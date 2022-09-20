Hoa tam giác mạch - biểu tượng vẻ đẹp núi non Tây Bắc!

Hoa tam giác mạch - loại hoa nhỏ bé, mang vẻ đẹp thanh thuần mong manh, khiến người ngắm nhìn chẳng thể dời mắt. Chẳng vậy mà loại hoa này đã trở thành biểu tượng và điểm du lịch thu hút bao du khách đến thăm vùng núi non hùng vĩ này mỗi năm. Vậy ý nghĩa nào cho một loài hoa xinh đẹp đến nhường này?! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Hiếm có loài hoa nào được ưu ái như tam giác mạch ở Hà Giang, người ta nhớ đến loài hoa này như một phần không thể thiếu của cao nguyên đá. Loài hoa tam giác mạch có nhiều màu, có loại màu trắng, màu hồng, màu tím... Hoa mang vẻ đẹp mộc mạc, mọc trải dài thành cánh đồng, chênh vênh trên những mỏm đá, thấp thoáng sau những ngôi nhà tường xưa cũ hoặc e ấp cuộn mình bên những cung đường quốc lộ. Những nụ hoa bé tí ti trông thì yểu điệu, mỏng manh, nhưng giữa chốn rừng núi này lại bỗng nhiên trở thành một thứ màu sắc mới tô điểm cho Hà Giang, làm sáng bừng cả một miền nẻo cao lạnh lẽo, cái tình mà không phải chốn núi non nào cũng có.

Thật vậy, giữa một vùng sỏi đá khô cằn, loài hoa vẫn cắm rễ trồi lên đón nắng và mưa xuân, rung rinh hoa trong sớm, cả một vùng tam giác mạch như đưa người ta lạc vào xứ thần tiên.

Cứ vào dịp tháng 10, 11, 12 hàng năm, loài hoa này lại đua nhau khoe sắc trên những vùng núi Tây Bắc. Những nụ hoa tam giác mạch lại e ấp giống như những thiếu nữ Tây Bắc, khiến người thưởng hoa chẳng thể quay mặt ngó lơ được.

Ý nghĩa của hoa tam giác mạch

Hoa tam giác mạch biểu trưng cho một tình yêu đơn thuần!

Với nhiều du khách, hoa tam giác mạch là một loài cây thể hiện cho tình yêu lứa đôi của người con trai và người con gái vùng cao. Sự mỏng manh kết hợp với hương thơm dịu dàng làm chúng ta liên tưởng đến một tình yêu ngọt ngào, thơ ngây, đơn thuần như cách loài hoa ấy vươn mình trong nắng ấm.

Đồng thời, loại hoa này còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, khi trên cao nguyên đá đó, cây tam giác mạch vươn mình mạnh mẽ giữa thời tiết khí hậu khắc nghiệt, vẫn bung mình nở rộ với những “sắc áo” rực rỡ, tươi đẹp cả một vùng trời.

Hoa tam giác mạch gắn liền với miền núi và con người nơi đây!

Nhưng với người dân vùng Tây Bắc, hoa tam giác mạch còn được gắn liền với câu chuyện "cứu đói" của bản làng. Tương truyền, xưa kia, người dân miền núi phía Bắc sống chủ yếu bằng hạt ngô, hạt lúa. Một năm nọ, lúa, ngô trong nhà đã cạn mà vụ mùa vẫn chưa tới, cả bản làng u ám. Nên người ta đành phải đi tìm khắp ngóc ngách để kiếm cái ăn, và bỗng nhiên, người ta thấy thoang thoảng mùi hương lạ trong gió. Dân bản lần theo khe núi thì thấy rừng hoa li ti, với những chiếc lá hình tam giác ẩn kín dưới hoa. Nên người dân nơi đây đã đem hạt của cây này về ăn thay ngô, gạo và gọi nó với cái tên là tam giác mạch, vì lá có hình tam giác và lại thuộc cây họ lúa.

Hoa tam giác mạch gắn liền với đời sống của người dân vùng núi Tây Bắc

Hoa tam giác mạch mang theo ý nghĩa hiện thực về đời sống của người dân nơi đây. Từ lá, thân cây đến hạt đều được sử dụng chế biến thành các món ăn ngon với hương vị rất đặc trưng của người dân Tây Bắc, khiến bao thực khách mê mẩn, nếm thử một lần là nhớ mãi không quên cái hương vị độc đáo, mới lạ này.

Rượu tam giác mạch

Bạn đã nghe đến món rượu tam giác mạch bao giờ chưa? Nếu chưa thì quả là tiếc, bởi vì đây đích thực là một loại rượu quý, vô cùng thơm ngon của người Tây Bắc.

Rượu tam giác mạch không phải được nấu hoàn toàn từ hạt tam giác mạch mà còn được trộn với ngô theo tỉ lệ 1:2, sau đó người ta sẽ mang hai loại hạt này đi ủ với một loại men đặc biệt rồi đem nấu để cho ra loại rượu tam giác mạch thơm ngon này.

Rượu tam giác mạch uống rất êm, không cay nồng như rượu gạo, không ngọt và êm như rượu cần mà nó là sự hòa trộn hương vị giữa hai loại rượu ấy, khiến người uống chỉ muốn ngây ngất trong men rượu mãi không thôi.

Bánh tam giác mạch

Bánh tam giác mạch dân dã và thơm ngon!

Bánh có bề ngoài giống chiếc bánh giày cỡ lớn của người miền xuôi, nhưng lại mang màu nâu đặc trưng của hạt tam giác mạch. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt đậm đà, dẻo bùi cùng mùi thơm đặc biệt.

Và còn rất nhiều rất nhiều những món ngon dân dã, đặc sắc, được người dân vùng núi này chế biến từ hoa tam giác mạch nữa. Nên nếu có dịp ghé thăm vùng núi Tây Bắc này, bạn nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

Địa điểm ngắm hoa tam giác mạch rực rỡ tại Hà Giang

Nở rộ giữa núi non Tây Bắc!

Vào mùa hoa tam giác mạch, có lẽ đi đến bất cứ đâu ở Tây Bắc, bạn cũng có thể bắt gặp những bông hoa tam giác mạch li ti màu trắng hay tím hồng nở e ấp bên những khe đá, trên ruộng bậc thang hay thậm chí ngay ở hai bên đường đi. Nhưng nếu muốn ngắm hoa đẹp nhất, bạn phải tìm đến những cánh đồng hoa tam giác mạch ở nơi này:

- Sủng Là: nơi này được xem là địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang. Vùng đất này được mệnh danh “nơi đá nở hoa” bởi sở hữu những thảm hoa tuyệt đẹp khi vào mùa.

- Cột cờ Lũng Cú: không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng mà khi đến mùa hoa tam giác mạch, Lũng Cú cũng trở nên dịu dàng thơ mộng của sắc hồng tím bao phủ khắp đường. Tam giác mạnh ở đây được trồng thành các ruộng bậc thang, tầng lớp khá bắt mắt.

- Sườn đồi Lũng Táo: hoa tam giác mạch ở đây được trồng rải rác bên các sườn đồi. Vì vậy, để có thể ngắm hoa tam giác mạch khi vào mùa, du khách phải lên một điểm rất cao mới có thể nhìn trọn quang cảnh cánh đồng hoa nở rộ bạt ngàn.

Đến thăm mùa hoa tam giác mạch, du khách còn thể bắt gặp những hình ảnh em bé dân tộc Mông, chân trần, lưng đeo gù tre, tay dắt em nhỏ, vừa phụ cha mẹ vừa hồn nhiên vui đùa trên những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài. Một hình ảnh hài hòa và thân thương giữa thiên nhiên núi non hùng vĩ cùng sự dịu dàng của cánh đồng hoa và những nụ cười tinh khiết của con người miền núi. Một nét thu hút rất riêng, khiến du khách đắm chìm!

Vẻ đẹp hài hòa giữa con người và thiên nhiên!

Tóm lại, mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa, vẻ đẹp riêng. Trong đó, hoa tam giác mạch là loài hoa mang dáng dấp của cô thiếu nữ mong manh, nhưng lại không kém phần mạnh mẽ kiên cường, vừa mộc mạc lại đầy trong sáng, tinh khiết, xinh tươi như muốn gột rửa tâm hồn người thưởng hoa. Nếu có dịp đến với núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, thì những cánh đồng hoa tam giác mạch chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu!