Cách làm sinh tố mít ngọt thơm, sánh mịn cho chiều hè!

Sinh tố là một trong những món thức uống vừa ngon miệng lại vừa healthy với thành phần là các loại trái cây tươi ngon, đầy đủ vitamin C, vậy nên, chẳng có gì lạ khi món thức uống này lại được người người nhà nhà yêu thích và thưởng thức mỗi ngày như vậy. Bằng việc sử dụng thành phần nguyên chất từ các loại trái cây tươi, bạn có thể dễ dàng được thưởng thức vị chua, ngọt, béo thơm tự nhiên chứ không phải từ các thành phần hóa chất. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món sinh tố mít thơm béo, ngọt mát, và siêu dinh dưỡng này nhé!

Không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon khó cưỡng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng mà trái mít mang lại cũng khiến bạn bất ngờ đấy.

Mít là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng phổ biến ở nước ta và ở nhiều khu vực trên thế giới. Nhờ vào hương vị ngọt thơm, hấp dẫn, đồng thời dễ dàng thưởng thức trực tiếp hay làm được nhiều món ngon như sữa chua mít , mít sấy, sữa hạt mít, …nên loại trái cây này có giá trị thương mại rất cao.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt mít có chứa hàm lượng chất xơ cao và nhiều dưỡng chất khác như: vitamin A, vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin C, vitamin D, các loại khoáng chất có lợi,.. và không có chất béo hay cholesterol xấu.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ mít có thể mang lại cho chúng ta những hiệu quả tuyệt vời như: tăng cường năng lượng, cải thiện các vấn đề về tuyến giáp, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh thiếu máu, giúp da trẻ đẹp,...và đặc biệt, việc ăn mít còn mang lại khả năng chống lại ung thư tuyệt vời nhờ vào thành phần có chứa các chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa như lignans, isoflavones và saponins.

Không chỉ ngọt thơm ngon miệng mà còn có hàm lượng các chất dinh dưỡng tuyệt vời cùng những công dụng hữu hiệu, quả là một “siêu trái cây” nhất định phải có trong tủ lạnh của gia đình mà! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm sinh tố mít - một chế phẩm vô cùng thơm ngon và đơn giản từ loại trái cây dinh dưỡng và ngon lành này nhé!

Cách làm sinh tố mít ngọt thơm, ngon miệng và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để làm món sinh tố mít ngọt thơm, dinh dưỡng!

Mít chín 200 gr

Sữa tươi có đường 125 ml

Sữa đặc 3 muỗng canh

Đá viên 1 ít

Đường 2 muỗng canh

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, dao, muỗng, tô,...

Các bước tiến hành làm sinh tố mít mát lạnh và thơm ngon

Bước 1: Sơ chế mít

Công đoạn tách lấy phần thịt mít ngọt thơm!

Mít sau khi mua về, bạn đem tách thành từng múi và lột bỏ các múi xơ, sau đó tách lấy phần thịt riêng ra tô và bỏ hạt đi là được nhé.

Bước 2: Xay sinh tố mít

Quy trình xay sinh tố mít chuẩn vị và vô cùng healthy!

- Đầu tiên, bạn cho lần lượt các nguyên liệu sau vào cối xay sinh tố: 125ml sữa tươi có đường, 3 muỗng canh sữa đặc, 2 muỗng canh đường và 1 ít đá viên. Cũng ở công đoạn này, bạn có thể gia giảm lượng đường và sữa đặc sao cho phù hợp với khẩu vị ngọt của gia đình nhé.

- Tiếp đó tiến hành bật máy xay sinh tố và xay tầm 3 - 5 phút, cho đến khi thấy hỗn hợp sinh tố sánh mịn là đạt nhé.

Thành phẩm

Sinh tố mít ngon mắt ngon miệng lại còn đầy dinh dưỡng và siêu dễ làm!

Sinh tố mít nổi bật với hương vị ngọt thơm tự nhiên, rất đặc trưng của trái mít, kết hợp với hương vị béo ngọt của sữa đặc, vừa trung hòa hương vị lại thơm ngon miễn bàn. Bạn chỉ cần để lạnh và cho một ít mít tươi lên trên là vừa chuẩn đẹp như ngoài tiệm, mà hương vị lại còn nguyên chất và vượt trội hơn hẳn nhé!

Cách chọn mua mít chín tươi ngon

- Để chọn mua được những quả mít chín tới và tươi ngon, bạn nên quan sát hình dáng của quả mít : Quả mít nên có dáng tròn đều, không có eo hay bị lõm vào trong.

- Đặc biệt, bạn nên chọn những quả mít có màu xanh nhạt xen lẫn vài chỗ màu vàng, gai nở to và đều nhau, khi dùng tay ấn nhẹ sẽ thấy mít có độ mềm nhất định.

- Đồng thời, tránh chọn mua những quả bị lõm hoặc có eo, vì đây thường là những quả dễ bị sâu và có nhiều xơ hơn, không được ngon ngọt và nhiều múi.

- Ngoài ra, cũng không nên chọn những quả có gai nhỏ, nhọn và còn cứng vì đây là mít chưa chín, vị ít ngọt.

- Trường hợp nếu bạn chọn mua mít cắt sẵn, thì nên chọn mua mít có màu vàng ươm, có mùi thơm đặc trưng và được bọc kín bằng màng bọc để đảm bảo an toàn vệ sinh nhé. Tránh mua những miếng có màu sắc nhợt nhạt, không có mùi thơm hoặc mít bị thâm vì đây là mít non, vị nhạt hoặc đã để lâu.

Trên đây là công thức đơn giản cho món sinh tố mít thơm ngon, ngọt mát và chuẩn healthy tại nhà. Chỉ với vài bước đơn giản cùng những nguyên liệu tươi ngon dễ tìm, là bạn đã có ngay cho mình một món thức uống thơm ngon bổ dưỡng, vừa đẹp da đẹp dáng mà lại còn phòng ngừa được nhiều bệnh và giải nhiệt cho thời tiết nóng bức này. Thay vì những loại thức uống nhiều caffein và các loại chất hóa học độc hại cho cơ thể, thì chẳng phải đây là một sự lựa chọn thay thế “siêu tuyệt vời” sao ?!!! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!