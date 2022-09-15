Cách làm cà tím chiên giòn, vàng thơm, chuẩn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình!

Cà tím là một loài cây thuộc họ Cà, có quan hệ họ hàng gần gũi với cà chua, khoai tây, cà dừa, cà pháo và có nguồn gốc ở miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Cà tím chiên nước mắm , cà tím xào tỏi , cà tím xào thịt,... tất cả đều là những món ngon dân dã, vô cùng quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Nhưng nổi bật nhất và được nhiều thực khách ở các độ tuổi yêu thích nhất, có lẽ là món cà tím chiên giòn - món chiên vàng giòn, thơm ngon, hấp dẫn, cắn một miếng là như muốn tan ra trong miệng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món cà tím chiên giòn siêu lạ miệng và bắt vị này nhé!

Cụ thể, quả cà tím được kiểm chứng là có chứa nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, cùng với đồng, mangan, vitamin B-6, thiamine, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Ở nhiều nước nói chung và Việt Nam nói riêng, cà tím được đánh giá rất cao nhờ những công dụng hữu ích, còn “hơn” cả thuốc tây mà nó sở hữu.

Chính vì vậy, việc bổ sung cà tím vào thực đơn mỗi ngày chẳng khác nào “thần dược” giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cơ thể: bảo vệ tim mạch, phòng ngừa bệnh thiếu máu, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tóc, chữa chứng hay quên, giảm cholesterol xấu trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm khỏe mắt,...

Đặc biệt, cà tím là một nguồn cung cấp các hợp chất phenolic hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có thể gây hại cho tế bào nếu chúng tích tụ với số lượng lớn, đồng thời, khi kết hợp hàm lượng giàu chất xơ, cà tím là 'chiến binh' hàng đầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, trực tràng,...

Quả là một loại trái siêu quý với xuất thân dân dã phải không nào?! Các chị em chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món cà tím chiên giòn, ăn là ghiền này thôi nào!

Cách làm cà tím chiên giòn vàng ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu siêu đơn giản cho món cà tím chiên giòn!

Cà tím 1 trái (khoảng 200gr)

Hành lá 2 nhánh

Trứng gà 1 quả

Bột chiên giòn 100 gr

Nước lọc 70 ml

Dầu ăn 400 ml

Gia vị thông dụng (tiêu xay/ muối/ hạt nêm/ đường) 1 ít

Các bước tiến hành làm cà tím chiên giòn, ăn mãi cũng không chán

Bước 1: Sơ chế cà tím

Công đoạn làm sạch và ngâm cà tím!

- Trước tiên, bạn cần chuẩn bị 1 thau nước sạch có pha 1 muỗng cà phê muối, tiến hành khuấy đều cho muối tan hết.

- Tiếp đến, với cà tím mua về, bạn đem rửa sạch, cắt bỏ phần cuống, rồi thái thành từng khoanh tròn với độ dày vừa ăn.

- Sau đó, bạn cho hết số cà tím đã cắt khoanh vào thau nước muối pha loãng và tiến hành ngâm từ 5 - 10 phút để cà không bị thâm, sau đó vớt ra để ráo là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị trứng và hành lá!



- Đầu tiên, bạn đập vỡ 1 quả trứng gà vào tô, rồi lần lượt cho các gia vị là: 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê đường vào, sau đó đánh đều lên cho các gia vị tan đều.

- Với hành lá thì bạn tiến hành cắt bỏ gốc và phần lá úng đi, sau đó đem rửa sạch và thái nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Pha hỗn hợp bột chiên giòn

Trộn hỗn hợp bột chiên giòn và vào áo bột cho cà tím!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 1 chiếc tô sạch, rồi lần lượt cho các nguyên liệu là 100gr bột chiên giòn, 70ml nước lọc và phần hỗn hợp trứng lúc nãy vào chung, rồi dùng đũa khuấy đều hỗn hợp cho đến khi bột có độ sánh mịn, không quá lỏng hay quá đặc là đạt.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm hành lá vào hỗn hợp bột vừa rồi và trộn đều lên thêm lần nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hết cà tím vào tô bột, rồi dùng muỗng trộn cho bột phủ đều cà tím nhé.

Bước 4: Chiên cà tím với bột chiên giòn

Chiên cho đến khi 2 mặt cà tím vàng đều là đạt!

- Đến đây, bạn bắc 1 chiếc chảo lên bếp và cho 400ml dầu ăn đun với lửa vừa.

- Khi dầu nóng lên thì bạn cho cà tím đã lăn bột vào chiên ở lửa nhỏ, lưu ý trở cà thường xuyên, cho đến khi cà tím chín vàng đều cả 2 mặt thì vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu nhé.

- Cứ lần lượt chiên tương tự như vậy cho đến khi hết nguyên liệu.

Thành phẩm

Cá tím chiên giòn, vàng thơm hấp dẫn, ăn là ghiền!

Món cà tím chiên giòn với lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong béo béo, dai dai hấp dẫn, cùng hương thơm nức mũi, nhìn thôi là đã thấy kích thích vị giác rồi. Món này mà chấm kèm với chén tương ớt nữa thôi thì chuẩn ngon miễn bàn nhé, làm món ăn vặt nhâm nhi trong ngày hay làm món chính cho bữa ăn thì đều hợp lý hết!

Mẹo chọn mua cà tím tươi ngon

- Bạn nên chọn những trái cà tím có vỏ căng bóng màu tím đậm, đều màu và bề mặt vỏ ít sần sùi.

- Đồng thời nên chọn những quả cầm lên thấy chắc tay, ấn nhẹ vào thì thấy cà hơi mềm, cuống còn xanh, đây là những trái mới thu hoạch và chưa bị già nên ăn sẽ mềm, ngọt hơn.

- Ngược lại, tránh chọn những quả bị héo hoặc bị cứng, vỏ sần sùi và nhạt màu, vì những quả này thường là cà tím đã để lâu ngày hoặc bị già, khi chế biến sẽ làm giảm độ mềm ngon của thành phẩm.

Chỉ với những nguyên liệu dân dã, dễ mua, cùng vài bước chế biến siêu đơn giản, là bạn đã có ngay cho mình và gia đình một đĩa cà tím chiên giòn, vàng thơm hấp dẫn, đã vậy còn siêu bổ dưỡng và có thể thỏa thích ăn vào giờ nào trong ngày cũng được nữa, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!