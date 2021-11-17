Công thức nấu thịt kho dừa đậm đà, ngậy thơm nức mũi

Đối với thịt có màu đỏ sẫm, tiết nhiều dịch. Vì vậy, miếng thịt sẽ bị nhão có độ đàn hồi thấp, xuất hiện nhiều tụ huyết lốm đốm thì đó là thịt heo bị bệnh. Thịt sau khi cắt ra có tiết dịch, không có màu đỏ tươi, khi rửa thịt chuyển sang màu khác thì thịt đó đã bị ngâm chất tạo phẩm màu.

Thịt heo tươi sống thường có màu đỏ tươi, miếng thịt mềm mại và có mùi thơm đặc trưng. Phần tủy và xương dính chặt vào thịt, lớp thịt se khít lại.

Đối với phần thịt nạc và mỡ nếu tách rời nhau thì thịt đó có sử dụng chất tạo nạc. Khi cắt thịt có mùi và rỉ dịch nhờn. Đó là thịt bạn không nên mua.

Nhận biết thịt nhiễm sán

Cần chú ý ở những phần thịt vai, thịt bắp…có những hạt nhỏ màu trắng thì đó là những ấu trùng của sán đang tạo thành kén bọc. Khi cắt thịt, nếu thấy các bọc trắng nhỏ thì thịt đã bị nhiễm sán.

Lưu ý khi chọn dừa

Khi nấu thịt kho dừa việc chọn nguyên liệu cực kỳ quan trọng để món ăn thêm phần hấp dẫn cũng như đảm bảo dinh dưỡng.

Với dừa thì các bạn nên chọn những cùi có độ dày vừa phải. Tránh mua các loại dừa có cùi già khi ăn sẽ thấy bã và mất mùi vị món ăn. Hoặc cùi dừa non ăn sẽ thấy quá mềm, thơm nhưng không có độ ngậy.

3. Công thức chế biến thịt kho dừa ngon, đơn giản

Nguyên liệu làm thịt kho dừa

Nguyên liệu làm thịt kho dừa

Thịt kho dừa là món ăn sử dụng các nguyên liệu cực kì dễ kiếm. Bạn chỉ chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết sau:

Thịt ba chỉ (nên dùng thịt ba rọi): 500g

Cùi dừa tươi: 200g

Hành tím khô: 2 củ

Gừng: 1 nhánh

Hành lá: nửa bó

Nước dừa: khoảng 100ml

Ớt: 1 đến 2 quả

Giấm ăn hoặc rượu trắng

Một số loại gia vị cần thiết khác như: Nước mắm, hạt tiêu, muối, mì chính.

Cách nấu thịt kho dừa

Thịt kho dừa mang hương vị dân dã của những vùng quê. Cách làm món thịt kho dừa với những bước cực kỳ đơn giảm, dù bạn có bận rộn như thế nào thì vẫn có thể nấu món ăn này chuẩn vị nhất nhé!

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu cần thiết

Hành khô, các bạn bóc vỏ, rửa sạch, dùng dao băm nhuyễn. Hành lá, các bạn nhặt bỏ phần rễ, rửa sạch rồi thái nhỏ. Gừng cạo vỏ, đập dập.

Đối với thịt lợn các bạn nên sơ chế thật kĩ để loại bỏ những mùi hôi của bên trong thịt. Đặc biệt nên dùng dao sắc cạo thật sạch da lợn rồi xát muối để rửa sạch. Sử dụng thêm gừng đã đập dập trộn với một phần rượu trắng hoặc giấm ăn vào miếng thịt. Để thịt khoảng 15 đến 20 phút. Hỗn hợp sau khi thấm vào thịt lợn sẽ giúp loại bỏ mùi hôi và bụi bẩn.

Thêm một cách khác nữa là bạn có thể đun nồi nước rồi cho thịt và gừng đập dập vào. Đun tới khi sôi thì loại bỏ phần nước đầu, rửa sạch lại thịt với nước rồi thái miếng vừa ăn.

Ướp thịt lợn với gia vị gồm có: 2 thìa cafe nước mắm, 1 thìa cafe tiêu, 1/2 thìa cafe muối, 1 thìa cafe đường, 1 thìa cafe mì chính cùng 1/2 lượng hành băm nhuyễn. Ướp trong thời gian 20-30 phút cho thấm gia vị.

Cùi dừa các bạn nạo bỏ bớt phần màu nâu bên ngoài. Sau đó rửa sạch thật lại và thái thành miếng dài khoảng 4 đến 5cm.

Bước 2: Cách nấu thịt kho dừa ngon

Cách nấu thịt kho dừa

Trước tiên để tạo màu sắc cho món thịt kho dừa, bạn nên chưng đường lên. Bạn tiến hành bắc nồi nhỏ lên bếp, cho vào nồi một chút đường sau đó đun cho đến khi đường tan chảy và chuyển thành một màu nâu cánh gián. Từ từ cho khoảng nửa bát nước và khuấy đều tay đến khi sôi rồi tắt bếp.

Phần thịt sau khi ướp, nên xào để thịt săn lại trước khi nấu. Bạn bắc một nồi lên bếp sau đó cho thêm hành băm còn lại vào cùng với 1 thìa cafe dầu ăn, phi hành sau đó bỏ thịt vào. Xào đều tay cho tới khi thịt săn lại, mỡ thịt chảy ra.

Nếu không muốn thịt quá béo, các bạn có thể bỏ lượng mỡ đó ra. Cho nước đường chưng vào cùng với cùi dừa rồi đảo đều tay từ 2 đến 3 phút. Nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng rồi đổ thêm phần nước dừa vào, đậy nắp, đun nhỏ lửa. Ngoài ra, bạn có thể cho thêm một ít ớt vào có vị cay, hấp dẫn.

Khi thấy phần nước sốt đã cạn, sền sệt dưới đáy nồi, màu sắc bắt mắt thì trút phần hành lá đã thái vào rồi tắt bếp.

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong cách làm món thịt kho dừa, để thưởng thức, bạn múc ra đĩa, rưới thêm một phần nước sốt còn lại lên thịt. Bạn có thể rắc thêm chút hạt tiêu lên, trang trí thêm vài cọng hành ta và thưởng thức ngay.

Món thịt kho dừa ăn cùng với cơm trắng nóng sốt dẻo cũng rất ngon. Mùi thơm của hạt tiêu, nước dừa quyện cùng với vị thơm của thịt heo khiến bạn khó kiềm lòng.

4. Yêu cầu thành phẩm của món thịt kho dừa

Sau khi hoàn thành món ăn, cần đạt được những tiêu chuẩn như sau:

Yêu cầu thành phẩm của món thịt kho dừa

Đĩa thịt kho dừa phải có màu vàng đậm, nước sốt sánh sệt, từng miếng thịt trông ngậy và béo nhưng không gây ngán. Cùng với đó, miếng thịt trông sẽ óng.

Khi cắn miếng thịt, bạn sẽ cảm nhận nhận được vị ngon ngọt và hơi béo của món ăn. Vừa đậm vị, vừa mềm vừa thơm mùi nước dừa. Miếng dừa với màu sắc nâu cánh gián vừa bùi, vừa giòn lại đượm vị.

Món thịt kho dừa với vị cay của ớt, vị ngọt của thịt và đường, hòa quyện với mỡ chảy ra từ thịt ngọt và ngon đến khó cưỡng.

Khi ăn thịt cùng với cơm trắng nóng sốt dẻo, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được hương vị quyến rũ tới không ngờ của nó.

5. Lưu ý khi nấu thịt kho dừa

Chọn thịt lợn thật tươi, tránh mua thịt để tủ lạnh, hoặc thịt để lâu. Khi nấu sẽ có mùi hôi khó ăn. ảnh hưởng tới hương vị của món thịt kho dừa.

Bạn nên thái thịt lợn thành những miếng hình vuông, có kích thước khoảng 2-3cm cho dễ ăn. Tránh mua thịt lợn quá nhiều mỡ hoặc quá nạc. Như vậy ăn sẽ không ngon.

Khi nấu thịt kho dừa miền Bắc tránh đảo quá nhiều sẽ khiến thịt bị nát. Đồng thời cũng không nên nấu thịt quá lâu khiến thịt mềm ăn sẽ không ngon.

Với công thức nấu thịt kho dừa đơn giản ở trên, hy vọng bạn đã có thêm một món ăn hấp dẫn vào thực đơn của gia đình mình. Hãy cùng trổ tài với món thịt kho dừa đậm đà dân dã này để gia đình bạn luôn có những món ăn dinh dưỡng nhé!