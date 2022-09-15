Cách làm gân bò xào chua ngọt tươi ngon, đậm đà, chuẩn hao cơm tại nhà!

Gân bò là phần gân nằm xen lẫn trong bắp thịt của con bò. Nó có đặc điểm là dai dai, khi ăn rất giòn và mềm. Tuy là gân, phần này hoàn toàn không cứng hay mang mùi khó chịu, chính vì vậy, nó được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực của nước ta.

Gân bò dầm cóc , gân bò ngâm mắm , gân bò xào sa tế ,... tất cả đều là những món giòn, dai ngon hấp dẫn từ gân bò mà hầu hết dân sành ăn đều biết. Nhưng bạn đã từng nếm thử món gân bò xào chua ngọt chưa? - đây là một món ngon được update về sự kết hợp nguyên liệu và hương vị, các chị em chọn làm món chính cho bữa cơm gia đình thì chuẩn ngon miễn bàn. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá tất tần tật về món gân bò xào chua ngọt hao cơm này nhé!

Bên cạnh đó, tuy có cấu trúc khá khác biệt, nhưng tính chất của gân bò vẫn mang nhiều điểm tương đồng với thịt bò. Nó có lượng đạm lớn cùng chất béo hạn chế, nên khi sử dụng gân bò, cơ thể sẽ có đầy đủ đạm và chất béo cần thiết cho các hoạt động thường ngày của mình.

Không chỉ có thế, gân bò còn là bộ phận có giá trị dinh dưỡng cao mà ít ai biết đến. Cụ thể, trong gân bò có chứa lượng collagen tự nhiên rất lớn lượng collagen này dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cơ thể để giúp đỡ tóc, da, móng tay khỏe hơn.

Ngoài ra, gân bò còn là nguồn cung cấp các hợp chất hữu ích cho cơ thể như: vitamin, kẽm magie, sắt, axit amin,....nhờ vậy mà việc bổ sung gân bò vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn nhưng công dụng hữu hiệu như: giúp xương chắc khỏe, làm giảm mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể,....

Tóm lại, gân bò không phải là một nguyên liệu phế phẩm hay chỉ là món ăn “nhai cho vui”, nhưng là một nguyên liệu thơm ngon, dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon hết ý và bổ dưỡng cho người thưởng thức. Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng chúng tôi bắt tay ngay vào làm món gân bò xào chua ngọt hấp dẫn, siêu bắt vị cho bữa cơm gia đình này thôi nào!

Cách làm gân bò xào chua ngọt thơm ngon, dinh dưỡng, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon cho món gân bò xào chua ngọt!

Gân bò 500 gr

Củ sen 50 gr

Ớt chuông đỏ 1 trái

Ớt chuông xanh 1 trái

Cần tây 20 gr

Cà rốt 1 củ

Tỏi băm 1 muỗng canh

Tương cà 1 muỗng canh

Sa tế 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ hạt nêm) 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm gân bò xào chua ngọt chuẩn ngon và siêu bắt cơm tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và khử mùi cho gân bò!

- Đầu tiên, gân bò mua về, bạn cần làm sạch và khử mùi hôi bằng cách ngâm trong nước muối pha loãng tầm 10 phút, rồi đem rửa lại với sạch và để ráo là được.

- Gừng thì bạn cạo vỏ, rửa sạch, và chia làm 2 nửa: một nửa cắt lát mỏng, một nửa thì cắt sợi mỏng nhé.

- Tiếp đó, bạn bắc nồi lên bếp, và cho các nguyên liệu là 500ml nước, 1 muỗng cà phê muối và phần gừng đã cắt lát vào chung, rồi tiến hành đun sôi ở lửa lớn.

- Sau đó, khi thấy nước sôi lên thì bạn tiếp tục cho gân bò vào nấu chín tầm 15 - 20 phút.

- Cuối cùng, khi thấy gân bò đã chín, bạn chỉ việc vớt gân bò ra và để nguội, sau đó đem cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các nguyên liệu rau củ tươi ngon xào cùng!

- Với ớt chuông, bạn đem rửa sạch, rồi tiến hành cắt bỏ cuống và phần hạt bên trong, sau đó thái thành các miếng vuông vừa ăn như hình.

- Còn củ sen mua về, thì bạn gọt bỏ vỏ, hai đầu rồi đem rửa sạch và thái thành các lát mỏng vừa ăn.

- Tương tự như vậy, bạn cũng tiến hành gọt bỏ vỏ và gốc của cà rốt, sau đó đem rửa sạch và thái thành lát mỏng giống củ sen là được.

- Cuối cùng là cần tây, bạn chỉ nhặt lấy phần lá, rồi đem rửa sạch và để ráo, là đã hoàn khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Làm gân bò xào chua ngọt

Quy trình xào gân bò cùng các loại rau củ!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun với lửa lớn. Khi dầu nóng lên thì bạn cho hết chỗ tỏi băm và gừng cắt sợi vào phi thơm.

- Kế đến, bạn lần lượt cho các nguyên liệu đã chuẩn bị là gân bò, cà rốt, củ sen và ớt chuông vào xào chung.

- Tiến hành xào nhanh tay các nguyên liệu trong tầm 3 phút, rồi lại tiếp tục cho thêm gân bò và rau củ cùng với các gia vị là 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh sa tế và 1 muỗng canh hạt nêm vào.

- Đến đây thì bạn chỉ cần đảo đều cho gia vị ngấm đều vào các nguyên liệu, rồi tiếp tục xào thêm tầm 5 phút nữa, cho đến khi rau củ chín đều thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và tiến hành rắc lá cần tây lên trên, là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Gân bò xào chua ngọt đẹp-ngon-thơm nức mũi, ăn là thích mê!

Món gân bò xào chua ngọt siêu hút mắt người nhìn với visual mang đủ ngũ sắc tươi ngon, cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những miếng gân bò dai giòn sần sật hấp dẫn, vô cùng đậm vị, kết hợp với các loại rau củ mềm ngọt, mang hương vị chua chua ngọt ngọt, đảm bảo kích thích vị giác. Món này chỉ cần ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thôi thì đúng chuẩn bài, ăn mãi cũng không ngán nhé!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua gân bò ngon

- Gân bò tươi ngon thường có màu trắng hồng, khi sờ vào vẫn còn cứng và dai, đồng thời có độ đàn hồi nhất định và không có mùi lạ.

- Tuyệt đối không nên mua và sử dụng những loại gân bị khô, chuyển màu bất thường như vàng, trắng nhợt hay ngả xanh, hay có mùi hôi lạ bất thường, chảy dịch vàng,... vì có thể những loại gân này đã cũ và đang trong giai đoạn phân hủy.

Mẹo chọn mua ớt chuông giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những trái ớt chuông đực để làm món xào thì món bò xào ớt chuông sẽ ngon và đậm đà hơn.

- Nên chọn mua những quả ớt chuông có màu sắc tươi sáng, da nhẵn, căng bóng và còn nguyên cuống, khi cầm có cảm giác nặng tay và lớp da có phần rắn chắc hơn ớt chuông cái.

- Ngược lại, không nên chọn mua những quả ớt chuông có da ớt đã nhăn, khi cầm lên nhẹ tay và có cảm giác bị mềm, vì chúng là ớt chuông đã bị héo hoặc bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món gân bò xào chua ngọt giòn ngon, thơm nức mũi và chuẩn hao cơm tại nhà. Với món xào vừa bổ dưỡng, tươi ngon lại siêu bắt vị và dễ dàng chế biến như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!