Cách làm trà táo mật ong thơm ngon-giải nhiệt ngày hè !

Ngoài sự kết hợp hoàn hảo về hương vị làm dịu giác quan của trái tạo ngọt cùng hương trà thơm,loại trà táo mật ong này còn mang đến rất nhiều công dụng bổ ích mà bạn không ngờ tới :

Trà táo mật ong là một trong những thức uống giải khát “khoái khẩu” của người lớn và trẻ nhỏ trong thời tiết oi bức này. Không chỉ có nhiều công dụng bổ ích mà loại trà này còn có hương vị rất đặc trưng và đặc biệt dễ làm. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món Trà táo mật ong thơm ngon- đánh bật cơn nóng mùa hè này ngay nhé !!!

- Bên cạnh đó, trong táo cũng chứa acid malic - có khả năng hỗ trợ tăng cường trao đổi chất và cải thiện hoạt động của các enzyme tiêu hóa có trong ruột, nhờ vậy mà bạn sẽ chẳng cần phải gặp lại chứng khó tiêu gây khó chịu nữa đâu.

- Theo các chuyên gia sức khỏe , táo là một loại quả có chứa nhiều vitamin A, giàu oxy chống lão hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và kiểm soát cân nặng rất tốt. Chẳng phải bỗng dưng mà loại trái cây này lại trở thành một trong những “thần dược” không thể thiếu trong các bước ăn kiêng của các chị em đâu nhé.

- Ngoài ra, các thành phần carbohydrate, đường tự nhiên, khoáng chất và vitamin, chất chống oxy hóa có trong mật ong cũng góp phần cải thiện làn da và sức khỏe của bạn.

Từ các lợi ích này, chẳng phải sẽ rất uổng phí nếu bạn bỏ qua một loại trà vừa ngon vừa khỏe đẹp này sao ?!! Hãy cùng khám phá công thức làm món trà táo mật ong chất lượng ngay nào !!!

Cách làm món Trà táo mật ong thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món trà táo mật ong giải nhiệt

Táo : 2 trái

Mật ong : 100ml

Trà túi lọc : 2 túi (bạn có thể dùng trà đen hoặc trà vị táo)

Quế : 5gr

Nước lọc hoặc nước tinh khiết : 500ml

Cách chế biến món Trà táo mật ong thượng hạng

- Bước 1: Táo rửa sạch, gọt vỏ, bỏ phần lõi bên trong và thái thành hạt lựu có độ dày vừa phải.

Công đoạn sơ chế thành phần chính của loại trà này

- Bước 2: Cho 100ml mật ong hòa đều cùng 300ml nước, sau đó cho đun sôi hỗn hợp dưới lửa vừa trong khoảng 5 phút. Tiếp tục cho quế và 200ml nước vào và đun sôi khoảng 10 phút, sau đó hạ lửa nhỏ và đun sôi thêm 5 phút là có thể tắt bếp hẳn.

- Bước 3: Cho trà túi lọc vào hỗn hợp nước, mật ong, quế vừa đun và ngâm tầm 5 phút là được.

- Bước 4: Cuối cùng chúng ta cho phần táo đã cắt hạt lựu vào nước cốt và để nguội là đã có ngay món trà táo mật ong ngọt thơm, tươi mát rồi. Ở công đoạn cuối này, bạn cũng có thể nạo thêm chút vỏ chanh vào để tăng hương cam quýt cho món trà táo mật ong thêm thanh mát hơn.

Thành phẩm

Cận cảnh ly trà táo mật ong thơm ngon khó cưỡng !!!

Chỉ bằng vài công đoạn là bạn đã có ngay một món thức uống giải khát “ngon lành cành đào” rồi. Cho thêm đá viên và vài lá bạc hà vào là chẳng khác gì như mua ở các tiệm trà, uống vào một miếng là đảm bảo mát lạnh cả người luôn nha các chị em !!!

Mẹo hay để chọn nguyên liệu tươi ngon cho món Trà táo mật ong thêm đậm vị

- Cách chọn mua táo ngon:

Nên chọn táo có vỏ ngoài bóng, màu sắc tươi, cầm chắc tay và khi sờ không có cảm giác nhám. Nếu thích ăn táo giòn ngọt, bạn có thể chọn những quả thẫm màu, có hạt trắng nhỏ li ti trên vỏ.

Với cuống táo, bạn nên chọn những quả có phần cuống còn mới, dính chặt vào thân quả.

Không nên chọn những quả táo bị xỉn màu, dập nát hay bị sâu hại để tránh ảnh hưởng đến hương vị của món Trà táo mật ong.

- Cách chọn mua mật ong chất lượng:

Bạn nên chọn mật ong có màu vàng nhạt, theo thời gian sẽ dần chuyển sang màu vàng cam và khi để lâu sẽ chuyển sang màu vàng sẫm cánh gián.

Ngoài ra, bạn nên mua mật ong mà khi ngửi cảm nhận được mùi thơm tự nhiên, khi nếm vào có vị ngọt thanh.

Tránh mua mật ong có màu đục vì đó có thể là mật ong pha lẫn tạp chất. Và cũng không nên mua loại mật ong mà khi nếm có vị ngọt gắt và không cảm nhận được mùi thơm đặc trưng.

- Cách pha chế trà đen đúng cách:

Bạn nên sử dụng trà đen, vì loại trà này mang đến hương vị đậm vị trà cùng hương mạch nha nên rất thích hợp kết hợp với trà vị táo mật ong này.

Để trà đen có vị ngon nhất, hãy đun sôi khoảng 5 phút ở nhiệt độ 212 độ F. Đun quá lâu có thể khiến trà bị đắng.

Trên đây là những mẹo nhỏ và bí quyết đơn giản cho món Trà táo mật ong thơm ngon đúng vị. Hy vọng các chị em sẽ có thêm cho mình một món thức uống thơm mát, dễ làm để đánh bay cơn nóng mùa hạ này nhé.