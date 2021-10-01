4 cách nấu vịt om sấu khoai sọ siêu ngon chuẩn vị Bắc, thơm ngon

Từng miếng thịt vịt nóng hồi, thơm ngon, kết hợp với sấu chua nhè nhẹ, khoai sọ bùi bùi chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Món vịt om sấu khoai sọ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình, đặc biệt là vào những ngày se lạnh. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn cách nấu vịt om sấu khoai sọ siêu ngon chuẩn vị Bắc. Cùng tham khảo ngay!

+ Cách 2: Chà xát bề mặt thịt bằng muối hạt, sau đó bóp thịt vịt cho sạch hết cặn bẩn rồi xả qua với nước lạnh. Lấy nửa quả chanh chà xát thêm 1 lần nữa rồi rửa sạch.

+ Cách 1: Ngâm thịt vịt trong rượu trắng hoặc hỗn hợp rượu trắng + gừng giã nhỏ khoảng 60 phút, sau đó xả lại thật sạch với nước.

Sau khi sơ chế xong, bạn hãy chặt thịt vịt thành các miếng vừa ăn, khoảng bằng bao diêm.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sấu cạo vỏ rồi rửa sạch, khía thành hình chữ thập giúp sấu nhanh chín mềm.

Sơ chế khoai sọ để sạch nhớt, không ngứa tay: Cho khoai sọ vào nước, rửa sạch rồi luộc qua nước sôi khoảng 5 phút, sau đó xả sạch với nước lạnh, lúc bóc sẽ dễ hơn và không làm ngứa tay. Sau khi bóc xong vỏ, hãy cắt khoai sọ làm 2 hoặc làm 4 phần, tiếp tục ngâm trong nước muối loãng khoảng 20 phút giúp sạch nhớt.

Khoai sọ gọt vỏ rồi cắt miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Hành khô, tỏi bóc vỏ, gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn mỗi loại.

Sả rửa sạch, chọn phần non, đập dập rồi thái mỏng.

Bước 3: Ướp thịt vịt

Cho thịt vịt vào nồi, ướp cùng với 2 thìa hành khô + tỏi băm nhuyễn, 1 thìa sả, 1 thìa gừng, 1 thìa muối, 1 thìa bột nêm, ½ thìa tiêu xay, ½ thìa bột ngọt, 1 thìa nước mắm, sau đó dùng tay bóp và trộn đều để thịt ngấm gia vị, để nguyên khoảng 20 phút.

Ướp thịt vịt trong khoảng 20 phút - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cách nấu món vịt om sấu với khoai sọ

Bắc 1 chiếc nồi lớn lên bếp, đổ dầu vào rồi cho tỏi, hành, sả băm nhuyễn vào phi thơm lên. Sau đó, đổ thịt vịt vào đảo đều cho đến khi có mùi thơm, thịt săn lại.

Khi thịt đã săn lại, tiếp tục cho sấu vào rồi đổ nước ngập thịt. Bật lửa lớn lên, đun nồi sôi lên rồi vặn lửa nhỏ lại, om từ từ đến khi vịt chín mềm. Bạn có thể thay nước lạnh bằng nước dừa tươi hoặc nước xương hầm, giúp món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn.

Xào thịt vịt cho săn lại rồi đổ nước vào để om - Ảnh minh họa: Internet

Lúc vừa mới om, hãy mở nắp khoảng 10 phút để mùi nồng của thịt vịt bay hết, sau đó đậy nắp lại và tiếp tục đun trên lửa nhỏ. Khi thịt vịt bắt đầu mềm, đổ khoai sọ vào nồi và nấu cùng. Vì khoai sọ chín nhanh nên bạn chỉ cần om thịt tiếp trong khoảng 15-20 phút. Trong quá trình nấu, hãy vớt bọt và váng mỡ thường xuyên để nước thịt trong hơn.

Dùng đầu đũa xiên vào miếng khoai để kiểm tra xem khoai chín chưa. Nếu thấy khoai bở dễ dàng thì tức là món ăn đã chín. Lúc này, sấu chắc chắn đã mềm, tùy theo khẩu vị mà dầm ra lượng sấu thích hợp. Bạn cũng có thể cho ít đường vào để cân bằng vị chua và mặn. Đảo thật đều cho đến khi món ăn dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Bước 5: Trình bày món ăn và thưởng thức

Cho vịt om sấu ra bát, thêm rau ngò gai, rau ngổ, hành lá thái nhuyễn vào để trang trí món ăn, giúp món ăn thêm đẹp mắt, hấp dẫn.

Món vịt om sấu khoai sọ bắt mắt, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu thành phẩm:

+ Món vịt om sấu khoai sọ đạt chuẩn sẽ có thịt chín tới, hơi mềm, đậm đà gia vị và không bị dai. Nước dùng có vị ngọt tự nhiên từ thịt vịt, vị chua thanh mát từ sấu tươi. Khoai sọ chín mềm, thơm bùi, không nát.

+ Ăn kèm với cơm hoặc bún. Nếu ăn với cơm nóng thì kèm thêm đĩa dưa muối, ăn với bún thì kèm thêm đĩa rau sống là tuyệt nhất.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa không khó nhưng làm sao cho món ăn dậy mùi và đạt chuẩn vị miền Bắc thì cần phải chú ý từng bước và canh thời gian chính xác để thịt vịt không bị teo do nấu quá kỹ hoặc nếu nấu chưa tới, thịt vịt sẽ chưa thấm hết gia vị.

Cách nấu vịt om sấu ngon nhất đầu tiên phụ thuộc vào chất lượng của vịt, nạc vừa với phần da mỡ mỏng sẽ giúp miếng thịt mềm tan khi ninh.

Vịt om sấu nước cốt dừa là một món ăn ngon, bổ dưỡng ngày hè - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị để làm vịt om sấu nước cốt dừa:

- 1 con vịt nhỏ

- 3-4 củ khoai sọ

- 15 quả sấu

- 1 quả dừa tươi

- ½ cùi dừa già nạo nhỏ

- Tỏi, hành khô, sả đập dập, gừng tươi, rau ngổ, rau mùi tàu

- Các loại gia vị, đường, dầu ăn, hạt tiêu,...

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa

Cách làm vịt om sấu cực kỳ đơn giản, nhanh gọn - Ảnh: Internet

Phần 1: Chuẩn bị ướp vịt:

- Làm sạch vịt, bóp muối rồi rửa lại với rượu hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi tanh

- Chặt vịt thành các miếng nhỏ vừa ăn rồi đem ướp với 3 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê đường và 1 chút hạt tiêu xay

- Bóc 2 củ hành khô và 1 củ tỏi, băm nhỏ cùng với 2 thìa canh sả đã đập dập, ướp chung với vịt cho dậy mùi khoảng 30 phút

Phần 2: Chuẩn bị nước cốt dừa:

- Đem dừa khô đã nạo xay với khoảng 300ml nước ấm

- Sau đó, dùng rây lọc sạch vụn dừa, chắt lấy phần cốt dừa

Phần 3: Chế biến món vịt om sấu nước cốt dừa:

- Phi hành khô, tỏi băm và sả thật thơm và vàng sậm

- Sau khi vịt đã thấm đều gia vị thì cho vào nồi hành tỏi phi, đảo đều tay

- Đổ vào nồi khoảng 2/3 lượng nước trong quả dừa, sau đó thả sấu và nấm hương vào, vặn nhỏ lửa

Đun vịt vừa phải giúp cho thịt vịt mềm tan trong miệng khi ăn - Ảnh: Internet

- Trong lúc đun vịt, bạn luộc sơ 1 nồi khoai sợ khoảng 3-5 phút để tránh cho khoai bị nát. Lưu ý, khoai xắt nhỏ thành miếng vừa ăn trước khi luộc

- Sau khi đun khoảng 20 phút cho thịt vịt nhừ, bạn đổ khoai sọ vào nồi, múc thêm vào đó khoảng 3-4 muôi nước cốt dừa vừa làm và tiếp tục đun nhỏ lửa cho sôi lăn tăn khoảng 8-10 phút nữa

- Vớt sấu ra 1 chiếc bát con rồi dùng muỗng nghiền nát, bỏ hạt rồi đổ lại vào nồi.

Khi tắt bếp, bạn rắc các loại rau mùi, rau ngổ thái nhỏ vào nồi rồi đậy vung lại, lập tức nhấc nồi ra ngoài. Có thể gia giảm thêm một chút gia vị hoặc đường và tiêu cho vừa ăn và hợp khẩu vị.

Cách nấu vịt om sấu măng

- Nguyên liệu cần thêm: 300gr măng chua được cắt thành miếng đem luộc qua nước sôi để loại bớt độ chua.

Măng sẽ được thêm vào sau khi đã nấu vịt cùng với sấu được khoảng 30 phút. Tiếp tục đun cho đến khi măng chín mềm, nước trong nồi bắt đầu tạo nên hỗn hợp sánh thì tắt bếp.

Cách nấu vịt om sấu rau nhút

- Nguyên liệu cần thêm: 300gr rau nhút cắt khúc rửa sạch

Khi thấy khoai bở, thịt mềm thì bạn nêm nếm lại sao cho vừa miệng và cho rau nhút vào, đảo đều và tắt bếp. (Lưu ý: Rau nhút rất nhanh chín và dễ vàng, do đó cần vớt ra ngay.)

Bạn cũng có thể thay rau nhút bằng rau muống để ăn cùng khá ngon và thanh mát.

Vịt om sấu là một món ăn ngon với vị thanh thanh, chua dịu nhẹ rất thích hợp với thời tiết ngày hè. Bạn có thể ăn vịt om sấu với cơm hoặc chế thêm một chút nước để chan bún vừa mát lại vừa dễ ăn, không hề ngán. Chúc các bạn thành công!