Cách làm xôi cốm hạt sen - món ăn miền quê, mang trọn mùa thu Hà Nội!

Xôi cốm hạt sen mang hương thơm đặc trưng của lúa non và hạt sen. Hai thứ đặc sản mà chỉ mùa thu mới có. Món ăn này hội tụ rất nhiều màu sắc tươi mát, có sắc vàng của hạt sen, đậu xanh, xanh ngọc của cốm, trắng thơm của cùi dừa, cùng hương thơm ngọt mát đặc trưng của những nguyên liệu đúng mùa, hấp dẫn cả thị giác đến thính giác của bao thực khách ngay từ cái nhìn đầu đầu tiên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món ăn miền đặc sản, mang trọn cả mùa thu của Hà Nội này nhé!

Cốm được mệnh danh là hạt ngọc của đất trời, và hạt cốm để làm nên món xôi cốm hạt sen thơm ngon lại còn đặc biệt hơn thế nữa. Từng hạt cốm dẻo, mềm, được những người nông dân gặt từ lúc những cây lúa nếp đơm bông còn ngậm sữa, dường như lúc ấy, sữa của hạt lúa đã được tích tụ cả tinh hoa của mặt trời và đất, nên hạt cốm ngọt thơm và dẻo mềm lạ kỳ đến vậy.

Ai đã từng đến Hà Nội vào mùa thu lá rơi se lạnh, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô, những chị gái đội mâm xôi cốm hạt sen bắt mắt, thơm ngon, chậm rãi đi bán dạo. Mỗi mâm xôi cốm của cô bán hàng không bao giờ có nhiều, chỉ vẻn vẹn cho vừa một mâm, hết thì thôi không ôm đồm, cũng giống như nét đặc trưng chỉ xuất hiện vào mỗi mùa thu Hà Nội của xôi cốm hạt sen vậy.

Bên cạnh vị dẻo thơm của cốm xanh thì chúng ta cũng không thể không đề cập đến vị ngọt bùi của hạt sen cùng hương vị beo béo của nước cốt dừa và dừa sợi được. Đặc biệt hơn các loại xôi khác, xôi cốm hạt sen còn thường được gói trong những chiếc lá sen tươi, màu xanh mát mắt. Tất cả đã hòa quyện và cho ra đời một món ăn mang đậm hương vị và tinh hoa của đất trời. Vừa “xinh đẹp” lại ngọt mát động lòng người!

Thật vậy, ai đã đến Hà Nội vào mùa thu, mà không thử thưởng thức món xôi cốm hạt sen thì đúng là một thiếu sót to lớn! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món xôi cốm hạt sen, mang hương mùa thu của Hà Nội nhé!

Cách làm xôi cốm hạt sen thơm ngọt, chuẩn vị Hà thành

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon cho món xôi cốm hạt sen

Cốm dẹp xanh 500 gr

Đậu xanh 100 gr

Hạt sen 100 gr

Dừa sợi 200 gr

Nước cốt dừa 200 ml

Lá dứa 5 lá (1 bó)

Đường 70 gr

Muối 1 ít

Các dụng cụ cần thực hiện: Bộ nồi xửng hấp, bếp, muỗng, rổ,...

Các bước tiến hành nấu xôi cốm hạt sen chuẩn ngon

Bước 1: Hấp đậu xanh và hạt sen

Công đoạn sơ chế và hấp đậu xanh, hạt sen

- Trước tiên, đậu xanh bạn đem đi đãi sạch với nước rồi ngâm trong khoảng 3 tiếng cho hạt đậu nở ra.

- Tiếp đó, bạn bắc bộ nồi xửng hấp lên bếp và nấu sôi nước trên lửa vừa, khi nước sôi lên, bạn cho hạt sen vào hấp trong khoảng 10 phút rồi cho ra tô.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục cho đậu xanh vào hấp trong khoảng 20 phút nữa là được.

- Cuối cùng, khi đậu xanh đã được hấp xong, bạn để nguội bớt rồi giã nhuyễn ra là đã xong khâu chuẩn bị hạt sen và đậu xanh rồi nhé.

Bước 2: Xào dừa sợi

Xào sơ dừa sợi tươi với đường!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và mở lửa vừa, đợi chảo nóng lên thì bạn cho lần lượt 200gr dừa sợi và 30gr đường vào, xào chung trong khoảng 10 phút là đạt nhé.

Bước 3: Nấu nước cốt dừa

Nấu nước cốt dừa ngọt béo, thơm mùi lá dứa!

- Đầu tiên, bạn cũng bắc nồi lên bếp và mở lửa vừa.

- Khi thấy nồi nóng lên thì bạn cho các nguyên liệu gồm: 200ml nước cốt dừa, 1 bó lá dứa và 1/4 muỗng cà phê muối vào, nấu sôi trong khoảng 5 phút là được.

Bước 4: Trộn xôi cốm

Quy trình trộn xôi cốm hạt sen!

- Đến bước cuối cùng này, trước hết, bạn cho hết phần cốm dẹp vào tô, rồi thêm lần lượt phần nước cốt dừa vừa nấu và 40gr đường vào, sau đó tiến hành trộn đều, đậy kín nắp và ủ trong 1 tiếng là được.

- Sau cùng, khi ủ xôi cốm xong, bạn cho hết các nguyên liệu đã sơ chế gồm: đậu xanh giã nhuyễn, hạt sen và dừa bào đã xào vào tô chung, sau đó trộn nhẹ nhàng cho các nguyên liệu hòa quyện là đã hoàn tất rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào?!!

Thành phẩm

Xôi cốm hạt sen, thơm ngon tinh tế từ tạo hình cho đến hương vị!

Xôi cốm hạt sen thơm ngon hút mắt người nhìn với sự kết hợp hài hòa của màu sắc và hương vị tinh tế, như một tác phẩm tuyệt đẹp từ mùa thu gửi tặng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm thơm, bùi bùi, dẻo mềm của cốm, hạt sen và đậu xanh, xen chút vị thơm béo từ nước cốt dừa, đảm bảo không ai có thể chối từ được hương vị này nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Cách chọn mua cốm tươi ngon đúng chuẩn

- Bạn nên chọn mua những hạt cốm có màu xanh lá ánh vàng tươi sáng, hạt cốm mỏng dẹt, trông chắc chắn.

- Đồng thời, cốm ngon sẽ có mùi hương thoang thoảng tự nhiên, khi ăn thử sẽ cảm nhận được độ dai mềm, vị ngọt bùi của lúa non.

- Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế mua cốm có màu sắc quá đậm hoặc quá tươi, bởi đó là cốm đã bị nhuộm phẩm màu.

- Ngoài ra, tránh nên mua cốm có dấu hiệu ẩm mốc, chảy nước và có mùi bất thường, vì đó là cốm cũ, đã bị hư, khi chế biến sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và hương vị món ăn.

- Trường hợp nếu không có cốm tươi, bạn cũng có thể sử dụng cốm khô để thay thế, tuy nhiên hương vị và màu sắc sẽ không được thơm ngon như cốm tươi. Bù lại, thời gian bảo quản lại được lâu hơn nhé!

Mẹo chọn mua hạt sen tươi ngon

- Đối với hạt sen tươi, bạn nên chọn hạt sen khi vừa mới hái, có màu trắng ngà hoặc vàng đậm, bên ngoài căng tròn.

- Hoặc bạn cũng có thể chọn mua hạt sen chưa được tách vỏ, những hạt này sẽ có độ tươi ngon hơn, tâm sen còn trong hạt sen giúp tốt nhiều cho sức khỏe.

- Đối với hạt sen khô, bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều nhau.

- Đồng thời, tránh chọn những hạt sen có mùi ẩm mốc hay có các đốm li ti trên bề mặt, bởi đó đã để quá lâu ngày không sử dụng được nữa.

Cách chọn mua đậu xanh mẩy ngon

- Bạn nên chọn những hạt đậu xanh mới, hạt có màu vàng, căng tròn và bóng, khi ngửi có mùi thơm tự nhiên của đậu, khi cầm lên tay thì có cảm giác chắc và không có lớp bụi phấn để lại.

- Đồng thời, không nên chọn những hạt đậu có màu sắc khác lạ, có dấu hiệu ẩm mốc hoặc mối mọt, khi ngửi có mùi lạ.

- Nếu không tìm mua được đậu xanh đã tách vỏ, bạn có thể mua đậu xanh còn nguyên hạt, trước khi chế biến, bạn chỉ cần ngâm đậu từ 2 - 3 tiếng rồi đãi sạch vỏ là được nhé.

Trên đây là cách nấu xôi cốm hạt sen đặc sản mùa thu Hà Nội, với hương vị thơm ngon, tinh tế khó cưỡng, và cách làm cũng vô cùng đơn giản, các chị em hoàn toàn có thể thử sức tại nhà nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!