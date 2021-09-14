Tác dụng của nước ép cà rốt với sức khỏe và làm da, 7 cách làm ép cà rốt

Cà rốt là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết và khoáng chất cho cơ thể. Loại quả này có đầy đủ biotin, molypden, chất xơ, kali, vitamin K, B1, B6, B2, C, E, mangan, niacin, axit panthothenic, folate, phốt pho và đồng. Nguồn dưỡng chất phong phú này giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư, tiểu đường.

Thói quen uống nước ép cà rốt hàng ngày nên được duy trì, điều này sẽ giúp bạn sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo cùng sức khỏe dẻo dai. Ngoài ra, thêm loại củ này vào thực đơn ăn uống mỗi ngày cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Đặc biệt, từ xưa, cà rốt được biết đến như một "thần dược" cải thiện thị lực, làn da, mái tóc và móng tay của con người.

Nước ép cà rốt rất tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là cải thiện thị lực - Ảnh: Internet

Để biết rõ hơn về các tác dụng mà cà rốt mang đến cho làn da và vóc dáng, hãy theo dõi các thông tin từ Stylecraze.

Tác dụng của nước ép cà rốt với làm đẹp và giảm cân

Hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp

Nhờ khả năng đốt cháy chất béo dư thừa vượt trội, nước ép cà rốt mang đến hiệu quả cao trong việc tạo dựng cơ bắp.

Vitamin A dồi dào trong loại thực vật này giúp cơ thể hồi phục sau khi tập luyện vất vả và hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp. Trong khi đó, phốt pho trong nước ép cà rốt xây dựng cơ thể săn chắc.

Tăng trao đổi chất

Lượng lớn vitamin B phức tạp trong cà rốt giúp phá vỡ liên kết glucose, chất béo và protein, sau đó đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, chất phosphorous làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể, đảm bảo sử dụng tối ưu năng lượng, đốt cháy mỡ thừa một cách nhanh chóng.

Nhờ tác dụng săn chắc cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, nước ép cà rốt giúp giảm cân siêu hiệu quả - Ảnh: Internet

Tăng hiệu quả tập luyện

Lượng chất sắt dồi dào trong nước ép cà rốt làm tăng khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan để thực hiện trao đổi chất, do đó giúp tập luyện giảm cân hiệu quả hơn.

Kiểm soát mức độ đường

Magiê, mangan và carotenoids chứa nhiều trong loại củ màu đỏ cam này có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, đồng thời giúp giảm cân do bệnh tiểu đường hữu hiệu.

Điều trị sẹo thâm, phục hồi da khô

Kali trong cà rốt giúp dưỡng da khô trở nên mềm mịn, đồng thời giảm sẹo và xóa mờ các nhược điểm. Đặc biệt, nhờ lượng độ ẩm, nước khoáng dồi dào, uống nước ép cà rốt hỗ trợ hydrat giúp làn da khỏe mạnh.

Điều trị mụn trứng cá

Nếu dùng kem trị mụn đã lâu nhưng hiệu quả không cao, hãy thử uống 1 ly nước ép cà rốt bổ sung mỗi ngày. Sau khoảng 1 tuần, chắc chắn tình trạng mụn sẽ giảm đi đáng kể.

Nước ép cà rốt điều trị mụn từ bên trong bằng cách tăng cường đào thải độc tố, tác nhân xấu.

Nước ép cà rốt còn mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp làn da hiệu quả như mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Điều trị các vấn đề về viêm, dị ứng

Nhờ lượng vitamin A dồi dào, nước ép cà rốt hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề nhưu viêm, nhiễm khuẩn, enzyme.

Thực tế, loại dưỡng chất này được sử dụng rất nhiều trong các loại mỹ phẩm làm đẹp trên thị trường hiện nay với tên gọi là retinol.

Dưỡng trắng da

Kết hợp nước ép cà rốt với mật ong để làm mặt nạ đắp mỗi tối, sau thời gian ngắn, làn da sẽ trắng mịn, hồng hào trông thấy.

Ngoài ra, việc duy trì thói quen uống loại nước này hàng ngày cũng là cách cải thiện tình trạng da từ sâu bên trong.

Với những tác dụng tuyệt vời đối với vóc dáng và làn da trên, bạn nên duy trì thói quen uống nước ép cà rốt mỗi ngày.

Cải thiện làn da

Nước ép cà rốt rất giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng cải thiện nhiều vấn đề về da. Nước ép cà rốt là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa thiết yếu như vitamin C, giúp hỗ trợ chữa lành vết thương và góp phần vào hoạt động sản xuất collagen, protein để bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa và tổn thương tế bào trong cơ thể.

Thường xuyên uống cà rốt sẽ giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của nước ép cà rốt với sức khỏe.

Là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, phòng bệnh, vậy uống nước ép cà rốt có tác dụng gì? dưới đây là những công dụng “đinh” của loại nước ép từ tự nhiên này.

Hỗ trợ thị lực

Trong củ cà rốt có chứa thành phần đặc biệt là beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Những hợp chất này có tác dụng giúp cho khả năng nhìn của mắt không bị suy yếu do ảnh hưởng của tuổi tác.

Giảm nguy cơ bị mắc bệnh tim

Sử dụng nước ép cà rốt thường xuyên còn giúp bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh nhờ trong loại củ này có chứa thành phần vitamin A, giúp ngăn ngừa sự khởi phát bệnh tim, hạn chế nguy cơ bị đột quỵ.

Phòng chống ung thư

Nước ép cà rốt còn đóng vai trò như một thực phẩm chống bệnh ung thư. Mức carotenoid cao có trong cà rốt có công dụng làm giảm bớt tình trạng của ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng, ung thư vú….

Kiểm soát huyết áp

Đối với bệnh nhân cao huyết áp, uống nước ép cà rốt là cách đơn giản giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả. Hàm lượng lớn kali có trong thực phẩm này sẽ giúp chống lại tác động của natri và hỗ trợ ổn định huyết áp, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh tim mạch.

Giảm nồng độ cholesterol

Không chỉ giúp giảm huyết áp, hàm lượng kali trong cà rốt còn giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong cơ thể, từ đó bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Những dưỡng chất có trong cà rốt rất tốt cho hệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đầy bụng

Nếu thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, bạn nên sử dụng nước ép cà rốt để khắc phục hiệu quả hiện tượng này. Những dưỡng chất có trong thức uống thiên nhiên này có thể giảm đầy bụng bằng cách hạn chế sản sinh hơi trong bụng và thúc đẩy quá trình bài tiết chất thải ra khỏi cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Cơ thể chúng ta không có khả năng tự tổng hợp vitamin C, vì vậy bạn cần bổ sung chất dinh dưỡng quan trọng này từ các loại thực phẩm. Nước ép cà rốt chứa nhiều vitamin C và A giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời có khả năng tăng cường thị lực.

Hỗ trợ hệ xương chắc khỏe

Chúng ta thường thắc mắc liệu nước ép cà rốt có tác dụng gì? Hỗ trợ xương khớp cũng là một trong những lý do mà chúng ta nên bổ sung loại nước này trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Trong củ cà rốt có chứa thành phần vitamin K, cần thiết cho quá trình xây dựng protein, hỗ trợ nhanh chóng chữa lành những chỗ xương bị nứt, gãy.

Thải độc gan

Uống nước ép cà rốt mỗi ngày có tác dụng gì? Uống loại nước ép này thường xuyên giúp giải phóng các độc tố trong gan ra bên ngoài cơ thể, giúp lọc gan, đào thải độc tố và làm đẹp da.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Cà rốt chứa các chất dinh dưỡng giúp phòng bệnh Alzheimer ở người lớn tuổi. Nước ép cà rốt có khả năng giúp làm giảm stress oxy hóa ở trong não (yếu tố khiến suy yếu khả năng báo hiệu ở dây thần kinh)

Tăng năng lượng cho cơ thể

Thay vì dùng các loại nước có chứa đường để bổ sung năng lượng cho cơ thể, bạn có thể uống nước ép cà rốt thay thế. Theo ước tính, chỉ cần uống khoảng 3 củ cà rốt ép lấy nước sẽ giúp chúng ta có thể đi bộ khoảng 5km mà không cảm thấy mệt mỏi.

Dùng nước ép cà rốt bao nhiêu là đủ

Nước ép cà rốt có nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, vì thế sử dụng thường xuyên sẽ có lợi sức khoẻ. Tuy vậy, cũng cần lưu ý dù là thực phẩm tốt nhưng bạn chỉ nên uống với một liều lượng vừa đủ để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 100ml nước ép từ cà rốt là tốt cho sức khỏe, nếu uống quá 500ml sẽ gây nguy hại đến sức khoẻ. Với người gặp các vấn đề về dạ dày thì nên uống 2-3 giờ sau khi ăn, lưu ý không được uống nước ép cà rốt khi bụng đói.

Mỗi ngày bạn chỉ nên uống khoảng 100ml nước ép - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại khi uống nhiều nước ép cà rốt

Mang đến nhiều tác dụng, nhưng nếu uống nhiều nước ép cà rốt, bạn cũng có thể gặp những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như:

Làm thay đổi nội tiết tố, dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở phái đẹp

Chất xơ được cung cấp quá nhiều làm ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hoá, gây ra tình trạng khó tiêu táo bón.

Cà rốt rất giàu thành phần beta-caroten nên có màu vàng, đỏ,… nếu uống nhiều và uống liên tục trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể không hấp thu kịp, gây ứ đọng trong cơ thể, gây ra tình trạng vàng da, vàng mắt.

Cà rốt cũng chứa nhiều hemoglobin nên nếu uống nhiều sẽ tạo phản ứng với natri trong cơ thể, sản sinh ra methemoglobin, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Chất xơ trong cà rốt cung cấp quá nhiều làm ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hoá - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng nước ép cà rốt

Bên cạnh hiểu biết nước ép cà rốt có tác dụng gì? để phát huy tác dụng, bạn cũng cần chú ý để việc sử dụng loại nước này đúng cách. Cụ thể:

Không dùng vào buổi sáng bởi có thể sẽ gây đầy bụng.

Không uống liên tục trong thời gian dài.

Nên ăn một vài thực phẩm giàu chất béo trước khi dùng nước ép cà rốt để tăng khả năng hấp thụ vi chất có trong cà rốt một cách tối đa.

Ngoài ra, lưu ý rửa sạch và gọt vỏ trước khi ép lấy nước (không nên nạo vỏ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm).

Khi bổ sung nước ép cà rốt vào trong chế độ ăn uống, hãy nhớ nguyên tắc đa dạng và đủ chất. Do vậy, không nên chỉ dùng mỗi một loại nước ép cà rốt bởi chúng sẽ không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về dinh dưỡng mà cơ thể cần, hãy đan xen thêm với kết hợp với các thực phẩm khác như dưa leo, cam,...

Với người đang gặp vấn đề đường tiêu hóa, không nên uống nước cà rốt khi còn bệnh.

Hạn chế uống nước ép cà rốt trước khi ngủ

Không uống nước cà rốt liên tục trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin trả lời cho thắc mắc nước ép cà rốt có tác dụng gì? có thể nói, cà rốt không chỉ là thực phẩm ngon cho bữa ăn hàng ngày mà thức uống từ loại củ này cũng mang đến nhiều tác dụng đáng kể cho làn da và sức khỏe con người. Hi vọng, với những thông tin trên đây, sẽ giúp bạn hiểu hơn về cà rốt và bổ sung chúng thường xuyên hơn trong thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày.

7 công thức làm nước ép cà rốt.

1.Nước ép cam cà rốt.

Hỗn hợp nước ép cam cà rốt chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và các hợp chất quan trọng khác có lợi cho sức khỏe. Cà rốt chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E và vitamin K cũng như các khoáng chất như kali, magiê và canxi giúp cơ thể khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ trong củ cà rốt khá cao không chỉ làm sạch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt.

Mặt khác, trái cam là một loại quả cực tốt nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là ở người già và trẻ em. Lượng vitamin C dồi dào trong trái cam còn là nguồn bổ sung tuyệt vời giúp da dẻ luôn mịn màng, tươi tắn.

Nước ép cà rốt và cam giúp giải độc và rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Uống mỗi ngày một ly nước ép cam cà rốt sẽ giúp cơ thể được thanh lọc khỏi độc tố và đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy uống nước ép này vào bữa phụ hoặc khi bụng đã no lưng lửng. Những người có bệnh đau dạ dày tuyệt đối không nên uống nước ép cam cà rốt vào khi đói nhé.

Nước ép cam cà rốt không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn cung cấp vitamin thiết yếu giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn.

Uống 1 ly nước ép cam cà rốt mỗi ngày giúp đẹp da, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

- 2 củ cà rốt đã gọt vỏ

- 1 trái cam tươi

- ½ trái chanh tươi

- 1 lát gừng đã cạo sạch vỏ

- ½ ly nước

Cách làm:

- Thái cà rốt thành các miếng nhỏ để dễ xay

- Vắt trái cam và chanh vào một ly nhỏ, loại bỏ hạt

- Đổ nước vào máy xay sinh tố, sau đó thêm cà rốt và 1 lát gừng vào và xay nhuyễn

- Sử dụng một miếng vải cotton mỏng để vắt lấy nước ép cà rốt, bỏ phần bã

- Sau đó, trộn đều nước ép cà rốt với nước cam chanh vừa vắt

- Thêm vài viên đá là bạn đã có thể uống ngay

Để hỗ trợ giảm cân, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên cho đường vào nước ép. Nếu không uống được chua hoặc bị dạ dày, bạn có thể thêm vào hỗn hợp một chút đường ăn kiêng để tăng vị ngọt. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép cam cà rốt giúp cho da đẹp và giảm mỡ hiệu quả, đặc biệt là những phần mỡ khó tiêu như mỡ bụng, mỡ đùi.

Với công thức này bạn có thể dùng máy ép để ép cà rốt trước rồi vắt cam bỏ vào. Có thể cho thêm đường hoặc mật ong nếu thích.

2.Cách làm nước ép cà rốt mật ong

Mật ong và cà rốt là một trong những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp cà rốt với mật ong, chúng ta sẽ được một thức uống thanh mát, bổ dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nguyên liệu cần chuẩn bị

150 gam cà rốt

1 - 2 thìa mật ong nguyên chất

Các bước thực hiện

Bước 1: Bạn lấy cà rốt rửa sạch

Bạn lấy cà rốt rửa sạch Bước 2: Cho cà rốt vào máy ép hoặc máy xay sinh tốt và ép lấy nước cà rốt.

Cho cà rốt vào máy ép hoặc máy xay sinh tốt và ép lấy nước cà rốt. Bước 3: Đổ nước ép này vào ly thủy tinh, sau đó cho 1 - 2 thìa mật ong vào, khuấy đều và thưởng thức.

3. Cách làm nước ép cà rốt dưa leo thanh mát

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 trái dưa leo

4 củ cà rốt

1 nhánh cần tây

1 thìa nước cốt chanh

Đá viên

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn rửa sạch các nguyên liệu, sau đó gọt bỏ vỏ dưa leo và cà rốt.

Bạn rửa sạch các nguyên liệu, sau đó gọt bỏ vỏ dưa leo và cà rốt. Bước 2: Cho dưa leo, cà rốt và cần tây vào máy ép và ép cho đến khi ra hết nước.

Cho dưa leo, cà rốt và cần tây vào máy ép và ép cho đến khi ra hết nước. Bước 3: Bạn đổ hỗn hợp nước ép này vào ly, cho thêm nước cốt chanh, khuấy đều rồi cho thêm đá viên vào là có thể thưởng thức được rồi.

4. Nước ép táo cà rốt

Nguyên liệu

1 trái táo

1 củ cà rốtTrường ẩn

Máy ép trái cây

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Táo sau khi mua về, rửa sạch, sau đó cắt thành từng miếng để vừa với máy ép.

Đối với cà rốt, dùng dao gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, rồi cũng cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Ép táo và cà rốt

Bật máy ép lên, rồi cho táo và cà rốt vào máy, ép lấy nước.

Cho nước ép ra ly và thưởng thức ngay nhé, bạn có thể cho thêm một ít mật ong vào, rồi khuấy đều để mật ong hòa tan.

5. Cách làm nước ép cà rốt và thơm

Chuẩn bị.

1 củ cà rốt.

1/2 trái thơm.

Mật ong, đá.

Sơ chế nguyên liệu

Bước 1: Gọt vỏ cà rốt và thơm, rửa sạch rồi sau đó cắt nhỏ .

Gọt vỏ cà rốt và thơm, rửa sạch rồi sau đó cắt . Bước 2: Bật máy ép lên, rồi cho lần lượt cà rốt và dứa vào, tiến hành ép lấy nước. Nếu như không có máy ép, thì bạn cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố

Bật máy ép lên, rồi cho lần lượt cà rốt và dứa vào, tiến hành ép lấy nước. Nếu như không có máy ép, thì bạn cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố Bước 3: có thể cho thêm đường hoặc mật ong, thêm đá nếu thích uống lạnh

6.Nước ép cần tây cà rốt.

Là một loại thực phẩm có chứa nhiều nhóm vitamin nhóm B, các loại vitamin A, C… Cần tây có rất nhiều tác dụng trong sức khỏe và làm đẹp. Nước ép cần tây cũng được cho là phương pháp tốt cho sức khỏe, không ảnh hưởng đến cơ thể.

Sự kết hợp giữa ép cần tây và cà rốt là giải pháp tuyệt vời trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Nguyên liệu gồm có:

Cần tây 5 cây cần tây 5 cây.

Cà rốt 2 củ gọt sạch vỏ

Dưa leo 1/2 trái ( có hoặc không)

1 muỗng đường trắng ( tùy thuộc vào khẩu vị)

Đá viên

Nước lọc

Các bước làm nước ép:

Bước 1: Ta cần chuẩn bị với số lượng như trên để có thể đủ cho cả gia đình sử dụng. Tiếp 1/2 trái dưa leo giúp tăng cường thêm hương vị và giúp cho món ăn dễ uống hơn và nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Bước 2: Cà rốt mang đi rửa sạch và thái bỏ đi phần vỏ. Cần tây cũng tương tự rửa sạch thái nhỏ và để ráo nước. Dưa leo thì mang thái vỏ và thái thành 4 miếng nhỏ.

Bước 3: Phần nước ép trên ta loại đi phần bã và giữ lại phần nước. Tùy vào khẩu bị mỗi người mà ta có thể thêm đường hay mật ong.

7. Nước ép cà rốt và ổi.

Nguyên Liệu Làm Nước Ép Ổi Cà Rốt.

2 quả ổi.

1 củ cà rốt20ml

nước đường, mật ong.

Đá viên

Các bước.

Bước 1: cà rốt cắt nhỏ, cà chua bỏ hạt rửa sạch.

Bước 2: cho cà rốt vào ép trước tiếp đến cho tiếp cà chua vào. Bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố và lọc ra.

Bước 3: Cho thêm đường hoặc mật ong hoặc đá vào sử dụng nếu thích.

Cuối cùng.

Với nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và làm đẹp, nước ép cà rốt được xem là lựa chọn của nhiều bà nội trợ.

Bạn có thể sử dụng nước ép này như một giải pháp chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho cả nhà. Với các loại máy ép chậm hoặc máy xay sinh tố thì đây được xem là lựa chọn hàng đầu để làm nước ép hiện nay.

Cà rốt cũng được sử dụng nguyên chất hoặc phối với nhiều loại rau củ khác để cho ra những công thức nước ép vô cùng ngon miệng.