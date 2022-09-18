Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần!

Vào bếp 18/09/2022 14:00

Gân bò sốt vang - món sốt sánh mịn, thơm ngon khó cưỡng, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất nhé!

Gân bò vốn là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong những món nhậu giòn dai, đậm đà như: gân bò xào sa tế, gân bò dầm cóc,.... nhưng không chỉ đốn tim dân sành nhậu, gân bò còn được các bà nội trợ chế biến thành những món ngon gia đình hấp dẫn, ăn là mê! Trong đó nổi bật phải kể đến món gân bò sốt vang - món ngon hấp dẫn, đậm đà hương vị, chuẩn thơm ngon cho bữa cơm quây quần. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món gân bò sốt vang đặc sắc này nhé!

Gân bò - bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao

Gân bò là phần gân nằm xen lẫn trong bắp thịt của con bò. Nó có đặc điểm là dai dai, khi ăn rất giòn và mềm. Tuy là gân, phần này hoàn toàn không cứng hay mang mùi khó chịu, chính vì vậy, nó được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của nước ta.

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 Gân bò - bộ phân giàu dinh dưỡng ít ai ngờ!

Không chỉ có thế, gân bò còn là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao mà ít ai biết đến. Cụ thể, trong gân bò có chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn lượng collagen này dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cơ thể để giúp đỡ tóc, da, móng tay khỏe hơn. 

Bên cạnh đó, tuy có cấu trúc khá khác biệt, nhưng tính chất của gân bò vẫn mang nhiều điểm tương đồng với thịt bò. Nó có lượng đạm lớn cùng chất béo hạn chế, nên khi sử dụng gân bò, cơ thể sẽ có đầy đủ đạm và chất béo cần thiết cho các hoạt động thường ngày của mình.

Ngoài ra, gân bò còn là nguồn cung cấp các hợp chất hữu ích cho cơ thể như: vitamin, kẽm magie, sắt, axit amin,....nhờ vậy mà việc bổ sung gân bò vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn nhưng công dụng hữu hiệu như: giúp xương chắc khỏe, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể,....

Cứ tưởng chỉ là một món đưa rượu của dân nhậu, không ngờ lại là một món ăn thơm ngon và dinh dưỡng đến vậy phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gân bò sốt vang chuẩn thơm ngon và bắt vị này tại nhà nhé!

Cách làm gân bò sốt vang dai ngon, đậm vị, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần! - Ảnh 2
 Nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn cho món gân bò sốt vang!
  • 400g gân bò
  • 3 quả cà chua
  • 100ml rượu vang đỏ
  • 4 củ khoai tây
  • 1 củ cà rốt
  • 6 tép tỏi
  • 3 củ hành tím
  • 50g cần tây
  • 20g sa tế
  • 5g gừng
  • 20g tương bần
  • 500ml nước
  • Gia vị: Bột ngọt (mì chính), hạt nêm, bột canh

Các bước tiến hành làm gân bò sốt vang chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần! - Ảnh 3
 Công đoạn làm sạch gân bò và chuẩn bị các loại rau củ nấu cùng!

- Đầu tiên, gân bò mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi hôi bằng cách ngâm trong nước muối pha loãng tầm 10 phút, rồi đem rửa lại với sạch và để ráo, sau đó thái thành những miếng nhỏ vừa ăn như hình là được.

- Với cà rốt và khoai tây thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng khối nhỏ.

- Cà chua thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt múi cau là được.

- Còn cần tây thì bạn chỉ cần rửa sạch và cắt khúc thôi nhé.

- Cuối cùng là hành tím, tỏi và gừng, bạn tiến hành gọt vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Ướp gân bò

Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần! - Ảnh 4
 Tiến hành ủ trong vòng 1 tiếng để gân bò thấm đều gia vị!

- Với phần gân bò đã được sơ chế sạch sẽ ở bước trên, bạn đem cho vào nồi và tiến hành ướp cùng các gia vị là: số gừng, tỏi và hành tím băm nhỏ, 1 muỗng cà phê mì chính, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh tương bần, 5 muỗng canh rượu vang và 1 muỗng cà phê sa tế.

- Sau đó, đảo đều và ủ trong 1 tiếng để gân bò thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Hầm gân bò

Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần! - Ảnh 5
 Quy trình các bước hầm gân bò với rượu vang và các loại rau củ tươi ngon!

- Ở công đoạn này,sau khi ướp xong gân bò xong, bạn đổ 500ml nước vào nồi gân bò đã ướp và tiến hành hầm trong 30 phút cho gân chín và giòn. 

- Sau 30 phút hầm, bạn tiếp tục cho thêm phần cà chua đã chuẩn bị vào và hầm thêm 30 phút nữa là được.

- Đến đây thì bạn chỉ việc nêm thêm vào các gia vị là: 1 muỗng cà phê mì chính và 1 muỗng canh bột canh, sau đó cho hết chỗ khoai tây và cà rốt vào chung.

- Cứ tiếp tục hầm cho đến khi khoai tây và cà rốt chín, thì bạn chỉ cần cho phần rau cần tây đã cắt khúc vào, là có thể tắt bếp rồi đấy. 

- Cuối cùng, bạn chỉ cần múc ra tô, rồi cho thêm chút rau ngò cắt nhỏ lên, là đã có thể thưởng thức ngay món gân bò hầm sốt vang hấp dẫn rồi nhé.

Thành phẩm

Cách làm gân bò sốt vang siêu ngon bắt vị, chuẩn ngon hấp dẫn cho bữa cơm cuối tuần! - Ảnh 6
 Gân bò sốt vang - món ngon sánh mịn, thơm ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay nồi gân bò sốt vang thơm ngon nức mũi với visual màu vàng ngon, vô cùng hút mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần gân bò giòn mềm dễ ăn, kết hợp cùng nước sốt sóng sánh thơm thoang thoảng mùi rượu vang, cùng khoai tây và cà rốt chín mềm, đậm vị, vô cùng hấp dẫn. Món này mà ăn kèm với chén cơm  nóng hổi hay ổ bánh mì nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian.

Mẹo chọn mua gân bò ngon

- Gân bò tươi ngon thường có màu trắng hồng, khi sờ vào vẫn còn cứng và dai, đồng thời có độ đàn hồi nhất định và không có mùi lạ.

- Tuyệt đối không nên mua và sử dụng những loại gân bị khô, chuyển màu bất thường như vàng, trắng nhợt hay ngả xanh, hay có mùi hôi lạ bất thường, chảy dịch vàng,... vì có thể những loại gân này đã cũ và đang trong giai đoạn phân hủy.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món gân bò sốt vang thơm ngon, sánh mịn và siêu bắt vị tại nhà. Với món sốt vừa bổ dưỡng, đậm vị lại hút mắt như này, các chị em chọn làm món chính cho bữa ăn gia đình tối nay thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!

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