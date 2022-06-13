Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!!

Vào bếp 13/06/2022 14:36

Sữa hạt mít là một trong loại sữa hạt được đông đảo “tín đồ” sữa hạt dinh dưỡng yêu thích nhất, nhờ hương vị ngọt bùi, béo ngậy đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cùng công dụng tuyệt vời.

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Sữa hạt là loại sữa có nguồn gốc từ các loại hạt tự nhiên, thường có vị ngọt đặc trưng và hương thơm dễ uống, cùng thành phần dinh dưỡng vượt trội, ngang ngửa với sữa động vật nên loại sữa này ngày càng được ưa chuộng. Bên cạnh các loại hạt như họ nhà đậu, bắp, gạo lứt,...sữa hạt mít cũng là một trong loại sữa hạt được đông đảo “tín đồ” sữa hạt dinh dưỡng yêu thích nhất, nhờ hương vị ngọt bùi, béo ngậy đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cùng công dụng tuyệt vời. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm Sữa hạt mít ngọt thơm, béo ngậy và siêu dễ dàng ngay tại nhà nhé !!!

Công dụng của hạt mít

Thành phần làm nên hương vị đặc trưng cùng nguồn dinh dưỡng tuyệt vời chính là loại hạt vô cùng dân dã - “hạt mít”. 

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 Hạt mít tưởng vô dụng nhưng lại hữu dụng không ngờ !

Theo các chuyên gia sức khỏe, so với loại hạt của các loại trái cây nhiệt đới khác, thì hạt mít có chứa một hàm lượng dinh dưỡng quan trọng. Cụ thể, hạt mít chứa hàm lượng tinh bột, protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao,...

Ngoài ra, hạt mít còn mang lại những công dụng hữu ích cho cơ thể mà bạn không ngờ tới như : Giúp xương chắc khỏe, tốt cho mắt và ngăn gãy rụng tóc, hỗ trợ tăng cơ bắp nhờ vào hàm lượng protein không chứa cholesterol rất cao, ngăn ngừa táo bón, giảm nếp nhăn cho da, ngăn chặn nhiễm khuẩn, giảm stress, đặc biệt còn có công dụng chống ung thư và cải thiện sức khỏe tình dục,.... quả là rất nhiều công dụng có lợi cho sức khỏe phải không nào?!!!

Giờ thì các chị em độc giả hãy cùng bắt tay vào chế biến món Sữa hạt mít ngọt thơm béo ngậy này nhé!

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!! - Ảnh 2
 Nguyên liệu đơn giản để làm Sữa hạt mít thơm ngon, dinh dưỡng
  •  Hạt mít 100 gr
  •  Hạt bí xanh 20 gr
  •  Vừng trắng (hoặc vừng đen) 20 gr
  •  Muối 1 ít

Các bước chế biến Sữa hạt mít ngọt thơm, béo ngậy

Bước 1 : Luộc và bóc vỏ hạt mít

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!! - Ảnh 3
 Hạt mít "béo tròn" sau khi được luộc và sơ chế !

- Đầu tiên, bạn đem hạt mít đi rửa sạch và luộc hạt mít với một ít muối ở lửa lớn. 

- Kế đó, khi thấy nước sôi thì bạn hạ nhỏ lửa xuống và luộc trong 20-30 phút cho đến khi thấy hạt mít chín mềm.

- Cuối cùng bạn chỉ việc vớt hạt mít ra, để cho nguội bớt và bóc lớp vỏ ngoài đi là được nhé.

Bước 2 : Nấu sữa hạt mít

- Ở bước này, bạn có thể nấu sữa bằng máy nấu sữa hay bằng cách truyền thống đều được nhé.

Nấu bằng máy nấu sữa

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!! - Ảnh 4
 Nấu sữa hạt mít nhanh gọn bằng máy nấu sữa hạt !

- Trước tiên, bạn cho tất cả nguyên liệu gồm: hạt mít đã luộc chín và bóc vỏ, hạt bí xanh và mè rang vào máy làm sữa hạt cùng với 1.5 lít nước lọc.

- Sau đó, bật chế độ nấu sữa hạt ở nhiệt độ 100 độ C và cài đặt thời gian nấu trong 35 - 40 phút là được,khi thấy sữa hạt mít được xay nhuyễn và nấu chín là hoàn thành rồi nhé.

Nấu bằng cách truyền thống

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!! - Ảnh 5
 Nấu sữa hạt mít tỉ mỉ với cách truyền thống!

- Đầu tiên, bạn cũng cho phần hạt mít đã được sơ chế và luộc chín cùng phần hạt bí xanh, hạt vừng trắng, 1 lít nước lọc vào máy xay sinh tố. Sau đó xay thật nhuyễn các nguyên liệu này.

- Kế đó, bạn đem hỗn hợp vừa được xay nhuyễn lọc qua rây để loại bỏ phần xác và lấy phần nước.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đổ phần nước thu được sau khi lọc vào nồi, thêm khoảng 1/3 thìa cà phê muối vào, vừa đun trên lửa nhỏ vừa khuấy đều. Khi thấy hỗn hợp bắt đầu sôi lăn tăn, bạn chỉnh to lửa lên 1 chút và để hỗn hợp sôi thêm khoảng 30 giây là có thể tắt bếp, và món sữa hạt mít thơm ngon của chúng ta đã thành công mỹ mãn rồi đấy !!!

Thành phẩm 

Cách làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy ngay tại nhà !!! - Ảnh 6
 Ly sữa hạt mít thơm bùi, béo ngọt đặc trưng, uống là mê !

Chỉ với 2-3 bước đơn giản là bạn đã có ngay ly sữa hạt mít thơm ngon bổ dưỡng, nổi bật với vị ngọt béo thanh đạm đặc trưng của hạt mít, không hề gây ngấy, đảm bảo uống là ghiền nha. Dù thưởng thức nóng hay lạnh thì vị tuyệt hảo vẫn không đổi ! Với món sữa vừa bổ dưỡng lại thơm ngon khó cưỡng như này, lại được tận dụng từ loại hạt vô cùng dễ kiếm, chị em nhất định đừng bỏ qua nhé !!!

Cách bảo quản sữa hạt mít

- Để giữ cho Sữa hạt mít luôn chuẩn vị và sử dụng được lâu, các chị em hãy chú ý các mẹo sau nhé :

- Sữa sau khi nấu xong, bạn cần để nguội, sau đó cho vào hũ đựng thủy tinh đã được tiệt trùng bằng cách trụng qua nước sôi và để ráo hoàn toàn để bảo quản nhé.

- Bảo quản sữa trong ngăn mát tủ lạnh sẽ ngon hơn và bạn nên dùng hết sữa trong khoảng 1-2 ngày nhé.

Mẹo chọn lựa nguyên liệu tươi ngon cho Sữa hạt mít chuẩn vị

Cách chọn mua vừng (mè) thơm ngon

  • Bạn nên chọn mua các hạt vừng có kích thước đồng đều, hạt chắc, còn nguyên vẹn và khô ráo.
  • Ngược lại, không nên chọn mua mè mè hạt bị vỡ, các hạt ẩm ướt, dính vào nhau vì đây là mè đã để lâu, khi dùng sẽ có mùi hôi dầu và không ngon.
  • Bạn nên chọn mua ở các siêu thị, cửa hàng uy tín và nhớ để ý hạn sử dụng nhé.

Cách chọn mua hạt bí xanh thơm ngon

  • Khi chọn mua hạt bí, bạn nên chọn những hạt căng, mẩy, vỏ ngoài có màu trắng đục, viền rõ và dày. Hạt bí bên trong có vỏ lụa màu xanh đậm, cắn thử thấy hạt bí thơm bùi chứ không bị hôi dầu.
  • Không nên chọn mua hạt bí mà các hạt mềm, vỡ, không còn nguyên vẹn vì đây là hạt bí đã để lâu hoặc bị hư bên trong.
  • Bạn cũng nên tìm mua ở các cửa hàng hoặc siêu thị uy tín, đồng thời nhớ để ý hạn sử dụng và tình trạng vỏ bọc nhé.

Trên đây công thức đơn giản để làm Sữa hạt mít thơm ngon, béo ngậy và đây dinh dưỡng ngay tại nhà. Hy vọng qua những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm món thức uống thơm ngon bổ dưỡng mới cho gia đình, làm các thành viên trong gia đình thích mê nhé !!!

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