Cách làm cá trê om chuối đậu thơm ngon, đậm đà, ăn là mê tại nhà!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Bên cạnh cá chép, cá rô phi, cá chim,....thì cá trê cũng là một trong những loại cá nước ngọt vô cùng được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình Việt. Những món ngon dân dã, đặc sắc được chế biến từ cá trê phải kể đến như: cá trê kho tộ , cá trê nướng muối ớt , cá trê kho riềng ,...nhưng nổi bật và đặc biệt nhất, có lẽ là món cá trê om chuối đậu - món ngon vô cùng đậm đà hấp dẫn, với những nguyên liệu miền quê. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cá trê om chuối đậu chuẩn ngon, ăn là mê này thôi nào!

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng , với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả là một loại cá ngọt thịt,siêu bổ dưỡng lại còn dễ mua, dễ tìm phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay nguồn nguyên liệu thơm ngon này vào thực đơn của gia đình, và cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê om chuối đậu thơm ngon, đậm vị này nhé!

Cách làm cá trê om chuối đậu ngon thơm, đậm đà và chuẩn đưa cơm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, tràn đầy hương vị cho món cá trê om chuối đậu!

6 con cá trê nhỏ khoảng 1 kg

10 quả chuối xanh

5 quả cà pháo

100g thịt ba chỉ

2 miếng đậu hũ

5 nhánh ngò gai

⅓ bó lá lốt hoặc lá tía tô

2 muỗng canh mẻ

50g hành tím

Gia vị: Dầu ăn, bột nghệ, muối, đường

Các bước tiến hành làm cá trê om chuối đậu chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá trê và chuẩn bị các nguyên liệu nấu cùng!

- Đầu tiên, với chuối xanh và cà pháo, bạn tiến hành lột vỏ (nếu có), rồi thái thành từng khúc hoặc miếng nhỏ vừa săn, sau đó đem cả 2 ngâm với nước muối trong khoảng 1 giờ để tránh thâm, mất thẩm mỹ, rồi đem rửa sạch lại với nước và để ráo là được.

- Đậu hũ thì bạn đem cắt từng miếng vừa ăn nhé.

- Còn lá tía tô hay lá lốt, ngò gai thì bạn nhặt sạch lá, rồi đem rửa sạch và thái nhỏ ra.

- Với cá trê mua về, bạn tiến hành làm sạch và khử mùi tanh bằng cách loại bỏ ruột, cắt bỏ mang cá, rồi đem rửa với nước muối pha loãng, sau đó rửa lại với nước sạch và cắt thành những khúc vừa ăn.

- Cuối cùng là thịt ba chỉ, bạn chỉ việc đem rửa sạch rồi thái thành từng miếng vừa ăn, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp cá trê

Tiến hành trộn đều gia vị và để yên trong 30 phút cho cá thấm đều gia vị!

- Với phần cá trê đã được làm sạch và cắt khúc, bạn đem ướp với các gia vị là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng cà phê bột nghệ.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong vòng 30 phút cho cá thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Om cá trê với chuối đậu

Quy trình các bước om cá trê với chuối đậu chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho ít dầu vào đun sôi, khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho 1 muỗng cà phê hành tím vào phi thơm lên.

- Kế đến, bạn cho thêm 100g thịt mỡ vào xào chung, rồi lại tiếp tục cho thêm phần chuối xanh, cà pháo đã ngâm vào xào tiếp, cho đến khi thấy thịt săn lại thì cho 500ml nước vào nấu sôi.

- Đến đây, khi thấy nước sôi lên, bạn chỉ việc cho hết chỗ cá trê đã ướp gia vị vào, tiến hành đun khoảng 5 phút thì tiếp tục cho phần mẻ đã chuẩn bị vào và nêm nếm cho vừa ăn.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho nốt phần đậu hũ vào, và chờ đến khi cá chín thì bạn cho số lá lốt hay lá tía tô đã thái nhỏ vào nữa là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Cá trê om chuối đậu thơm ngon hấp dẫn, nhìn là thèm, ăn là mê!

Món cá trê om chuối đậu vô cùng hấp dẫn với hương thơm khó cưỡng cùng visual bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được miếng thịt cá trê tươi ngọt, thơm ngon, kết hợp với phần chuối xanh và cà pháo chín mềm đậm vị, lại xen lẫn chút hương thơm dậy mùi từ bột nghệ, ngò gai và lá tía tô, đậm đảo siêu đậm đà và bắt vị nhé. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thôi, thì chẳng mấy chốc mà thấy đấy nồi luôn rồi!

Mẹo chọn các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Mẹo chọn mua chuối xanh

- Bạn nên chọn những nải chuối có màu xanh sậm, quả căng bóng, quả có phần thân cong đều, và khi cầm lên thấy nặng, chắc tay.

- Đồng thời, nên ưu tiên chọn mua những quả chuối có vỏ lốm đốm đã chuyển sang vàng nhẹ, vì đây là chuối đã già, ăn sẽ ngon hơn.

- Tránh mua chuối quá non vì khi vì món ăn làm xong sẽ dễ bị chát, ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Mẹo chọn mua đậu hũ thơm ngon

- Bạn nên mua những miếng đậu hũ có màu trắng ngà, không chọn những miếng có màu ngả vàng hoặc vàng vì đó là những miếng có chứa thạch cao.

- Đồng thời, đậu hũ ngon khi cầm lên sẽ thấy nhẹ tay, mềm mại. Ngược lại, nếu khi cầm lên thấy nặng nặng, hơi cứng, miếng vuông vức thì không nên chọn nhé.

- Đặc biệt, đậu hũ thật sẽ có mùi thơm đặc trưng của đậu nành, còn đậu có chứa thạch cao sẽ có mùi vôi hay không có mùi gì, bạn nhớ lưu ý nhé.

Trên đây là công thức làm món cá trê om chuối đậu thơm ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn vẫn chưa biết chọn món gì cho bữa ăn tối nay, thì món ngon hấp dẫn và chuẩn đưa cơm này có thể là một sự lựa chọn lý tưởng nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!