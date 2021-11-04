8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết.

Kiến thức hay 04/11/2021 10:24

Chẳng cần lo lắng về việc mua nhầm giá ngâm hóa chất, bạn có thể tự làm giá đỗ cực đơn giản tại nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có giá sạch ăn quanh năm.

Giá đỗ là loại rau mầm chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Hàm lượng cao vitamin và khoáng chất trong giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, lợi tiểu, trị đầy bụng… Giá đỗ là thực phẩm rất phù hợp với những người mắc bệnh tim mạch và béo phì vì nó giàu protein nhưng hàm lượng calo lại rất thấp.

Giá đỗ thường được ủ cho nảy mầm từ hạt đậu xanh. Chúng chứa khá nhiều chất xơ và hầu như không có chất béo nào.

Giá đỗ giàu vitamin đặc biệt là vitamin C, khoáng chất, amino acid, protein. Ngoài ra, đây còn là một thực phẩm vô cùng dễ ăn và có thể kết hợp chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong ẩm thực của người Việt.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 1
Giá đỗ là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vấn đề giá đỗ được ngâm thuốc để kích thích mọc nhanh, mập đều. Thường xuyên ăn loại giá này rất nguy hại đến cơ thể và sức khỏe của bạn và gia đình.

Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, các chị em nội trợ nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng vài chiếc túi lưới, vỏ chai hoặc lon bia vừa đơn giản lại tiết kiệm.

Cách làm giá đỗ bằng lon bia.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 2
Cách làm giá đỗ bằng vỏ lon bia này sẽ giúp gia đình bạn có giá đỗ ăn quanh năm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

3 vỏ lon bia

Đỗ xanh nguyên hạt (50g)

Nếu muốn làm nhiều hơn, bạn có thể tăng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu.

Cách làm

Bước 1: Cho đỗ vào rá rửa sạch rồi ngâm bằng nước ấm (khoảng 8 giờ). Sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Cắt 1 đầu của các vỏ lon bia, sau đó rửa sạch và lau khô.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Chia đều đỗ xanh vào 3 lon, để vào nơi tối, thoáng mát. Mỗi ngày đem ra đổ nước vào giá 2 lần (sáng và tối). Sau 4-5 phút, chắt hết nước khỏi lon rồi bỏ lại chỗ cũ. Đừng quên làm điều này kẻo giá bị úng đấy nhé.

Sau 3 ngày, bạn đã có 1 mẻ giá đỗ ngon lành để nấu cho cả nhà thưởng thức rồi. Với cách làm giá đỗ bằng vỏ lon bia này, bạn không cần lo ngại về vấn đề sức khỏe của gia đình nữa.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm giá đỗ bằng chai nhựa

Chuẩn bị

- 1 chai nhựa với dung tích 1,5 lít

- 50g hạt đỗ xanh chưa bóc vỏ

Cách làm:

Cho 50g đỗ xanh vào nước ấm, dùng tay chà xát vài lần rồi ngâm trong khoảng 1 giờ.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 5
Ngâm hạt đỗ trong nước ấm - Ảnh: Internet

Chai nhựa đem rửa sạch rồi dùng que nhọn đục lỗ nhỏ quanh thân chai và dưới đáy chai, mỗi lỗ cách nhau khoảng 3 cm.

Cho hạt đỗ xanh đã ngâm vào chai, sau đó thả chai ngập trong chậu nước, ngâm trong khoảng 8 giờ thì chắt hết nước đi để đỗ không bị úng. Đặt chai nhựa vào chỗ tối hoặc dùng vải đen để bọc chai, tuyệt đối không để ánh sáng lọt vào.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 6
Cho hạt đỗ xanh đã ngâm vào chai - Ảnh: Internet

Mỗi ngày bạn cho giá uống nước từ 1 – 3 lần bằng cách ngâm chai nhựa đựng hạt đỗ vào trong nước, giữ nguyên 5 phút rồi nhấc lên để nước chảy thật ráo, sau đó tiếp tục để vào chỗ tối.

Thực hiện liên tục như vậy, sau 3 ngày bạn đã có thể thu hoạch giá sạch để chế biến thành những món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

Với cách làm giá đỗ bằng chai nhựa này, cứ 50 g hạt đỗ xanh, bạn có thể thu hoạch khoảng 400 g giá sạch. Nếu muốn có nhiều giá hơn, bạn có thể tăng lượng hạt đỗ và trồng trong nhiều chai nhựa.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 7
Cách làm giá đỗ bằng chai nhựa rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm giá đỗ tại nhà bằng túi lưới đơn giản không ngờ

Chuẩn bị:

- Túi lưới: 2 - 4 cái

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 8
Không cần chậu hay khăn ẩm, chỉ với vài chiếc túi lưới đựng hoa quả bạn có thể làm giá đỗ sạch tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

- Hạt đậu xanh chưa bóc vỏ (Nên chọn những hạt xanh, nhỏ, dài và chắc để đảm bảo chất lượng)

Cách làm:

Bước 1: Đậu xanh khi mua về, bạn rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn và bỏ những hạt bị hỏng. Tiếp theo, ngâm từ 6 - 8 tiếng, tốt nhất bạn nên để qua đêm.

Bước 2: Túi lưới bạn cũng rửa sạch, cho đậu xanh đã ngâm vào rồi buộc chặt miệng túi lại. Lưu ý: Khi buộc không nên thắt quá chặt hay quá lỏng để tránh giá bị gầy hay rễ mọc dài.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 9
Đặt túi đậu vào nồi và đậy nắp kín để tạo môi trường ẩm cho hạt nảy mầm -  Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau đó, cho các túi đậu xanh vào một cái nồi rộng (không để túi chồng lên nhau) và đậy nắp lại.

Bước 4: Mỗi sáng, các chị em hãy đổ nước sạch vào nồi cho ngập hoàn toàn các túi đậu xanh, ngâm khoảng 5 - 15 phút. Sau đó, đổ hết nước ra và tiếp tục đậy nắp nồi lại. Lưu ý: Sau 2 - 3 ngày, bạn có thể nới miệng túi ra một chút theo độ phát triển của giá nhưng không nên để quá lỏng vì sẽ khiến rễ ra dài.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 10
Hạt nảy mầm sau 1 -2 ngày để trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Chỉ sau khoảng 4 - 5 ngày, những cây giá đã cao chừng 5 - 7 cm, thân hình mập mạp. Bạn có thể lấy ra sử dụng. Khi thu hoạch, bạn chỉ cần lộn ngược túi và giũ nhẹ là giá sẽ tự rơi ra một cách dễ dàng.

Sau khi thu hoạch, những chiếc túi lưới chỉ cần giặt lại với nước sạch, bạn đã có thể sử dụng tiếp cho những lần sau.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 11
Những món ăn từ giá đỗ tự làm sẽ đảm bảo an toàn và thơm ngon hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm giá đỗ bằng rổ nhựa

Chuẩn bị:

- Đỗ xanh 100g

- Rổ nhựa hoặc tre đều được

- Nước, khăn phủ

- Nồi hoặc chậu để ủ

Các bước làm giá đỗ bằng rổ nhựa:

Bước 1: Đỗ xanh ngâm nước lạnh qua đêm từ 6 - 8 tiếng

Bước 2: Cho đỗ xanh đã ngâm vào rổ, dùng khăn phủ lên, lấy 1 chiếc đĩa đặt lên trên sau đó cho cả rổ vào trong nồi hoặc chậu để ủ trong bóng tối. Mỗi ngày sáng, tối nhúng cả rổ vào chậu nước khoảng 5 phút rồi vớt ra để hết nước và lại cho vào chỗ tối.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 12

Làm giá bằng rổ nhựa vừa tiện vừa dễ

Bước 3: Thu hoạch giá đỗ sau 2 - 3 ngày. Dùng kéo cắt hết các lớp rễ đâm ra ngoài chiếc khăn để dễ thu hoạch và vệ sinh, chuẩn bị cho mẻ ủ mới.

Giá đỗ ủ bằng rổ nhựa hoặc rổ tre sẽ cho những mầm chắc, to và mập. Khi ủ các bạn nên để chỗ tối, sạch sẽ để có mẻ giá trắng và đẹp.

3. Cách làm giá đỗ bằng khăn

Chuẩn bị:

- Đỗ xanh 100g

- Khăn xô hoặc khăn vải bông

- Rổ hoặc khay đựng

Các công đoạn làm giá đỗ bằng khăn:

Bước 1: Ngâm đỗ xanh trong nước ấm tỷ lệ 3 sôi 2 lạnh. Thay nước sau 6 tiếng 1 lần, ngâm đủ 12 tiếng thì vớt ra. Lúc này, hạt đỗ đã nứt và đã thấy mầm.

Bước 2: Đổ hạt đỗ vào rổ, xả sạch dưới vòi nước nhỏ để tránh mầm đậu bị gãy nát.

Bước 3: Dùng 1 chiếc rổ nhựa hoặc 1 khay có thể thoát nước được, trải 1 lớp khăn xô hoặc khăn vải mỏng xuống đáy khay hoặc rổ. Trải đều đỗ lên khắp bề mặt rồi dùng một chiếc khăn khác đã nhúng nước chùm lên. Sau đó mang để vào nơi thoáng mát, không có ánh nắng mặt trời, cứ 4 tiếng thì lại dội thêm nước lạnh lên bề mặt khăn.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 13

Bước 4: Thu hoạch giá sau 3 ngày. Lớp giá lên đều, mập và rễ không quá nhiều, có thể dễ dàng lấy ra, vệ sinh để chuẩn bị cho mẻ sau.

Lưu ý: Chỉ dùng bình xịt để phun nước cho giá, không tưới tới mức đọng nước giá sẽ bị úng. Không để ra ngoài ánh nắng mặt trời giá vươn cao khiến giá bị gầy, ăn không ngon.

4. Cách làm giá đỗ bằng thùng xốp

Chuẩn bị:

- Đỗ xanh 30 - 40g

- 1 thùng xốp kích cỡ 40x50x7cm

- 2kg đất (tơi xốp hoặc tro, xơ dừa)

- Giấy mềm hoặc khăn mỏng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Ngâm đỗ xanh trong nước lạnh từ 6 - 8 tiếng.

Bước 2: Cho đất vào thùng xốp độ dày khoảng 3cm rồi phun nước ẩm đất. Thấm ướt khăn giấy hoặc khăn mỏng rồi trải lên bề mặt đất.

Bước 3: Rải đều đỗ đã ngâm lên bề mặt của khăn hoặc vải đã trải, chú ý không rải sát mép thùng. Phun hơi nước để tạo độ ẩm cho thùng rồi đậy kín nắp thùng xốp lại.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 14

Bước 4: Tưới nước bằng bình phun 2 lần mỗi ngày. Sau 2 ngày mang thùng xốp ra nơi có ánh sáng, thoáng mát, không có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Đến ngày thứ 3 là có thể thu hoạch được.

Khi thu hoạch chỉ cần nhấc lớp khăn mỏng hoặc khăn giấy lên, rửa sạch giá là được.

Cách làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa

Chuẩn bị:

- 70g đỗ xanh

- 1 hộp sữa 1l

Cách làm:

- Ngâm đỗ xanh vào nước ấm khoảng 3 - 4 tiếng đến khi vỏ đỗ nứt ra là được.

- Rửa sạch hộp sữa, cắt 2 đầu hộp sữa để lấy chỗ chắt nước.

- Cho đỗ xanh đã ngâm vào hộp, đậy nắp lại, để ở nơi thoáng mát.

- Ngày 2 lần, nhúng hộp sữa ngập trong chậu nước khoảng 5 phút rồi chắt hết nước ra để lại vào chỗ thoáng mát.

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 15

Khi thấy hộp sữa phồng lên là giá đã được và có thể thu hoạch

- Khoảng 4 ngày sau khi thấy hộp sữa căng phồng lên là giá đã được, cắt vỏ hộp để thu hoạch giá.

Với những cách làm giá đỗ đơn giản này, các mầm giá trắng, mập mạp và ngọn giá vẫn còn hình hạt đỗ màu vàng, khi ăn sẽ rất bùi và ngọt.

Tác dụng của giá đỗ đối với sức khỏe

- Ăn giá đỗ giúp tăng cường hormone cho nữ giới, trong giá có chứa tế bào tăng trưởng và các nguyên tố vi lượng chất cao, đặc biệt là kẽm, omega 3, chất chống oxy hóa... đều là những chất cần thiết cho nội tiết tố nữ.

Ăn giá đỗ hỗ trợ điều trị một số bệnh như tim mạch, huyết áp cao, thoái hóa khớp, đặc biệt là ung thư.

Giá trị dinh dưỡng của giá đỗ

Trong giá đỗ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người như: carbohydrate, protein, các loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B6, C, đồng, sắt, magie, mangan, kẽm, riboflavin, axit pantothenic, thiamin, niacin… Do đó, ăn giá đỗ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Cach lam gia do bang khan 2
Trong giá đỗ chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, đặc biệt là lượng lớn các vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của giá đỗ

Nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất như trên mà giá đỗ giúp bạn phòng tránh những vấn đề sức khỏe tiêu cực và tăng cường sức khỏe như:

Giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành

Vitamin K trong giá đỗ có thể làm giảm sự phát triển của các bệnh tim mạch. Loại vitamin này còn giúp giảm thiểu và làm chậm quá trình phát triển bệnh động mạch vành.

Bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh

Bệnh thoái hóa điểm vàng mắt do lão hóa (AMD) xảy ra phổ biến ở những người từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, việc ăn giá đỗ có thể giúp bạn hạn chế tình trạng này vì trong giá đỗ có chứa các vitamin nhóm B cùng với đó là folate có hiệu quả trong việc hỗ trợ thị lực khỏe mạnh.

Cach lam gia do bang khan 3
Bệnh thoái hóa điểm vàng mắt do lão hóa (AMD) xảy ra phổ biến ở những người từ 50 tuổi trở lên - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa loãng xương

Trong giá đỗ có chứa mangan, một chất rất cần thiết trong việc xây dựng cấu trúc xương bền và chắc khỏe. Đặc biệt, nếu khoáng chất này kết hợp cùng canxi, vitamin D, kẽm, magie, đồng, boron sẽ giúp cải thiện khối lượng xương cũng như sự bền chắc của xương ở phụ nữ. Từ đó giảm nguy cơ loãng xương ở đối tượng này.

Cach lam gia do bang khan 4
Trong giá đỗ có chứa mangan, một chất rất cần thiết trong việc xây dựng cấu trúc xương bền và chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ căng thẳng

Giá đỗ cung cấp nhiều vitamin C, loại vitamin ảnh hưởng đến quá trình tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não. Vitamin C còn giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh thông thường, giữ tinh thần thoải mái khi nghỉ ngơi. Ngoài ra, ăn giá đỗ còn giúp giảm căng thẳng, tăng tiết melatonin – hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ và cải thiện tâm trạng.

Những món ăn ngon từ giá đỗ

Giá đỗ có thể làm được rất nhiều món ngon, trong đó phải kể tới như:

8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết. - Ảnh 19

Giá đỗ có thể nấu thành rất nhiều món ngon bổ dưỡng

- Giá đỗ xào thịt bò

- Giá đỗ trộn chua ngọt

- Giá đỗ làm nộm với dưa chuột

- Món canh đậu phụ giá đỗ

- Đậu phụ xào giá đỗ

- Đậu phụ xào thập cẩm

- Món giá đỗ xào măng

- Canh chua giá đỗ

Từ khóa:   cách làm giá đỗ mẹo vặt giá đỗ

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 31 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 53 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa