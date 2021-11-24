Bò sốt tiêu đen và 3 công thức chế biến đơn giản, khơi dậy vị giác

Bò sốt tiêu đen không chỉ là món ăn khoái khẩu trong các bữa cơm gia đình mà còn là món khoái khẩu trong rất nhiều bữa tiệc, được nhiều bà nội trợ ưa chuộng lựa chọn chế biến bởi vì tốc độ nhanh và hương vị đậm đà. mùi vị.

Sở dĩ món bò sốt tiêu đen này khác biệt với các món bò khác là do có sự hòa quyện giữa thịt bò mềm, vị cay và các hương vị khác. Hương thơm của tiêu đen, kèm theo đó là nước sốt đậm đà, … nó có thể kết hợp với thịt bò sốt tiêu đen và các món ăn kèm như cơm, bánh bao hay là bánh mì.

Cách lựa chọn thịt bò

Mách nhỏ đến các bạn cách lựa chọn thịt bò ngon:

Miếng thịt bò mới sẽ có màu đỏ tươi, khi sờ vào sẽ có cảm giác dính tay, thịt chắc, thớ thịt nhỏ, không quá khô cũng không ướt quá. Mỡ của thịt bò có màu vàng tươi sáng, gân màu trắng và có cảm giác cứng khi dùng tay ấn vào.

Tiếp theo, bạn có thể thử độ đàn hồi của thịt bằng cách nhấn nhẹ vào miếng thịt. Nếu thịt nhanh chóng trở lại nguyên dạng ban đầu thì đó là thịt bò còn mới, tươi ngon.

Khi mua thịt, các bạn lưu ý nên những miếng thịt có thớ nhỏ, sờ mềm nhưng không quá mịn. Thịt bò cái thường sẽ ngon hơn bò đực, thịt bò non sẽ ngọt nước hơn so với thịt bò già.

Để lựa chọn thịt bò cho món, bò sốt tiêu đen thì bạn nên sử dụng thịt phi lê hoặc thịt thăn. Thịt bò ở những vị trí này khi mang đi chế biến thường khá mềm, không dai và có vị ngọt.

3 công thức chế biến món bò sốt tiêu đen

1. Bò sốt tiêu đen kiểu Châu Á

Nguyên liệu

300 gam thịt bò thăn

1 quả ớt chuông đỏ và 1 quả ớt chuông xanh.

1 củ hành tây.

10 gam hạt tiêu đen

1 nhánh gừng và 1 củ tỏi

10 - 20 gam bột mì

Gia vị: Hạt nêm, mắm, mì chính, dầu ăn, nước tương, dầu hào,...

Nên có: Búa đập thịt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế

Thịt bò mang đi rửa sạch với nước muối loãng rồi rửa lại với nước lạnh. Lấy khăn sạch thấm hết nước trên miếng thịt, thái miếng thịt mỏng vừa ăn theo chiều ngang của thớ thịt.

Bò sốt tiêu đen kiểu Châu Á

Sử dụng búa đập nhẹ từng miếng thịt bò cho mềm rồi tiến hành tẩm ướp gia vị. Làm vậy sẽ giúp miếng thịt thấm đều và không bị dai khi ta chế biến.

Ta cho toàn bộ phần thịt bò vào một cái tô lớn, thêm một phần bột mì vào trộn đều lên để thịt không bị mất nước trong khi ướp. Tiếp đến, thêm một ít bột nêm, mắm muối, đường, 1 thìa dầu ăn, ướp thịt khoảng 20 phút.

Ớt chuông mang đi rửa sạch, tách bỏ phần núm cuống và hạt; thái thành từng miếng dài hay vuông tùy sở thích. Hành tây lột bỏ vỏ, rửa sạch, thái miếng. Gừng, tỏi mang đi rửa sạch, băm nhỏ.

Bước 2: Phần sốt tiêu đen và rau củ

Tiêu đen cho vào chảo rang với nhỏ lửa cho đến khi thơm, tiến hành cho vào cối giã dập.

Cho vào 2 thìa nước tương, 2 thìa dầu hào, 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc rồi cho thêm phần tiêu đã giã dập vào một tô lớn khuấy đều sao cho hỗn hợp gia vị hòa quyện lại với nhau và đường tan hết. Các bạn lưu ý, không nên cho quá nhiều tiêu, phần thịt bò sẽ bị hăng và có vị cay.

Đun nóng chảo trên bếp, cho vào 2 muỗng dầu ăn rồi đun nóng rồi cho phần ớt chuông, hành tây vào xào với lửa lớn, khi chín thì cho ra dĩa.

Bước 3: Phần thịt bò sốt tiêu

Cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo đang đun nóng trên bếp, đun nóng già dầu rồi cho toàn bộ phần thịt bò vào xào với lửa lớn cho thịt săn lại rồi cho ra dĩa, chỉ nên xào bò sơ qua lửa để bò mềm.

Lấy chảo vừa dùng cho thêm một ít dầu ăn vào đun nóng, cho thêm gừng tỏi băm nhỏ vào phi cùng rồi đổ nước sốt tiêu đen đã chuẩn bị vào đun sôi. Khi thấy nước sốt tiêu đen đã sôi thì cho toàn bộ phần bò đã xào trước đó vào đảo đều cho thấm hết nước sốt. Thêm một chút hạt tiêu chưa giã vào rồi tắt bếp.

Đổ toàn bộ phần thịt bò này vào dĩa rau củ đã chuẩn bị rồi trang trí cho đẹp mắt rồi cùng nhau thưởng thức.

2. Bò sốt tiêu đen kiểu Châu Âu

Cách chọn miếng bít tết

Dày và ngon ngọt - miếng bít tết dày và dai có độ dày khoảng ít nhất 1 inch (càng dày càng tốt), chúng mất nhiều thời gian để nấu nhưng đổi lại ngon và ẩm hơn

Mỏng - miếng bít tết sẽ giòn hơn và ít ẩm hơn

Nguyên liệu

Thịt bò thăn

Tiêu đen nguyên hạt hoặc đập dập nhưng không quá nát

Nước cốt trái cây (cam, xoài, dứa)

Cà chua

Bột mì

Rượu trắng

Hành khô, gừng, tỏi băm nhỏ

Dấm trắng, dầu hào, nước tương,...

Gia vị: Mắm, muối, hạt nêm, mì chính,...

Bò sốt tiêu đen kiểu Châu Âu

Cách chế biến

Bước 1: Ướp gia vị

Ướp thịt bò với khoảng 2 muỗng cafe tiêu đen đập dập, 1 muỗng rượu trắng, 1/2 muỗng nước cốt trái cây cùng với muối, hạt nêm, gừng tỏi hành khô băm thật nhuyễn. Xoa bóp nhẹ miếng thịt để chúng có thể thấm hết gia vị. Nếu ướp thịt qua đêm được thì tốt hơn, nếu không được thì để trong tủ lạnh khoảng thời gian 30 phút - 1 tiếng.

Bước 2: Làm nước sốt

Đun sôi nước, khía vỏ của cà chua rồi cho vào nồi nước sôi chần sơ. Tiếp đến vớt phần cà chua ra cho vào bát nước lạnh, bóc hết vỏ, bỏ hạt đi. Toàn bộ phần thịt của cà chua mang đi xay nhuyễn.

Bắc nồi lên bếp, cho thêm gia vị gồm: 2 thìa dầu ăn, 1 thìa dầu hào, 1 chút rượu trắng và phần cà chua xay nhuyễn vào đun cho sôi sệt. Nhớ nêm nếm sao cho vừa ăn. Hòa tan thêm 1 thìa bột mì với nước lọc rồi đổ từ từ vào nồi nước đã đun sốt. Khi đổ, nên khuấy đều cho đến khi sốt sệt lại là được. Nước sốt bắc ra cho thêm một chút hạt tiêu đen đập dập.

Bước 3: Phần thịt bò sốt tiêu

Phần thịt bò sau khi được tẩm ướp xong, cho thêm dầu oliu vào tráng lên mặt chảo, đun cho nóng rồi mang thịt đi áp chảo, làm như vậy cho đến khi thịt bò chín hẳn thì gắp ra.

Miếng thịt bò sau khi cho ra đĩa rưới thêm phần nước sốt đã làm ở bước 2 lên, trang trí thêm vài cọng hành ngò là có thể thưởng thức ngay được rồi.

3. Bò sốt tiêu đen bánh bao

Nguyên liệu

500g thịt bò

2 quả ớt chuông

1 củ hành tây

1 quả cà chua

Gia vị: Muối, mắm, bột ngọt, bơ, baking soda, dầu hào, bột mì

Cách chế biến

Nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi! Chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện món bò sốt tiêu đen đơn giản nhé!

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đầu tiên trong cách chế biến món thịt bò sốt tiêu đen bánh bao là xử lý các nguyên liệu đã chuẩn bị.

Thịt bò sau khi mua về mang đi rửa sạch, sau đó thái thành bản to có độ dày khoảng 0,5cm. Hành tây bóc sạch vỏ, dùng dao thái thật nhỏ. Gừng, hành khô, tỏi, bóc vỏ, đập dập, dùng dao băm nhỏ. Cà chua mang đi rửa sạch, để nguyên quả. Hạt tiêu rang chín rồi rồi đập dập.

Bò sốt tiêu đen bánh bao

Bước 2: Ướp thịt bò

Đến bước tiếp theo trong cách nấu món bò sốt tiêu đen ngon nhất, các bạn tiến hành ướp thịt bò. Ướp thịt bò với gia vị gồm: 2 thìa tiêu đen, 1/2 thìa baking soda, 1 thìa rượu.

Bước 3: Luộc cà chua

Tiếp tục thực hiện cách làm bò sốt tiêu đen đơn giản. Sơ chế phần cà chua:

Cà chua sau khi được rửa sạch, các bạn dùng dao khứa thành hình chữ nhật. Mang cà chua thả vào nồi nước đang đun sôi, đậy nắp lại, đợi một vài phút thì vớt ra.

Sau đó, dùng tay bóc hết lớp vỏ bên ngoài, lấy muỗng khoét hết phần hạt bên trong đi, chỉ để lại phần cùi. Sau đó cho vào máy xay để xay nhuyễn hoặc dùng thìa dằm.

Bước 4: Làm nước sốt thịt bò

Bạn cho vào chảo 2 thìa dầu ăn, cà chua đã xay nhuyễn, rồi cho thêm dầu hào, rượu trắng cùng các loại gia vị sao cho vừa miệng nhất, rồi bắc lên bếp đun sôi, cho thêm một ít bột mì vào khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại.

Bước 5: Làm món thịt bò ướp tiêu đen

Bạn chỉ cần cho một lượng dầu ăn vào chảo đun nóng, rồi đổ toàn bộ thịt bò đã ướp vào xào, nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng. Khi thịt bò chín tới thì đổ nước sốt, cộng với hành tây, ớt chuông vào xào, khoảng 5 phút cho ngấm đều các gia vị và hương liệu thì tắt bếp.

Lưu ý: Khi xào thịt bò cần phải để lửa thật lớn để tránh thịt bò bị dai, ăn sẽ mất ngon.

Một số lưu ý khi chế biến bò sốt tiêu đen

Thịt bò quyết định lớn đến chất lượng món ăn. Nên mua thịt bò có phần thịt có màu sắc đỏ tươi không bị sẫm màu, thớ thịt bò mịn, nên ấn tay vào có độ đàn hồi tốt

Rau củ quả nên chọn loại tươi mới nhất để chế biến món thịt bò sốt ngon hơn

Tiêu đen cay nồng, tùy thuộc vào sở thích để tăng hoặc giảm lượng tiêu đen cho phù hợp

Cách làm món bò sốt tiêu đen có thể làm thịt bò chín kỹ hoặc chín tái tùy theo sở thích

Tránh kết hợp thịt bò với các thực phẩm sau đây trong ít nhất 3 giờ:

Tránh kết hợp thịt bò với các thực phẩm sau đây trong ít nhất 3 giờ

Lươn, hẹ: Các chuyên gia dĩnh dưỡng khuyến cáo rằng không nên ăn thịt bò với lươn hẹ. Những thực phẩm này gặp nhau trong dạ dày sẽ gây khó tiêu. Ăn lâu dài sẽ làm cho cơ thể bị ngộ độc.

Hạt dẻ: Vitamin C có trong hạt dẻ có khả năng làm đạm trong thịt bò biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng

Thịt heo: Thịt heo có tính hàn, phù hợp người có cơ địa nóng. Thịt bò có tính ôn, thích hợp cho những người thể trạng yếu. 2 thực phẩm này kết hợp sẽ trung hòa lẫn nhau, cắt giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng mỗi loại.

Đậu đen: Chất xơ thô trong đậu đen làm giảm khả năng hấp trong chất sắt trong thịt bò. Đậu đen và thịt bò cách nhau ít nhất 4 giờ.

Đậu nành: Thịt bò và đậu nành đều chứa rất nhiều purin. Chất này vào cơ thể sẽ tạo ra axit uric, là nguyên nhân gây bệnh gout.

Trên đây là bài viết chi tiết về công thức nấu bò sốt tiêu đen, chúng tôi hy vọng rằng các bạn mang lại những thông tin bổ ích cho bạn. Hãy áp dụng ngay công thức trên để làm cho gia đình của mình nhé.