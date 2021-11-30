Hướng dẫn pha chế trà đào cam sả thơm ngon, mát lạnh

Trong trà đào có chứa nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể. Các hoạt chất này góp phần quan trọng giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Uống trà đào giúp cho cơ thể giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi.

Không chỉ là món thức uống ngon miệng, trà đào cam sả còn được biết đến với rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe . Cụ thể những công dụng này như sau:

Đồng thời, một ly trà đào cam sả ngon sẽ giúp cơ thể bổ sung lượng lớn vitamin C. Nó có tác dụng trong việc chống lại các căn bệnh như cảm cúm, đau họng,…

Uống trà đào giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể

2. Chống oxy hóa, phòng chống ung thư

Trà đào là thức uống có lượng lớn chất chống oxy hóa. Các hợp chất polyphenolic có khả năng ngăn ngừa quá trình hình thành các nếp nhăn và lão hóa da. Ngoài ra, chất chống oxy hóa này còn giúp cơ thể ngăn ngừa được các bệnh ung thư hiệu quả.

3. Hỗ trợ tim mạch

Các vitamin cùng với khoáng chất có trong trà đào có tác dụng rất tốt đối với việc cải thiện sự toàn vẹn của động mạch và mạch máu. Đồng thời chúng còn có một số tác dụng giảm huyết áp, giảm nguy cơ gây đau tim.

4. Hỗ trợ giảm cân

Một tin vui cho người thừa cân chính là trà đào cam sả có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả. Điều này giúp hỗ trợ tốt trong quá trình giảm cân của mọi người. Bạn không chỉ được thưởng thức một món thức uống thời thượng mà còn có thể dùng nó để hỗ trợ quá trình lấy lại vóc dáng của mình nhanh hơn.

5. Bổ sung canxi cho cơ thể

Theo một số nghiên cứu khoa học đáng tin cậy, trong trà đào có chứa lượng lớn các chất canxi và fluoride. Như vậy khi uống trà đào đồng nghĩa với việc cơ thể của bạn sẽ được bổ sung khoáng chất này. Canxi giúp cho xương và răng của bạn thêm chắc khỏe, phòng chống nguy cơ gây loãng xương.

6. Trà đào tốt cho đôi mắt

Trà đào tốt cho đôi mắt

Có lẽ bạn chưa biết, uống trà đào cũng là phương pháp giúp bổ sung dưỡng chất tốt cho đôi mắt. Trong trà đào có chứa Beta-carotene, đây chính là tiền thân của Vitamin A có khả năng bảo vệ võng mạc vô cùng tốt.

7. Thải độc, detox cơ thể

Trà đào là một trong những thức uống giàu chất xơ và kali. Chúng có tác dụng vô cùng tốt đối với đường ruột. Uống trà đào còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như viêm dạ dày, táo bón, viêm đại tràng,…

Ngoài ra, thức uống này còn có khả năng loại bỏ được các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Từ đó giúp thúc đẩy chức năng của gan và thận.

Hướng dẫn làm trà đào cam sả ngon đúng điệu

1. Trà đào cam sả truyền thống

Mặc dù là một món thức uống cực hot nhưng cách chế biến lại không hề cầu kỳ. Chỉ cần một số nguyên liệu cơ bản và sự kiên nhẫn, bạn sẽ nhanh chóng có cho mình một ly trà thơm ngon.

Nguyên liệu

Trà đào cam sả hấp dẫn với người uống bởi vị chát từ trà pha lẫn với vị ngọt của đào và vị chua của cam cùng với hương thơm của sả.

Để có được một ly trà đào cam sả thơm ngon, bạn nên chọn loại cam vàng hay còn được gọi là cam Mỹ. Loại cam này không chỉ có hương vị của món nước uống này thêm thơm ngon mà còn bổ sung thêm rất nhiều vitamin cho cơ thể.

Trước khi đến với công thức làm trà đào cam sả, chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

Trà đào cam sả truyền thống

1 quả cam vàng

40ml siro đào

20ml siro cam

2 gói trà túi lọc

5 cây sả

2 miếng đào hộp

Syrup đường

Một ít đá viên

Các dụng cụ để pha chế gồm có: Ly thủy tinh, dao, đũa muỗng khuấy, thớt

Công thức pha chế

Nhiều người vẫn luôn lầm tưởng rằng trà đào cam sả là thức uống khó chế biến. Tuy nhiên suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế các pha chế trà đào cam sả vô cùng đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà theo các bước:

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cam rửa thật sạch và cắt làm đôi. Một nửa quả thái thành từng lát mỏng. Nửa quả còn lại các bạn vắt lấy nước.

Sả cắt bỏ phần gốc và lá, rửa sạch sau đó cắt thành từng khúc. Tiếp theo, các bạn đập dập sả sau đó cho vào nồi và rót thêm khoảng 400ml nước. Đun sôi nước với lửa lớn.

Đào hộp các bạn đem cắt thành lát vừa ăn. Sau khi nước sả đã được đun sôi thì các bạn tắt bếp. Cho vào 2 gói trà túi lọc vào ly thủy tinh, cho thêm nước sả vừa đun vào và ủ trà trong khoảng 10 -15 phút sau đó vớt túi lọc ra

Bước 2: Hướng dẫn pha trà đào cam sả chuẩn vị

Cho nước cam vừa vắt được vào ly trà sả. Thêm siro đường vào tùy theo khẩu vị của người dùng.

Tiếp theo các bạn cho thêm siro đào và siro cam vào, dùng muỗng khuấy nhẹ tay để hỗn hợp tan đều.

Cho thêm đào ngâm đã được cắt lát vào ly và trang trí theo sở thích của các bạn. Cuối cùng, cho thêm đá vào là bạn đã có ngay một ly trà đào cam sả thơm ngon, bổ dưỡng rồi đấy.

2. Trà đào cam sả từ đào tươi ngon như Royal Tea

Nguyên liệu

Trà đào cam sả từ đào tươi ngon như Royal Tea

1 quả đào tươi

3 túi trà hương đào

2 cây sả

1 lít nước lọc

30g đường

1 quả cam

10g hạt chia

Dụng cụ: Nồi inox, dao - thớt, máy vắt cam, cốc, thìa…

Công thức pha chế

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đào tươi rửa thật sạch, gọt bỏ vỏ, cắt làm bốn, loại bỏ hạt. Cam rửa sạch, cắt đôi, cắt làm 1 lát ngang mỏng để riêng, phần còn lại bỏ vào máy vắt cam, vắt lấy nước cốt cam.

Sả rửa sạch, đập dập, cắt thành từng khúc. Hạt chia bỏ vào nước ấm ngâm trong 10 phút.

Bước 2: Pha trà đào cam sả từ đào tươi

Đun sôi nồi nước, cho thêm sả vào đun trong 15 phút. Sau 15 phút, các bạn vớt sả ra, đổ thêm 200ml nước sả vừa đun vào ly, ngâm với túi trà đào trong 10 phút.

Tiếp theo, các bạn cho nước cam vào phần trà đã ngâm trước đó, thêm vào đào tươi, 1 lát cam mỏng, hạt chia và 3 thìa cà phê đường vào cốc, khuấy đều.

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

Sau khi các bạn đã hoàn thành xong các bước trên đây, bạn hãy thưởng thức thành quả của mình. Bạn có thể uống nóng hoặc cho thêm đá viên, tùy vào sở thích để thưởng thức nhé!

Hướng dẫn bảo quản trà đào

Những bước bảo quản đào ngâm đóng hộp - giúp ly trà đào luôn được tươi ngon, hấp dẫn. Sau khi mở nắp, các bạn cần bảo quản đào để giữ trọn hương vị thơm ngon, loại bỏ tình trạng lên men hay vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

Bước 1: Cho hết những·miếng đào cùng nước ngâm trong hộp vào bình thủy tinh, điều này giúp tránh được tình trạng vỏ hộp khi tiếp xúc với không khí tạo rỉ sét gây ảnh hưởng đến chất lượng của đào.

Bước 2: Bọc kín trà đào bằng màng bọc thực phẩm hoặc nắp đậy nhằm tránh được các vi khuẩn xâm nhập.

Hướng dẫn bảo quản trà đào

Bước 3: Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần. Khi sử dụng, các bạn nên dùng những dụng cụ sạch, khô để gắp hoặc lấy đào ra.

Với phương pháp này, hộp đào của bạn sẽ được bảo quản trong thời gian dài nhưng vẫn giữ nguyên hương vị và độ vàng giòn căng mọng vốn có!

Trên đây là toàn bộ cách làm trà đào cam sả chuẩn như ngoài hàng mà ai cũng có thể thực hiện. Hy vọng sau bài viết này bạn có thể tự tin mời người thân và bạn bè của mình thưởng thức những tách trà thật thơm ngon và bổ dưỡng nhé.