Cách làm cá trê nướng muối ớt thơm ngon nóng hổi, cho buổi tối cuối tuần thêm nhộn nhịp!

Cá trê là một loại cá nước ngọt không còn gì xa lạ với người dân nước ta nữa, chúng ta có thể dễ dàng kể ra những món ăn dân dã, thơm ngon và vô cùng hấp dẫn của món cá này như: cá trê kho tiêu , cá trê kho tộ, cá trê hấp,...nhưng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc công thức chế biến món cá trê mới lạ và thơm ngon hấp dẫn không kém, đó chính là món Cá trê nướng muối ớt - một món nướng dễ dàng “đốn tim” cả những thực khách khó tính nhất!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng, với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả là một loại cá ngọt thịt, ngon miệng lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê nướng muối ớt thơm ngon, đậm vị, ai ăn cũng mê này nào!

Cách làm cá trê nướng muối ớt chuẩn ngon, đậm đà và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món cá trê nướng muối ớt thơm ngon!

Cá trê (khoảng 500gr) 2 con

Ớt 1 trái

Tỏi 1 tép

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 3 muỗng cà phê

Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

Muối 2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm món cá trê nướng muối ớt ăn là mê

Bước 1: Sơ chế cá trê

Công đoạn làm sạch và khử mùi tanh cho cá trê!

- Đầu tiên, cá trê mua về, bạn cần khử mùi tanh và làm cá sạch nhớt cá bằng cách: đem cá đi rửa với nước muối loãng (khoảng 1 muỗng cà phê muối pha với nước) trong khoảng 5 phút, rồi rửa sạch lại với nước và để ráo là được.

- Sau đó, với phần cá đã được làm sạch, bạn chỉ cần khứa ngang vài đường ở phần sườn như hình, để cá dễ thấm gia vị hơn là đã xong khâu chuẩn bị nguyên liệu chính rồi nhé.

Bước 2: Làm sốt muối ớt

Nước sốt muối ớt đơn giản nhưng chất lượng!

- Sốt muối ớt đậm đà chính là điểm nhấn hương vị cho món cá trê nướng này, chính vì vậy, để làm được phần nước sốt hoàn hảo, bạn hãy pha chế theo tỉ lệ sau: cho vào chén 1 muỗng cà phê muối, 1 trái ớt, 1 tép tỏi và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, rồi dùng chày giã nhuyễn tất cả các nguyên liệu.

- Kế đó, bạn tiến hành cho thêm vào 3 muỗng cà phê dầu ăn và 1 muỗng cà phê tương ớt, sau đó trộn đều các nguyên liệu lên là đã hoàn thành chén nước sốt đậm đà, thơm nức mũi rồi nhé.

Bước 3: Nướng cá trê

Nướng đến khi cá chín vàng đều 2 mặt là đạt nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị 1 bếp than đỏ, rồi tiến hành đặt phần cá trê đã được sơ chế lên vỉ nướng.

- Tiếp đến, tiến hành nướng mỗi mặt cá từ 5 - 7 phút, cho đến khi thấy mặt cá săn lại là đạt nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc tẩm phần sốt muối ớt vừa làm lên cho đều từng mặt như hình, sau đó tiếp tục nướng thêm khoảng 10 - 15 phút, cho đến khi cá chín vàng đều là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Cá trê nướng muối ớt vàng giòn, thơm ngon nức mũi!

Món cá trê nướng muối ớt thơm ngon bắt mắt với màu vàng nâu cánh gián rực rỡ, cùng hương thơm kích thích từ thịt cá chín tới cùng các gia vị hòa quyện. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được lớp da cá giòn giòn, thấm vị mặn mặn cay cay của muối ớt đậm đà, cùng phần thịt cá bên trong dai mềm, săn chắc, ngọt thơm mà không hề bị bở hay tanh. Món cá nướng hấp dẫn này mà ăn kèm với bún, rau sống và chấm cùng nước mắm chua ngọt hay nước mắm me nữa thì đúng là “mỹ vị nhân gian” luôn nhé!

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Trên đây là công thức làm món cá trê nướng muối ớt thơm ngon, kích thích vị giác và siêu đơn giản tại nhà. Với món cá nướng đậm đà hương vị như này, chẳng có lí do gì mà các chị em không chọn làm món chính cho thực đơn quây quần cuối tuần này nhé, vừa chấm miếng thịt cá thơm nức mũi, ngọt vị, vừa nhâm nhi ly bia thì còn gì bằng nữa nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!