Gợi ý 7 cách làm mì xào trứng cực nhanh nhưng vẫn đủ chất

Cho vắt mì vào tô cùng với 400ml nước sôi vào tô. Tiếp đó, bạn dùng đũa để trộn đều trong vòng 30 giây cho sợi mì tơi ra và chín. Vớt mì ra rồi cho vào nước lạnh và đảo đều từ 3 đến 4 lần cho đến khi mì hết nóng thì các bạn vớt ra và để ráo.

Mách nhỏ: Để mì khi ăn được ngon hơn thì các bạn nên trụng mì vừa chín, khi xào mì sẽ nở và ngon hơn. Tránh trụng quá lâu làm cho mì bị bở, đứt ra.

Sau khi mì ráo nước bạn cho vào tô cùng 1 gói nước sốt mì tôm và 1/3 gói muối mì tôm vào, trộn đều cho các gia vị thấm đều vào sợi mì.

Cách chế biến mì xào trứng ốp la

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu còn lại

Hành tím các bạn lột bỏ vỏ, cắt nhỏ. Hành lá nhặt sạch các lá hỏng, rửa thật sạch và cắt thành những đoạn nhỏ có chiều dài khoảng 1 lóng tay. Rau mùi cũng cắt thành từng đoạn có chiều dài tương tự. Cà chua rửa sạch và cắt mỏng.

Bước 3: Xào mì

Bắc lên bếp một cái chảo, cho 1/2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đợi đến khi dầu nóng hẳn thì các bạn cho hành tím đã băm nhỏ vào cùng. Sau đó phi đến khi hành dậy mùi thơm thì các bạn đập thêm 1 quả trứng vào.

Dùng đũa để đảo đều cho đến khi trứng chín thì các bạn cho mì tôm vào cùng với 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương, hành lá và rau mùi vào. Xào và đảo đều với lửa nhỏ khoảng 2 phút cho các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau thì tắt bếp.

Cho vắt mì vào chính giữa dĩa, trang trí thêm bằng 1 vài lát cà chua cắt mỏng xung quanh. Sau đó ốp la trứng và rắc thêm một chút muối mì tôm lên, cho ra dĩa là ta đã thể hoàn thành món ăn này rồi đấy!

Bước 4: Thành phẩm

Mì xào trứng sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm hấp dẫn, miếng trứng ốp la béo ngon, sợi mì dai, mềm vừa ăn. Đảm bảo đây sẽ là món ăn sáng vừa đảm bảo thơm ngon, vừa chế biến nhanh chóng để các bạn thưởng thức nhanh và bắt đầu một ngày mới.

2. Cách làm mì xào trứng rau củ nấm

Nguyên liệu

Mì 3 gói

Trứng gà 3 quả

Nấm kim châm 150g

Bắp cải 350g (1/2 bắp)

Tỏi 1 củ

Ớt sừng 1 trái

Cà rốt 1/2 củ

Hành lá 5 nhánh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Nước mắm 1.5 muỗng canh

Gia vị mì gói 1 gói

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến

Bước 1: Trụng mì

Đầu tiên, tiến hành bẻ các vắt mì thành 4 phần bằng nhau. Sau đó cho vào nồi, cho thêm khoảng 800ml nước sôi. Đậy nắp lại và đợi trong khoảng 30 giây, rồi chắt hết phần nước mì, để ra rổ cho mì ráo.

Mách nhỏ: Để mì được dai ngon hơn, các bạn nên canh thời gian để vớt mì ra.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cắt bắp cải thành những sợi mỏng vừa ăn, mang đi ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Sau đó mang đi rửa lại với nước lạnh, vớt ra, để ráo.

Cách làm mì xào trứng rau củ nấm

Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành từng khúc sao cho vừa ăn. Hành lá bạn rửa sạch, phần đầu hành bạn cắt thành từng đoạn nhỏ có chiều dài khoảng 1 lóng tay là được. Còn phần lá thì cắt thật nhỏ. Tỏi lột bỏ vỏ, cắt nhỏ. Ớt cắt thành lát.

Nấm kim châm sau khi mua về cắt bỏ góc, tách nhỏ rồi mang đi ngâm nước với muối loãng khoảng 5 phút, vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Bước 3: Xào rau củ

Cho 1 muỗng canh dầu ăn và 1/2 tỏi băm vào chảo, phi đều đến khi tỏi dậy mùi thơm, bạn cho nấm kim châm vào đảo đều với lửa lớn khoảng 1 phút rồi cho đầu hành cắt khúc và bắp cải vào.

Đảo đều trong khoảng 1 phút để bắp cải hơi xẹp thì cho tiếp cà rốt vào cùng 2/3 muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm vào, xào tiếp khoảng 2 phút nữa cho cà rốt và bắp cải chín thì tắt vớt ra dĩa.

Bước 4: Xào mì

Trước tiên các bạn đánh tan 3 lòng đỏ, trắng trứng và cho thêm gia vị: 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng canh nước mắm rồi khuấy đều cho các gia vị tan hết.

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, tỏi băm và trứng vào, chiên với lửa vừa cho đến khi trứng chín thì cho vắt mì đã trụng vào cùng. Xốc và đảo đều tay cho mì tơi ra.

Tiếp theo, hạ nhỏ lửa lại, rắc thêm 1 gói gia vị mì gói và cho 4 muỗng canh nước cải xào vào. Trộn đều trong vòng 3 phút rồi cho rau củ đã xào vào cùng.

Trộn đều cho các nguyên liệu lẫn vào nhau, cho thêm hành lá cắt nhỏ và ớt cắt lát vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rồi tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Mì xào trứng rau củ nấm sau khi hoàn tất sẽ có mùi thơm và màu sắc hấp dẫn. Sợi mì mềm dai, vừa ăn, nấm cùng với cà rốt thì chín mềm ăn cùng với nước tương tỏi ớt thì còn gì bằng. Đây đảm bảo là món ăn sáng tuyệt vời để các thành viên trong gia đình khởi đầu ngày mới đầy năng lượng đấy!

3. Cách làm mì xào trứng cà chua

Nguyên liệu

Mì gói: 1 gói

Trứng gà: 1 quả

Cà chua: 2 quả

Gia vị: mì, muối, mắm

Cách chế biến

Bước 1: Đầu tiên, các bạn cho vắt mì vào bát rồi đổ thêm nước sôi vào để trụng, đợi cho mì nở trong khoảng 2 phút rồi vớt ra luôn

Bước 2: Mang cà chua đi rửa sạch rồi thái nhỏ hạt lựu

Cách làm mì xào trứng cà chua

Bước 3:Bắc chảo lên bếp cho thêm hành đã băm nhỏ vào phi cùng cho thơm. Sau đó cho thêm cà chua vào xào cùng gia vị và 10ml nước. Đun cho đến khi tạo thành nước sốt thì tắt bếp.

Bước 4: Sau đó, lấy thêm một chảo khác cho mì vào xào qua, đập trứng gà vào cùng rồi đảo đều tay trong 2 phút thì tắt bếp.

Bước 5: Cuối cùng, các bạn đổ phần mì xào trứng ra dĩa, cho thêm một ít nước sốt cà chua lên, hành hoa và tiêu là đã hoàn thành một mì tôm xào trứng cà chua ngon mê ly rồi.

4. Cách làm mì xào trứng chiên rau cải

Nguyên liệu

1 gói mì tôm

1 quả trứng gà

3 cây cải thìa

1 ít hành lá thái nhỏ

Gia vị gồm: Dầu ăn, nước tương, muối, hạt nêm , tiêu xay

Cách chế biến

Bước 1: Rau cải thìa nhặt bỏ lá hỏng rồi rửa sạch.

Bước 2: Mì tôm mang di chần cùng nước sôi cho tơi rồi vớt ra để ráo hết nước.

Bước 3: Trứng đập ra bát, cho vào một ít muối và xíu tiêu xay rồi đánh bông.

Cách làm mì xào trứng chiên rau cải

Bước 4: Bắc thêm chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho trứng vào chiên chín vàng thơm đều cả 2 mặt. Sau đó gắp trứng ra và thái chúng thành từng miếng mỏng dài.

Bước 5: Các bạn cho tiếp dầu ăn vào cùng, đun nóng rồi cho thêm cải thìa vào đảo đều khoảng 1 phút thì cho tiếp mì tôm vào xào cùng.

Nên đảo đều tay cho mì, rau cải săn lại thì cho tiếp tục cho trứng vào, nêm vào 1 thìa nước tương, hạt nêm sao cho vừa ăn, đảo đều tay khoảng 1 phút nữa. Cuối cùng cho xíu tiêu xay, hành lá rồi tắt bếp.

Bước 6: Hoàn thành

Mì chiên trứng chiên rau cải đơn giản phải không nào, sợi mì dai, rau cải giòn cân bằng dinh dưỡng thơm ngon.

5. Cách làm mì xào trứng giòn

Nguyên liệu

1 gói mì tôm

2 quả trứng

30g đậu hà lan

30g ớt chuông đỏ

30g ớt chuông vàng

30g cà rốt

1 củ hành tây nhỏ

2 tép tỏi

2 tép hành tím

1 ít ngò rí

Dầu ăn, hạt nêm, muối, tiêu

Cách chế biến

Bước 1: Tiến hành trụng mì với nước sôi cho mềm tơi, vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Đậu hà lan mang đi rửa sạch. Ớt chuông xanh và vàng rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ như đậu hà lan.

Cách làm mì xào trứng giòn

Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái nhỏ. Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch, thái thành hạt nhỏ như hạt đậu hà lan. Hành tím, tỏi băm nhỏ. Rau ngò rí nhặt rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 3: Mì tôm sau khi đã chần và ráo nước cho vào bát, đập vào bát 2 quả trứng, nêm thêm gia vị: 1/2 thìa cafe muối, xíu hạt nêm rồi trộn đều cho trứng ngấm vào mì tôm.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào đun nóng dầu, cho tỏi, hành tím băm vào phi cùng. Sau đó cho đậu hà lan, hành tây, cà rốt, ớt chuông đỏ và vàng vào xào cùng, nêm nếm gia vị gồm: 1/2 thìa cafe muối, 1 thìa cafe hạt nêm, đảo đều tay để rau củ chín. Cuối cùng cho rau ngò rí vào đảo đều tay.

Bước 5: Rau củ khi đã chín thì cho mì đã trộn trứng vào xào cùng, đảo đều cho mì quyện vào nhau. Sau đó dàn mỏng rồi đậy nắp chảo lại, đun lửa nhỏ trong khoảng 3 - 5 phút cho chín vàng 1 mặt. Mở nắp ra lật mì lại và tiếp tục chiên như vậy cho đến khi chín vàng đều mặt còn lại là được.

Mì chiên trứng giòn đều nhìn giống như một chiếc pizza bám dính chặt, khi ăn cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Mì chiên trứng thập cẩm rau củ giúp cân bằng dinh dưỡng lại dễ ăn.

6. Cách làm mì xào trứng phô mai

Nguyên liệu

1 gói mì gà cay hàn quốc (mình dùng gói màu hồng)

2 lát phô mai cheddar

1 quả trứng gà

Sốt mayonnaise

Cách chế biến

Bước 1: Bạn tiến hành trụng mì rồi vớt ra để ráo nước.

Cách làm mì xào trứng phô mai

Bước 2: Bước tiếp theo, bắc chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn vừa đủ vào để xào mì, bỏ gói sốt cay và bột phô mai trong mì vào cùng.

Bước 3: Sau khi xào xong, gạt mì sang một nửa chảo, nửa còn lại đập thêm một quả trứng gà vào (ốp la hoặc chiên chín tùy ý thích)

Bước 4: Cho thêm 2 miếng phô mai lên vắt mì, đợi phô mai chảy ra thì tắt bếp rồi cho sốt mayonnaise lên.

7. Cách làm mì xào trứng thập cẩm

Nguyên liệu

1 gói mì tôm

1 quả trứng gà

30g thịt heo

25g ớt chuông

25g đậu hà lan

20g hành lá

10ml nước tương

Dầu ăn

Gia vị khác

Cách chế biến

Bước 1: Trước tiên với thịt, các bạn sơ chế bằng cách thật rửa sạch, thái thành lát mỏng sau đó để ráo nước. Tiếp theo, cho thịt vào chung với nước tương, trộn thật đều và ướp trong khoảng 10-15 phút cho thấm.

Bước 2: Ớt chuông mang đi rửa sạch rồi thái thành lát mỏng hoặc cắt thành từng miếng vuông đều được. Với hành lá thì rửa sạch và cắt thành khúc gần bằng ngón tay, đậu Hà Lan bạn rửa sạch và để ráo nước.

Bước 3: Tiếp đến, các bạn đun sôi một nồi nước nhỏ và cho mì gói vào trụng qua cho mì chín mềm, bạn trụng vài phút là được, không nên để mì chín quá.

Cách làm mì xào trứng thập cẩm

Bước 4: Tiến hành đun nóng chút dầu ăn trên chảo, khi dầu đã chín thì bạn cho lần lượt thịt, đậu Hà Lan và hành lá vào xào sơ. Khi thấy thịt hơi săn lại thì bạn chêm chút nước và đậy nắp.

Bước 5: Các bạn chuẩn bị một chảo khác, đun nóng dầu ăn rồi đập trứng vào chiên. Bạn nhớ sử dụng đũa để đánh cho trứng vỡ ra nhé. Trứng gần chín thì cho ớt chuông vào xào chung cho đến khi trứng chín.

Bước 6: Các bạn trút chảo trứng và ớt chuông vào trong chảo thịt. Tiếp đến cho phần mì đã trụng trước đó vào và đảo đều cho các nguyên liệu trộn vào nhau. Nêm thêm ít nước tương và gia vị cho vừa miệng, đảo vài cái nữa rồi tắt bếp là hoàn thiện món ăn.

Cách làm mì xào trứng thật đơn giản đúng không nào, chỉ vài bước đơn giản là chúng ta đã có một món ăn sáng thơm, ngon bổ dưỡng rồi đấy. Hãy theo dõi chuyên mục ẩm thực của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều công thức nấu ăn ngon nhé!