“Bật mí” 7 cách làm tôm chiên xù giòn rụm, ai cũng mê

Tôm sau khi mua về bạn rửa sạch, bóc vỏ phần thân tôm, chừa vỏ ở phần đầu và ở đuôi để khi chiên cho đẹp mắt. Để lấy gạch ra khỏi tôm, bạn cắt ở giữa phần nối đầu và bụng của con tôm rồi rút chỉ đen khỏi thân tôm.

Tôm tươi có phần chân gắn chặt vào thân. Vì vậy nếu thấy chân tôm chuyển sang màu đen thì không nên mua. Hoặc thấy chân tôm không còn bám chặt vào thân thì tuyệt đối không nên mua vì tôm khi này không còn tươi.

Tôm tươi có phần đuôi xếp lại với nhau. Nếu tôm bị xòe phần đuôi thì tôm nà đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước.

Ấn nhẹ ngón tay nhẹ và di chuyển trên vỏ tôm thấy cộm như có sạn trong vỏ hoặc tôm đã chảy nhớt thì không nên mua.

Nên chọn tôm tươi, có vỏ ngoài trong suốt còn mùi tanh của nước biển chứ không tanh, không nên mua những loại tôm có mảng màu tối, không đồng nhất.

Sau khi sơ chế xong, các bạn cho thêm các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tiêu vào tôm rồi xay trộn đều cho đến khi tôm thấm gia vị. Bạn tiếp tục cho lòng đỏ trứng vào và trộn đều.

Bước 2: Pha bột

Cách làm tôm chiên xù nguyên vỏ

Cho 35gr bột năng, 3 muỗng bột béo, 3 muỗng bột sư tử, 3 muỗng bột bắp, 1 muỗng canh bột chiên giòn vào tô rồi trộn đều.

Tiếp tục cho nước vào bột và khuấy đều cho đến khi bột vừa có thể chảy xuống là được. Không nên cho thêm nhiều nước làm cho bột bị lỏng bột tôm sẽ khó bám vào được. Sau khi pha bột xong thì bạn cho vào phần tôm đang ướp trộn cho bột đều lên tôm.

Bước 3: Nhúng bột và chiên tôm

Để nhúng bột chiên vào với tôm, các bạn dùng thêm 2 bao tay, một tay dùng để lấy tôm trộn bột, một tay phủ bột xù.

Để lấy tôm ra khỏi phần bột ướt, cho vào phần bột xù, các bạn nên sử dụng bột xù để phủ lên tôm cho tôm bám bột xù và khô lại thì hãy lấy tôm ra nhé!

Sau khi phủ xong thì cho tôm vào chảo dầu đã đun nóng ở lửa nhỏ, sau khi đã cho hết tôm vào thì bạn vặn lửa vừa.

Chiên tôm ngập trong dầu cho đến khi bột xù cứng lại thì đảo chiều các con tôm để tôm vàng đều cả hai mặt. Sau khi tôm đã vàng đều và có màu cánh gián thì tôm đã chín, tiến hành vớt ra rây để ráo dầu là hoàn thành.

Bước 4: Thành phẩm

Tôm chiên xù là món ăn ngon, vô cùng đẹp mắt, cắn một miếng giòn rụm với phần thịt tôm đậm đà, tươi ngon thật tuyệt vời. Ngoài ra, các bạn có thể ăn kèm với rau sống, dưa leo, cà chua, một chén nước tương ớt, tương cà để tăng thêm hương vị món ăn nhé!

2. Cách làm tôm chiên xù bỏ vỏ

Nguyên liệu

500g tôm tươi

2 quả trứng gà

200g bột chiên xù

Hạt nêm, nước mắm, muối, dầu ăn, ớt

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Đầu tiên cần làm sạch tôm, bóc vỏ để lại phần đuôi tôm, rút sợi chỉ đen trên lưng tôm. Sau đó, cho tôm vào tô, ướp tôm với các gia vị gồm: nước mắm, hạt nêm sau đó trộn đều. Ướp khoảng 30 phút cho đến khi tôm ngấm gia vị.

Bước 2: Lăn bột

Cách làm tôm chiên xù bỏ vỏ

Tiến hành đập 2 quả trứng ra chén rồi đánh tan. Tiếp đến, cho bột chiên xù ra đĩa. Sau đó, cầm đuôi tôm nhúng vào lòng trứng, rồi lăn tôm qua bột chiên xù sao cho bột bám đều lên thân tôm. Tiếp tục làm cho đến khi hết tôm.

Bước 3: Chiên tôm

Bạn chuẩn bị chảo dầu nóng, đổ dầu ăn đủ để chiên ngập tôm. Lần lượt cho tôm vào lăn bột vào chiên. Chiên với lửa nhỏ để tôm vàng đều và không bị cháy. Chiên đến khi thấy tôm chín và lớp vỏ vàng giòn, thì bạn vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

3. Cách làm tôm chiên xù trứng muối

Nguyên liệu

300g tôm tươi

3 trứng vịt muối

Bột chiên giòn

Tỏi, ớt, hành tím

Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu xay

Que tre

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Làm sạch tôm, cắt bỏ chân và râu tôm. Tiếp theo, các bạn ướp tôm với muối, hạt nêm, đường, tỏi ớt băm sau đó trộn đều. Ướp trong vòng 30 phút cho gia vị ngấm, thì dùng que tre xiên dọc theo thân tôm, mỗi que 1 con tôm.

Cách làm tôm chiên xù trứng muối

Bước 2: Chiên tôm

Cho bột chiên giòn ra đĩa, lăn đều tay tôm qua lớp bột. Tiếp theo, cho dầu vào chảo, đợi đến khi dầu nóng thì cho tôm vào chiên đến khi vàng đều. Khi tôm đã chín thì gắp tôm ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 3: Chế biến trứng vịt muối

Trứng vịt muối các bạn mang đi rửa sạch, rồi luộc chín, sau đó vớt trứng ra để nguội. Tiếp theo, lột vỏ, tách lấy lòng đỏ của trứng. Rồi dùng muỗng tán đều lòng đỏ, nêm nếm gia vị gồm: hạt nêm, đường, muối sao cho vừa ăn. Sau đó, phi thơm hành tỏi, rồi cho trứng muối vào đảo cho trứng tơi ra.

Bước 4: Lăn tôm qua trứng muối

Cuối cùng, các bạn cho tôm chiên giòn lăn qua trứng muối để tôm bám đều trứng là được. Vậy là đã hoàn thành, bạn cho tôm ra đĩa và cùng thưởng thức nhé.

4. Cách làm tôm chiên xù cốm xanh

Nguyên liệu

350g tôm

200g cốm

Bột chiên giòn

Dầu ăn, đường, hạt nêm

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm làm sạch, bóc vỏ chừa lại phần đuôi, rút chỉ đen chạy dọc sống lưng của tôm rồi ướp tôm với một ít hạt tiêu xay, hạt nêm, đường. Ướp trong vòng 30 phút để ngấm đều gia vị.

Bước 2: Chuẩn bị bột

Cách làm tôm chiên xù cốm xanh

Bạn đổ một lượng vừa đủ bột chiên giò ra tô, cho nước vào khuấy đều để bột tan hoàn toàn. Sau đó, để bột nghỉ 5 phút. Cốm xanh bạn cho ra đĩa.

Bước 3: Chiên tôm

Bạn nhúng tôm vào bột chiên giòn rồi lăn qua cốm xanh sao cho cốm bám đều lên thân tôm. Bạn có thể cho tôm vào lòng bàn tay rồi nắm chặt để cốm không bị rơi ra khi chiên. Sau đó, cho dầu ăn vào chảo, đợi đến khi dầu sôi thì thả tôm vào chiên ngập dầu. Chiên nhỏ lửa để cốm xanh không bị cháy khét là được.

5. Cách làm tôm chiên muối ớt

Nguyên liệu

500g tôm

Ớt tươi

Dầu ăn, muối, bột ngọt, đường

1 trái ớt chuông

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch tôm tươi , cắt bỏ râu, để ráo. Ớt tươi và ớt chuông mang đi rửa sạch, bỏ hạt, cắt thành miếng nhỏ.

Bước 2: Ướp tôm

Cách làm tôm chiên muối ớt

Bạn cho ớt cối xay sinh tố, cho thêm một ít dầu ăn, muối, bột ngọt, đường vào rồi xay nhuyễn hỗn hợp. Tiếp theo, các bạn cho tôm vào xốt ớt, đảo thật đều tay rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút. Sau đó, lấy ra đảo đều một lần nữa, ướp thêm 30 phút nữa là được.

Bước 3: Chiên tôm

Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, sau đó cho tôm đã ướp vào chiên cho tới khi tôm chín vàng là hoàn thành món ăn này nhé!

6. Cách làm tôm chiên phô mai

Nguyên liệu

400g tôm

100g phô mai miếng

Bột chiên giòn

Bột chiên xù

Bột bắp

3 quả trứng gà

Hành khô, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn, đường

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm rửa sạch, bóc vỏ, rút chỉ đen. Sau đó, bạn băm nhỏ tôm rồi mang tôm đi ướp cùng với hành khô, hạt nêm, bột ngọt, đường, tiêu xay rồi trộn đầu. Đập trứng gà vào chén và đánh tan trứng. Tiếp theo, bạn cho phần tôm vào ½ phần trứng gà đánh tan, bột bắp, rồi bóp đều để hỗn hợp quyện vào nhau.

Cách làm tôm chiên phô mai

Bước 2: Bọc phô mai

Đeo găng tay vào và cho một ít dầu ăn lên tay. Sau đó, chia tôm thành nhiều phần bằng nhau, cho phô mai vào giữa các viên tôm rồi vo tròn để tôm bọc kín hết phần phô mai. Thực hiện như thế cho đến khi hết hết hoàn toàn nguyên liệu

Bước 3: Chiên tôm

Các bạn cho dầu lên chảo, khi dầu đã nóng thì bạn cho viên tôm vào chiên, nên để lửa nhỏ. Sau đó, bạn vớt ra và cho từng viên tôm lăn qua bột chiên xù rồi tiếp tục chiên một lần nữa. Đến khi bột xù vàng giòn thì bạn cho ra đĩa.

7. Cách làm tôm chiên xù sốt mayonnaise

Nguyên liệu

Tôm: 300g

Rượu gạo hoặc rượu trắng: 15 ml (1 thìa canh)

Bột mì: 80g

Ớt sừng: 1 quả

Rau mùi: 1 nắm nhỏ

Đường: 15gr ( khoảng 1 thìa canh)

Mayonnaise: 60g

Gia vị: tiêu, muối, giấm Cách làm tôm chiên sốt mayonnaise

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Mang tôm đi rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và rút phần chỉ đen dọc sống lưng, để lại phần đuôi rồi để ráo nước. Ướp tôm với một nửa thìa cafe muối, rượu gạo cùng với một chút tiêu trong khoảng 15 phút để tôm ngấm gia vị. Các gia vị mang đi rửa sạch, thái nhỏ.

Cách làm tôm chiên xù sốt mayonnaise

Bước 2: Chiên tôm

Hòa bột mì cùng với nước, khuấy thật đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại, hơi sền sệt là được. Lần lượt nhúng tôm vào bát để bột bám đều quanh tôm, nhớ chừa lại phần đuôi không nhúng bột để tôm chiên trông đẹp mắt hơn.

Đặt một chảo lên bếp, cho thêm 1 – 2 thìa canh dầu ăn, đun nóng dầu rồi cho tôm vào chiên cho đến khi vàng giòn các mặt. Chiên xong, các bạn vớt tôm đặt lên dĩa có lót thêm giấy thấm dầu để tôm ráo hết dầu.

Nếu vẫn còn bột, bạn có thể mang cất vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần hoặc đổ vào chiên ăn cũng khá ngon.

Bước 3: Thành phẩm

Cho mayonnaise vào một bát lớn, thêm đường, 2 thìa cafe giấm và một ít muối vào để trộn đều lên. Bày tôm ra dĩa, rưới thêm một ít sốt mayonnaise, ớt, rau mùi thái nhỏ lên trên và thưởng thức ngay. Ngoài ra, thay vì dùng sốt mayonnaise, bạn có thể sử dụng hỗn hợp các loại sốt từ mù tạt, sữa đặc và nước cốt chanh cũng khá ngon.

Mẹo và lưu ý trong cách làm tôm chiên xù

Khi làm tôm chiên xù, các bạn chỉ chiên cho tôm chín vàng là được, không nên chiên quá lâu sẽ làm cho tôm bị khô.

Với các món tôm chiên xù, bạn cần phải chiên tôm ngập dầu thì mới ngon. Nếu không có chảo lòng sâu, các bạn có thể dùng nồi nhỏ để tiết kiệm dầu.

Nếu các bạn thích ăn tôm có lớp vỏ ngoài thật dày và giòn thì hãy lặp lại các bước nhúng trứng và lăn bột chiên xù nhé.

Quan trọng không nhúng đuôi của tôm vào trứng và bột chiên xù.

Với cách làm tôm chiên xù , bạn có thể chọn tôm sông hoặc tôm biển đều được, tuy nhiên phải là những loại tôm có kích thước tương đối lớn. Hiện nay, hầu hết mọi người đều chọn tôm sú để làm món ăn này, bởi tôm sú là lọai tôm nuôi có kích thước lớn, thịt chắc ngọt và giá thành tương đối rẻ.

Khi mua tôm sú, nhất định các bạn phải mua tôm tươi, thì mới chế biến ra món ăn ngon

Cách làm tôm chiên xù thật đơn giản đúng không nào. Hãy nhanh tay ghi chú công thức và chế biến món ăn ngon này cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé! Chúc các bạn thành công và thưởng thức ngon miệng.