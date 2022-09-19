Vòng charm pandora và những bí ẩn xung quanh siêu phụ kiện trang sức này!

Charm Pandora - vòng tay trang sức mang nét cổ điển và hiện đại hài hòa, đốn tim phái nữ ở mọi độ tuổi. Vì đâu mà loại vòng này lại được yêu thích đến thế? Cái tên Charm Pandora bắt nguồn từ đâu và mang ý nghĩa gì? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về loại trang sức huyền thoại này nhé!

Ở vùng ngoại ô Copenhagen, Đan Mạch, một người thợ kim hoàn yêu nghề tên là Per Enevoldsen đã thổi hồn vào những tác phẩm của mình. Ông đã khéo léo kết hợp những hạt charm theo yêu cầu của khách. Những hạt charm có thể là đá quý hay bạc chạm khắc. Và chiếc vòng Pandora ra đời như một vật lưu giữ câu chuyện đời tư của chủ nhân nó - ghi lại tất cả những tình cảm, khát vọng, và sự nữ tính của những cô gái.

“ Pandora ” là cái tên xuất phát từ thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện kể về một chiếc hộp huyền bí chứa đựng một bí mật khủng khiếp và thử thách về sự tò mò của người phụ nữ. Vòng tay Pandora là món quà trang sức nhuốm màu sắc thần thoại đến từ xứ sở của những câu chuyện cổ tích Đan Mạch.

Pandora chính thức trở thành một fashion item vào những năm 2000, khi mà cái tên của nó được cả thế giới săn đón và yêu thích, đồng thời thương hiệu Pandora cũng đã trở thành một trong ba thương hiệu trang sức lớn của thế giới. Còn ở Việt Nam, dù chỉ mới du nhập vài năm gần đây, nhưng món trang sức này đã chiếm được khá nhiều tình cảm và trở thành món phụ kiện thời trang, cá tính của các cô gái Việt.

Chất liệu làm nên vòng Pandora

Đặc thù của chiếc vòng Pandora hay còn được gọi với cái tên vòng Charm, đó là kiểu trang sức được tạo nên từ hai phần chính gồm một sợi dây chuyền cơ bản và những hạt charm xâu chuỗi vào với nhau.

Dây ở đây có thể được chế tác từ bạc Ý 925, từ vàng 14K hoặc từ da. Còn các hạt charm trong tiếng Anh có nghĩa là sự mê hoặc quyến rũ, là nét chấm phá thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ, và là linh hồn của chiếc vòng Pandora huyền thoại. Chính vì vậy, các hạt này đều được chế tác rất cẩn thận và tỉ mỉ và đều được xử lý oxy hóa. Chất liệu làm nên các hạt charm lộng lẫy này đó là vàng, bạc , kim cương, ngọc trai, đá quý hay các nguyên liệu quý hiếm khác,... thỏa sức cho các chị em chọn lựa và kết hợp theo cá tính của mình!

Và đúng vậy, điểm chính khiến Pandora thu hút nhiều tín đồ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, thời gian và duy trì niềm đam mê lâu dài nằm đến vậy, chính là ở sự đặc biệt khi vòng không được nhà sản xuất bán theo bộ, mà được tách rời các bộ phận. Từ đó, bạn sẽ hoàn toàn tự lựa chọn kiểu dáng và sưu tầm các hạt charm cá tính sáng tạo của mình. Chính vì vậy mà chẳng có chiếc vòng Charm Pandora nào giống nhau hoàn toàn cả, chiếc vòng bạn tự tay kết hợp, chính là chiếc vòng Charm Pandora độc nhất thuộc về bạn!



Các loại hạt charm phổ biến nhất hiện nay

Chính vì là linh hồn của chiếc vòng Pandora huyền thoại, nên các hạt charm thường được thiết kế với nhiều màu sắc, các hoa văn, hoạt tiết độc đáo khác nhau với nhiều chủ đề đa dạng như động vật, đất nước, vật dụng thường ngày, thể thao, cung hoàng đạo, chữ cái… Nổi bật phải kể đến các kiểu dáng độc đáo sau:

Charm tròn

Charm tròn với các họa tiết tỉ mỉ và tinh tế!

Đây chính là thiết kế phổ biến nhất. Những hạt hạt charm tròn có thể sử dụng được trong tất cả các loại Pandora bởi sự cơ bản cũng như dễ dàng mang lại cho người đeo vẻ quyến rũ. Những hạt charm này thường được gắn đá quý các màu sắc khác nhau, nên chúng mang lại vẻ quý phái toàn tập cho người đeo.

Charm dẹt

Charm dẹt sáng tạo và tươi trẻ!

Biến tấu của những hạt charm tròn chính là những hạt charm dạng dẹt. Những hạt charm này được làm từ thủy tinh hoặc các loại gỗ. Chính vì thế, cảm giác mà các loạt hạt charm này mang lại chính là vẻ thanh cao, mong manh nhưng cũng cực kỳ giản dị và gần gũi.

Charm treo

Charm treo cá tính và độc lạ!

Nghe có vẻ khá lạ nhưng em này rất được các bạn nữ yêu thích, đung đưa rực rỡ theo từng bước chân người đeo. Chính vì sự khác biệt nó mà nó không được dùng để treo thành chuỗi mà được treo xen kẽ với những hạt charm tròn và dẹt để tạo nên vẻ đẹp tinh tế và lộng lẫy nhất.

Cận cảnh những mẫu vòng charm pandora siêu lộng lẫy, nhìn là thích mê

Charm hoa sắc hồng nữ tính và lộng lẫy!

Lỗng lẫy và thời thượng với các hạt charm thiết kế độc đáo!

Mộng mơ và tươi mát với concept biển cả!

Cá tính và đáng yêu với concept trái cây!

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về vòng Charm Pandora - món trang sức mang vẻ đẹp cổ điển và huyền thoại, đốn tim trái tim phái đẹp. Hy vọng qua bài chia sẻ này, các chị em sẽ tự kết hợp được trên chiếc vòng Pandora độc nhất cho riêng mình nhé!