sạch và thái thành những sợi mỏng.

- Đầu tiên, với cánh gà mua về, bạn đem rửa sạch và chặt thành những khúc vừa ăn.

- Với mè trắng thì bạn bỏ lên chảo rang vàng cho thơm là được.

- Tiếp đến, với phần cánh gà đã được sơ chế và để ráo nước, bạn tiến hành ướp với 1 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng cà phê muối và gừng thái sợi.

- Sau đó, bạn chỉ việc trộn đều các nguyên liệu và để yên trong vòng 20 phút cho cánh gà ngấm đều gia vị là được nhé.

Bước 2: Luộc và chiên cánh gà

Tiến hành luộc và chiên vàng cánh gà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc đặt nồi lên bếp cùng 500ml nước sôi, rồi tiến hành cho cánh gà vào luộc chín trong khoảng 15 phút, sau đó đem vớt ra để ráo nước là được.

- Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp và cho 50ml dầu ăn vào đun trong khoảng 5 phút, thì cho hết phần cánh gà đã luộc vào chiên.

- Bạn tiến hành chiên cho đến khi lớp da gà có màu vàng nâu là đạt nhé.

Bước 3: Làm cánh gà kho coca

Quy trình làm cánh gà om coca chuẩn ngon, đậm vị!

- Đến đây, khi thấy gà chiên vừa vàng tới, bạn lần lượt cho vào chảo 1 muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh xì dầu và 1 lon coca.

- Sau đó, bạn đun sôi ở nhỏ lửa trong vòng 20 phút cho đến khi thấy nước sệt lại là có thể tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc gắp gà ra đĩa, rồi rưới phần nước sốt kho gà lên trên và thêm một ít mè rang lên nữa là có thể thưởng thức ngay rồi đấy.

Thành phẩm

Từng miếng cánh gà om coca thơm ngon bắt mắt, ăn là ghiền!

Món cánh gà om coca siêu thơm ngon hấp dẫn với visual bóng bẩy, nhìn là mê và hương vị ngọt thơm đậm đà, kết hợp với phần thịt gà mềm thơm, đảm bảo ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì thì ngon hết sẩy nhé!

2. Đùi gà om coca

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon cho món đùi gà om coca!

Má đùi gà 2 cái

Coca-cola không đường 160 ml (1/2 lon)

Tỏi (xay nhuyễn) 1 củ

Hành tây (cắt sợi) 1/2 củ

Hành lá (cắt nhuyễn) 1 ít

Nước tương 2 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Mật ong 1/2 muỗng cà phê

Rượu trắng 1 muỗng cà phê

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm đùi gà om coca chuẩn ngon, ăn là mê tại nhà

Bước 1: Sơ chế và ướp đùi má gà

Khử mùi hôi và ướp gia vị cho đùi gà!

- Đầu tiên, với đùi gà mua về, bạn cần khử mùi hôi bằng cách đem rửa sơ qua với nước, rồi dùng muối chà xát đều quanh má đùi gà, sau đó đem rửa sạch lại với nước và để ráo là được.

- Tiếp đó, bạn tiến hành ướp má đùi gà cùng 1 củ tỏi xay nhuyễn, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng cà phê mật ong, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê rượu trắng.

- Tiến hành dùng tay xoa đều gia vị lên phần thịt gà và để ướp trong khoảng 15 phút cho thịt thấm đều gia vị là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Kho gà với coca

Tiến hành om đùi gà cùng với coca hấp dẫn!

- Trước tiên, bạn bắc nồi đất lên bếp cho nóng, rồi cho phần má đùi gà đã ướp vào và tiến hành áp chảo 2 mặt cho thịt săn lại.

- Sau đó, khi thấy má đùi gà xém vàng, bạn cho thêm 1/2 lon coca vào và nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối.

- Đến đây thì bạn vặn nhỏ lửa lại và om trong khoảng 30 phút cho nước sệt lại là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rồi rắc thêm hành lá cắt nhỏ và hành tây cắt sợi lên trên là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Đùi gà om coca vàng ngon bắt mắt, đậm đà hương vị!

Món đùi gà om coca siêu hút mắt với màu vàng nâu hấp dẫn cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà mềm ngon, mọng nước và hòa quyện cùng phần nước sốt sệt thơm ngon, đậm vị, đảm bảo ăn là ghiền nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cánh gà chất lượng

- Bạn nên chọn mua những cánh gà có màu sắc trắng nhẹ hơi ngả vàng, còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu dập và có mùi thơm đặc trưng.

- Nếu chọn mua cánh gà đông lạnh, bạn nên quan sát lớp dăm đá xung quanh. Nếu dăm đá mỏng, thì đây là cánh gà mới, nếu dăm đá đóng dày thì đây là cánh gà đã để lâu, không nên mua.

- Bên cạnh đó, tránh chọn mua những cánh gà đã chuyển màu sang màu vàng đậm hay có vết máu tụ bất thường, hoặc có mùi hôi hắc khó chịu, vì đây thường là gà đã hết hạn sử dụng.

Mẹo chọn mua đùi gà tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những miếng thịt có màu đỏ hồng tự nhiên, không quá đậm hay nhạt và có mùi đặc trưng của gà.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng đùi má gà có lớp da mỏng, hơi ngả vàng, và khi dùng tay sờ vào thấy mịn, thịt có độ đàn hồi tốt.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt có vết bầm, vết máu tụ hoặc có màu nhạt, màu xám tối, khi chạm tay vào thấy hơi nhớt, có mùi hôi, vì đây có thể là những con gà đã chết trước khi được làm thịt hoặc thịt đã để lâu.

Trên đây là 2 cách chế biến siêu đơn giản cho món gà om coca thơm ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà. Với món ngon mang hương vị độc lạ, đầy bắt vị như này, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ!