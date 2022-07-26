Cách làm cá trê kho tiêu thơm ngon đậm đà, siêu hao cơm!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt được tiêu thụ nhất ở nước ta, nhờ vào thành thịt tươi chắc, mang vị ngọt nhẹ, dễ dàng chế biến và kết hợp với những nguyên liệu khác đều tạo thành những món ăn thơm ngon nức mũi như: cá trê nấu chuối, cá trê hấp mắm gừng,...và sẽ là một thiếu sót to lớn nếu bỏ qua món cá trê kho tiêu . Một món ăn dễ dàng chế biến nhưng hương vị lại đậm đà và độc đáo phải biết nha! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món cá trê kho tiêu thơm ngon hấp dẫn này nào!

Theo y học cổ truyền, thịt cá trê có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ huyết, giảm đau, sinh tân, ích khí, thúc đẩy việc tạo sữa, lợi tiểu,…

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng, với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả xứng danh một loại “cá quý” mà nhà nhà đều nên thêm vào thực đơn bữa ăn của gia đình phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê kho tiêu thơm ngon, chuẩn hớp hồn người thưởng thức ngay nào!

Cách làm cá trê kho tiêu chuẩn ngon, đậm vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm cho món cá trê kho tiêu

Cá trê 1 con (khoảng 200gr)

Ớt hiểm 4 trái

Nước màu 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ tiêu xay/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm cá trê kho tiêu đậm đà và đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế cá trê

Bạn cần làm sạch mùi tanh và loại bỏ hết nhớt của cá trê trước nhé!

- Đầu tiên, cá trê mua về cần phải khử sạch mùi tanh và nhớt.

- Nếu cá còn nguyên con thì bạn cần phải mổ bụng để lấy bỏ hết ruột, làm sạch vây cá trước nhé.

- Trường hợp nếu cá đã được loại bỏ nội tạng, bạn chỉ cần dùng muối hạt, giấm, nước cốt chanh hoặc nước vo gạo để chà xát với toàn bộ thân cá, sau đó đem đi rửa lại thật kỹ với nước sạch rồi cắt khúc và để ráo nước, là đã hoàn tất khâu làm sạch cá trê rồi nhé.

Bước 2: Ướp và kho cá trê

Quy trình kho cá trê với tiêu, thơm ngon đậm đà!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cho phần cá trê đã được làm sạch vào nồi và nêm thêm vào lần lượt là 1 muỗng cà phê nước màu, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh nước mắm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, tiến hành trộn đều và để ướp trong vòng 20 phút cho cá thấm đều gia vị là được.

- Tiếp đó, bạn bắc nồi cá đã ướp lên bếp, rồi tiến hành kho cá ở lửa vừa cho đến khi thịt cá săn lại.

- Sau đó, bạn cho thêm 1/2 chén nước lọc (chén ăn cơm) vào nồi và tiếp tục kho trong vòng 15 phút nữa.

- Sau khi hết 15 phút trên, bạn lại tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào, vặn lửa nhỏ và kho thêm khoảng 10 phút nữa rồi nêm nếm lại cho vừa ăn là đạt nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần tiêu xay và ớt hiểm đã chuẩn vị vào nồi rồi tắt bếp và bày biện ra dĩa là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cá trê kho tiêu thơm ngon nức mũi với visual hút mắt!

Cá trê kho tiêu thơm nức mũi với mùi tiêu thơm lừng, kết hợp với vị mềm ngon, ngọt thịt và hơi béo của thịt cá trê được kho chín kỹ, xen lẫn chút cay cay tê tê từ tiêu và ớt hiểm, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn bài nhé!

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Trên đây là cách cách làm cá trê kho tiêu đậm đà hương vị, siêu đơn giản và chuẩn ngon tại nhà. Sau một ngày “ăn cơm bụi” bên ngoài, tối về đến nhà mà được thưởng thức nồi cá trê kho tiêu thơm nức mũi, “vị mạnh” như này, thì bao nhiêu cơm cũng hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!