Ultraviewer là gì? Những lợi ích tuyệt vời của Ultraviewer mà bạn nên biết!

Ultraviewer được đánh giá là một trong những phần mềm điều khiển máy tính từ xa tốt nhất hiện nay, đồng thời có thể thay thế cho bất cứ một ứng dụng điều khiển nào của bạn. Vì đâu mà có nhận định này? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

Ví dụ như khi máy tính của bố mẹ bạn gặp trục trặc nào đó và cần nhờ sự hỗ trợ của bạn từ xa, bạn có thể điều khiển máy tính để hỗ trợ bố mẹ mình. Hay trong công việc, khi đối tác của bạn cần hướng dẫn hỗ trợ sử dụng một phần mềm hoặc một công việc nào đó trên máy tính như Word, Excel, Powerpoint, cài đặt game và hay các phần mềm,... bạn cũng hoàn toàn có thể điều khiển máy tính từ xa hướng dẫn họ mà không cần phải sắp xếp thời gian gặp trực tiếp.

Ultraviewer là một phần mềm chuyên dùng để điều khiển máy tính từ xa, có kèm chức năng chat, chia sẻ màn hình, chia sẻ tập tin giữa một hoặc nhiều máy tính thông qua mạng Internet. Phần mềm được thiết kế để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, nhưng mục đích quan trọng nhất là hỗ trợ từ xa.

Ở thị trường Việt Nam, chỉ sau vài tháng tung ra thị trường, phần mềm này đã được mọi người đón nhận và nhận xét là một công cụ có chất lượng hoàn hảo và gần như ngang bằng với TeamViewer - phần mềm điều khiển máy tính từ xa vốn dĩ quen thuộc và có vị thế số 1 trên thế giới hiện nay.

Tại sao nên dùng Ultraviewer?

Tính năng bảo mật cao

Mọi điều khiển đều được hiển thị song song bên máy tính của bạn!

Phần mềm UltraViewer có tính bảo mật rất cao thông qua sự thiết kế và vận hành với chế độ mã hóa tuyệt đối từ các lập trình viên. Hơn hết, chế độ này còn giúp cho việc chia sẻ các âm thanh hoặc tín hiệu hình ảnh được dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đồng thời, UltraViewer sẽ cung cấp đến người dùng những tính năng hỗ trợ khác nhau về vấn đề bảo mật dữ liệu thông qua hình thức đăng nhập dựa trên ID riêng của máy tính với từng lượt kết nối. Và tính năng này hoàn toàn giúp cho phần mềm đảm bảo được sự tương tác có giới hạn của các máy tính với nhau mà không bị những tín hiệu lạ khác xâm nhập vào gây hại.

Nói một cách đơn giản, UltraViewer được thiết kế để điều khiển an toàn dưới sự giám sát, nghĩa là mọi hoạt động của người điều khiển đều được quan sát thấy trên màn hình. Người điều khiển chỉ nhìn thấy những gì bạn nhìn thấy trên màn hình, họ di chuột và bấm phím gì cũng đều nằm trong sự giám sát của bạn. Bạn cũng có thể giành lấy quyền điều khiển khi bạn muốn, bằng cách di chuột là hoạt động di chuột của họ sẽ không có hiệu lực nữa.

Tốc độ kết nối nhanh chóng

Phần mềm UltraViewer không bị giới hạn số lượng các địa chỉ IP khác nhau thực hiện việc kết nối vào cùng một lúc. Chính vì vậy mà người dùng có thể sử dụng phần mềm được ở nhiều trường hợp khác nhau và bạn có thể mời bạn bè, đồng nghiệp của mình tương tác với màn hình của bạn từ xa thông qua các cuộc hội nghị, giảng dạy,...

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện đơn giản, dễ hiểu!

Một ưu điểm nữa là phần mềm UltraViewer được thiết kế với giao diện trực quan, đơn giản, thân thiện và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Bạn có thể mở phần mềm lên để khởi động và kích hoạt điều khiển từ xa trên các thiết bị nào khác là có thể sử dụng được ngay lập tức.

Không đòi hỏi cấu hình cao, dễ dàng truy cập

Phần mềm UltraViewer không đòi hỏi quá nhiều từ người dùng về cấu hình, tiêu chuẩn phần cứng của chiếc máy tính. Vì vậy mà người dùng hoàn toàn truy cập dễ dàng, chỉ cần máy của bạn đã được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows là có thể sử dụng được mà không gặp vấn đề rắc rối nào khác nhé.

Hỗ trợ cửa sổ chat nhanh

Cửa sổ chat nhanh tiện lợi!

Một ưu điểm rất thông minh và tiện ích nữa của ultraviewer.topic'>ultraviewer chính là tạo khả năng trao đổi nhanh chóng và trực tiếp cho người dùng. Trong quá trình thao tác phần mềm, bạn có thể trò chuyện với đối phương bên kia màn hình thông qua cửa sổ chat nhanh, nếu bạn gặp vấn đề gì cần trao đổi thì có thể nhập văn bản vào để được hỗ trợ chính xác nhất. Vì vậy mà người dùng có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn trong các cuộc hội nghị, họp,... với đồng nghiệp, bạn bè.

Hơn hết, tính năng này còn vô cùng thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng và giải đáp thắc mắc trong khi sử dụng của họ.

Hướng dẫn cách dùng Ultraview

Để điều khiển 1 máy tính nào đó từ xa, cả 2 máy tính đều phải được cài đặt UltraViewer. Nếu bạn hoặc người được điều khiển chưa cài phần mềm này, bạn hoặc người đó có thể tải phần mềm UltraViewer tại trang chủ UltraViewer.net.

Bước 1: Bạn yêu cầu đối tác chạy phần mềm UltraViewer, phần mềm UltraViewer sẽ tạo ra 1 ID và Pass ngẫu nhiên, lúc này thì bạn chỉ cần nhờ đối tác gửi ID và Pass đó cho bạn là được nhé.

ID và pass được tạo ngẫu nhiên mỗi lần sử dụng!

Bước 2: Bạn nhập ID và Pass đó vào phần mềm UltraViewer trên máy của bạn và bấm vào nút Kết nối.

Sau khi nhấn nút kết nối, bạn chờ vài giây, màn hình của đối tác sẽ được hiện ra và bạn có thể điều khiển chuột, bàn phím của đối tác như đang dùng máy tính của mình. Người bị điều khiển có thể quan sát những gì bạn làm trên màn hình và 2 người có thể chat với nhau qua cửa sổ chat thuận tiện của UltraViewer.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin và hướng dẫn sử dụng đơn giản cho phần mềm Ultraviewer. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng Ultraviewer là một sản phẩm miễn phí hoàn hảo với những công năng tiện ích và có độ bảo mật cao. Hy vọng qua bài chia sẻ này, bạn sẽ có cái nhìn toàn vẹn hơn về phần mềm tiện ích này nhé!