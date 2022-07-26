Cách làm nộm sứa hoa chuối thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà!

Nộm là một trong những món ăn “ăn liền” vừa tươi ngon lại đầy đủ hương vị, giúp đánh thức vị giác của người thưởng thức. Ở đất nước nhiệt đới như nước ta, chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức các món nộm đa dạng về nguyên liệu và hương vị như: nộm xoài xanh , nộm tai heo, nộm đu đủ ,...và không thể không đề cập đến nộm sứa hoa chuối - món ăn tươi ngon, giòn dai sần sật, ai ăn cũng mê. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món nộm tươi ngon này nhé!

Sứa không chỉ được được biết đến là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến nhiều món ăn ngon mà còn là loài động vật chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng các công dụng hữu ích không ngờ tới.

Không chỉ là món ăn thu hút người thưởng thức ở độ tươi giòn khi nhai, hay những hương vị “bùng nổ” như một bản giao hưởng, nộm sứa hoa chuối còn là một món ăn dinh dưỡng với những công dụng thần kỳ.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, sứa biển có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng lớn như protein, sắt, canxi,...và nhiều nguyên tố vi lượng hữu ích khác.

Nhờ vào thành phần hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như vầy, sứa được coi như một loại thực phẩm bổ dưỡng thay thế cho nhiều liều thuốc, có công dụng giúp bổ sung dưỡng chất, chống oxy hóa, giảm các vấn đề về tim mạch và hỗ trợ trí nhớ cho cơ thể.

Có thể nói, thay vì phải ép mình uống những loại thuốc hay thực phẩm chức năng có thể có các tác dụng phụ, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa loại nguyên liệu là sứa này như một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng không kém để chăm sóc cho cơ thể mình và người thân nhé.

Hoa chuối - nguồn thực phẩm với những công hiệu “đắt giá”

Hoa chuối (còn gọi là bắp chuối) là một nguyên liệu đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia Đông Nam Á.

Hoa chuối mang lại những công dụng hữu ích ít ai biết!

Cũng tương tự như sứa biển, hoa chuối được biết đến phổ biến nhất khi có thể chế biến ra những món ăn thơm ngon, nhưng thành phần dinh dưỡng và những công dụng “thần kỳ” mà nó mang lại có thể khiến bất cứ ai bất ngờ không thôi đấy!

Theo các chuyên gia, hoa chuối khá giàu chất xơ, protein và axit béo không bão hòa, đồng thời cũng sở hữu hàm lượng cao vitamin E cùng các flavonoid,...vô cùng cần thiết cho sức khỏe con người.

Y học hiện đại cũng đã chứng minh, hoa chuối là một trong những thực phẩm “vàng” cho tử cung phụ nữ. Thực phẩm này cung cấp sắt, đồng và canxi, những thành phần giúp tăng cường sức khỏe thành tử cung, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm. Không chỉ vậy, với các chị em phụ nữ, hoa chuối còn có công dụng giúp điều hòa kinh nguyệt, tăng tiết sữa và chống lão hóa da nữa đấy!

Không chỉ vậy, hoa chuối còn mang lại những công hiệu hữu ích khác như: hỗ trợ giảm huyết áp, điều trị thiếu máu, cải thiện chức năng của thận, giải quyết các vấn đề về tiêu hóa,...và còn là một thực phẩm an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường nữa.

Thật chẳng ngờ, một món ăn nhỏ bé lại đơn giản này, lại có thể mang lại những điều “thần kỳ” đến vậy! Còn chần chừ gì mà các chị em không bắt tay ngay vào làm món nộm sứa hoa chuối thơm ngon, bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm nộm sứa hoa chuối giòn ngon, chuẩn vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu tươi ngon cho món nộm sứa hoa chuối!

500g sứa tươi

1 búp hoa chuối

1 củ cà rốt

1 trái xoài xanh

20g mè

1 quả chanh

Tỏi, ớt, rau thơm các loại

Nước mắm, đường, muối, giấm

Cách làm nộm sứa tươi ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế sứa tươi

Công đoạn làm sạch sứa biển!

- Nếu bạn sử dụng sứa tươi nguyên con, trước tiên, bạn đem sứa đi rửa sạch sứa với nước, rồi tiến hành mổ sứa để loại bỏ hết chất độc bên trong. Tiếp đó, bạn cắt sứa thành những miếng nhỏ và ngâm với nước muối pha loãng rồi rửa lại với nước sạch. Bạn lặp lại các bước ngâm, rửa khoảng 4-5 lần là sứa được sạch hoàn toàn nhé.

- Với loại sứa tươi đã được loại bỏ chất độc và cắt nhỏ, bạn chỉ cần rửa lại với nước nhiều lần cho hết mặn. Sau đó đem chần qua nước sôi trong khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế hoa chuối và các loại rau củ quả ăn kèm!

- Đầu tiên, mè trắng mua về, bạn đem rang cho chín vàng.

- Với cà rốt và xoài, thì bạn tiến hành gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành sợi nhỏ là được.

- Còn về tỏi và ớt, bạn đem lột vỏ (nếu có) rồi rửa sạch và băm nhỏ.

- Chanh thì bạn vắt lấy nước cốt.

- Cuối cùng là hoa chuối, bạn đem thành thái sợi nhỏ và mỏng, sau đó đem ngâm vào nước pha muối và chút giấm cho hoa chuối được trắng, rồi rửa sạch lại với nước, vắt khô, là đã hoàn tất khâu sơ chế tất cả các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 3: Trộn nộm sứa hoa chuối

Quy trình làm nộm sứa hoa chuối chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một chiếc chén và cho lần lượt: 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê đường và nước cốt chanh vào chén, khuấy đều cho đường tan hết.

- Kế đến, cho tất cả hoa chuối, cà rốt, xoài bào sợi, và sứa đã được sơ chế vào tô lớn cùng với tỏi băm và ớt băm.

- Sau đó đổ từ từ chén nước mắm đã pha sẵn vào, trộn thật đều cho các nguyên liệu hòa quyện là được.

- Đến đây thì bạn chỉ cầm nêm nếm cho vừa với khẩu vị gia đình, rồi bày ra đĩa, rắc thêm chút mè rang và rau thơm lên trên là đã hoàn thành món nộm sứa hoa chuối ngon lành rồi đấy!

Thành phẩm

Cận cảnh món nộm sứa hoa chuối tươi ngon, nhìn thôi cũng thấy thèm rồi!

Nộm sứa hoa chuối giòn ngon, hút mắt với những nguyên liệu tươi ngon, đầy màu sắc, kết hợp với hương vị đậm đà từ nước trộn đặc biệt, ăn một miếng là như muốn “tỉnh cả người” luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn sứa chất lượng

- Đối với sứa tươi, bạn nên chọn những con có độ đàn hồi tốt, thân có màu trắng hồng, khi sờ tay vào thì thấy thịt rắn chắc và không bị chảy nhớt.

- Động thời, không nên chọn mua những con sứa có dấu hiệu bị hư như: thân đục, khi sờ quá mềm và có mùi hôi lạ.

- Nếu bạn lựa chọn sứa khô thì nên chọn sứa được đóng trong túi hút chân không, khi sờ vẫn còn độ mềm nhất định chớ không quá khô và cứng, đặc biệt nên chú ý đến hạn sử dụng nhé.

Mẹo chọn mua hoa chuối ngon

- Bạn nên chọn mua những hoa chuối nguyên vẹn, không bị dập nát, vỏ có màu đỏ thẫm và được phủ bởi lớp phấn trắng mịn bên ngoài.

- Bên cạnh đó, hoa chuối tươi ngon, khi cầm lên sẽ thấy nặng tay, khi bóp nhẹ thấy vỏ cứng và có độ giòn nhất định.

- Ngoài ra, tránh chọn mua những hoa chuối có vỏ với màu sắc lạ, bị thâm đen và khi bào sợi có màu vàng nâu, phần vỏ bên ngoài mất đi lớp phấn trắng.

Mẹo chọn xoài xanh giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những quả xoài có phần eo tròn, quả nhỏ dần về phần đuôi, vỏ có màu xanh không quá đậm cũng không quá nhạt, phần cuống còn hơi ướt, tươi và còn dính mủ, đây là những quả tươi ngon mới được hái.

- Không nên mua những quả xoài khi ấn tay vào quả thấy mềm, vì những quả này có thể đã được để lâu hoặc bị chín héo, không ngon.

Trên đây là cách làm nộm sứa hoa chuối chuẩn thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Buổi chiều chiều mát trời như này, mà có đĩa nộm đầy hương vị này thì còn gì bằng nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua món nộm ngon hết ý này nhé!