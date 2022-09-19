Cách làm chè trôi nước hoa đậu biếc dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà!

Hoa đậu biếc (tên khoa học: Clitoria ternatea) còn được gọi là đậu hoa tím hay bông biếc, đây là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím.

Hoa đậu biếc - nguồn nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong những món ngon hấp dẫn của các chị em như: trà chanh hoa đậu biếc , chè dừa non hoa đậu biếc , sữa chua hoa đậu biếc ,... hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ thêm cho bạn 1 món ngon siêu đặc sắc được chế biến từ hoa đậu biếc nữa, đó chính là món chè trôi nước hoa đậu biếc thơm ngon, đảm bảo ăn là thích mê nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, theo các chuyên gia sức khỏe , việc sử dụng hoa đậu biếc và các chế phẩm từ hoa đậu biếc sẽ mang lại những lợi ích không ngờ về sức khỏe như : Làm đẹp da, tóc, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân nhờ vào thành phần chứa anthocyanin - giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường thị lực, giảm lo âu, tốt cho tim mạch và hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường,…

Loại hoa này được nhiều người ưa chuộng, vì có thể tạo nên những món thức uống lạ mang nhiều màu sắc hấp dẫn: xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa. Nhưng không chỉ có công dụng nâng tầm thẩm mỹ cho các món ăn, hoa đậu biếc còn mang lại rất nhiều tác dụng hữu ích mà ít người biết tới.

Đặc biệt, hoạt chất trong bông biếc tím có chứa nucleotide, este, có công dụng cung cấp chất chống oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do gây hại, từ đó ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư nữa đấy.

Quả là ngỡ ngàng phải không nào?! Với nhiều công dụng hữu ích như này, chị em đừng bỏ qua loại hoa vừa đẹp vừa nhiều lợi ích này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chè trôi nước hoa đậu biếc dẻo ngon, đẹp mắt, ăn là mê này thôi nào!

Cách làm chè trôi nước hoa đậu biếc dẻo ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn cho món chè trôi hoa đậu biếc!

Bột nếp 400 gr

Hoa đậu biếc (tươi) 100 gr

Đậu xanh cà vỏ 150 gr

Gừng cắt sợi 100 gr

Lá dứa 5 nhánh

Hành lá 5 nhánh

Đường phèn 300 gr

Đường 4 muỗng cà phê

Đậu phộng rang (giã nhỏ) 50 gr

Nước cốt dừa 1 ít

Dầu ăn 50 ml

Muối 2.5 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm chè trôi nước hoa đậu biếc chuẩn đẹp ngon, ăn là ghiền

Bước 1: Nấu chín và nghiền nhuyễn đậu xanh

Công đoạn luộc chín và tán nhuyễn đậu xanh!

- Đầu tiên, với 150gr đậu xanh mua về, bạn đem vo sạch với nước nhiều lần rồi tiến hành luộc với 1 muỗng cà phê muối ở lửa vừa trong khoảng 20 - 30 phút.

- Khi thấy đậu chín thì bạn chắt bỏ nước trong nồi, rồi dùng vá lớn để tán nhuyễn đậu xanh ra như hình nhé.

Bước 2: Lấy nước màu và trộn bột hoa đậu biếc

Lấy màu hoa và trộn bột bánh!

- Trước tiên, với 100gr hoa đậu biếc tươi, bạn đem rửa sạch rồi cho vào nồi nước luộc với lửa vừa trong khoảng 5 - 7 phút cho hoa ra hết màu.

- Tiếp đó, bạn lần lượt cho các nguyên liệu là: 400gr bột nếp, 80ml nước sôi, 4 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối và 20ml dầu ăn vào tô, rồi tiến hành trộn đều cho bột hơi vón lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc chia phần bột vừa trộn ra làm 2 phần đều nhau là được.

- Sau đó, một phần bạn tiếp tục cho từ từ nước lọc vào, vừa cho ít một, vừa nhồi cho đến khi bột thành khối dẻo mịn và không dính tay thì cho bột vào tô, đậy kín lại để bột không bị khô.

- Còn phần bột còn lại thì bạn cho từ từ nước hoa đậu biếc vào và cũng thực hiện nhồi tương tự như phần bột trước, là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 3: Làm mỡ hành và trộn nhân đậu xanh

Trộn nhân bánh cùng mỡ hành!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đem rửa sạch hành lá rồi cắt nhỏ ra.

- Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp và cho 30ml dầu ăn vào đun sôi, rồi cho hết chỗ hành lá đã cắt nhỏ vào và đảo đều trong khoảng 1 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần mỡ hành này vào phần đậu xanh đã tán nhuyễn và tiến hành trộn đều lên là được.

Bước 4: Bọc nhân đậu xanh

Tạo hình cho viên chè trôi hoa đậu biếc đẹp xinh!

- Với hỗn hợp nhân đậu xanh và mỡ hành vừa trộn, bạn vo thành viên tròn vừa phải.

- Còn phần bột bánh thì bạn lấy khoảng 1 muỗng canh rồi vo tròn và dùng tay nhấn dẹt, dàn đều thành miếng mỏng như hình.

- Tiếp đến, bạn cho phần nhân đậu xanh lên trên miếng một bánh, rồi túm đều mép bột để bao gọn nhân bên trong, sau đó vo tròn lại cho bột bánh ôm sát với nhân là đã tạo thành những viên chè tròn xinh đẹp mắt rồi nhé.

- Tiến hành làm tương tự như vậy với cả 2 phần bột cho đến hết.

Bước 5: Nấu chè trôi nước đậu biếc

Quy trình các bước nấu chè trôi nước hoa đậu biếc chuẩn ngon!

- Ở công đoạn chế biến cuối cùng này, bạn lần lượt cho vào nồi 300gr đường phèn, 1 muỗng cà phê muối và 1.2 lít nước lọc, tiến hành khuấy đều cho đường tan hoàn toàn.

- Kế đó, bạn lược nước đường 1 lần qua miếng vải lọc để nước được sạch và trong hơn.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm gừng thái sợi và 5 nhánh lá dứa vào nồi nước đường, rồi tiến hành đun cho nước thật sôi trên lửa lớn rồi cho viên chè vào.

- Cuối cùng, khi thấy viên chè nổi trên mặt nước thì bạn vớt bỏ bọt và lấy lá dứa ra ngoài, rồi nấu thêm khoảng 10 phút cho chè chín đều là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây, đợi chè nguội hơn xíu thì bạn múc ra chén, rồi thêm chút đậu phộng giã nhỏ và nước cốt dừa vào nữa là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Thành phẩm

Món chè trôi hoa đậu biêc dẻo ngon, béo thơm hấp dẫn, ăn là ghiền!

Từng chiên chè trôi nước hoa đậu biếc tròn tròn, đẹp xinh hấp dẫn, nhìn là thích mê. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ mềm dẻo thơm ngon, cùng nhân đậu xanh bùi ngậy, béo nhẹ, hòa quyện cùng với nước đường ăn kèm ngọt ngào với vị gừng hơi cay nhẹ, đảm bảo hài hòa hương vị, ăn mãi cũng không ngán nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua đậu xanh thơm ngon

- Đối với loại đậu đã cà vỏ, bạn lưu ý chọn những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

- Đối với loại đậu còn vỏ, bạn nên chọn những đậu xanh đều màu, sáng bóng và có mùi thơm tự nhiên.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ mẩy của đậu bằng cách bấm ngón tay vào hạt đậu, nếu hạt đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu, các hạt to nhỏ không đều nhau, có ẩm mốc hoặc mùi lạ. Đặc biệt, không nên chọn đậu xanh đã có hiện tượng bị mối, mọt ăn hay có nhiều hạt sạn đen.

Mẹo chọn mua hoa đậu biếc

- Bạn có thể dùng hoa đậu biếc tươi hoặc khô cho món chè trôi hoa đậu biếc thơm ngon này.

- Đối với hoa đậu biếc tươi, bạn nên chọn những bông hoa tươi, cánh hoa nguyên vẹn và không bị dập nát và đã nở rộ.

- Đối với hoa đậu biếc sấy khô, nên chọn hoa được đóng gói kín trong bao bì và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh chọn khi thấy hoa bị ngả màu, bị ẩm ướt hoặc quá hạn sử dụng để tránh gây ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm và chính sức khỏe của bạn.

Trên đây là tất tần tật về món chè trôi nước hoa đậu biếc dẻo ngon, ngọt thơm và chuẩn đẹp mắt như ngoài tiệm. Với món chè trôi vừa đẹp - ngon mà cách chế biến không quá phức tạp như này, các chị em hoàn toàn có thể thử sức tại nhà nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!