8 Cách làm giá đỗ bằng những vật dụng có sẵn tại nhà có thể bạn chưa biết.

Chẳng cần lo lắng về việc mua nhầm giá ngâm hóa chất, bạn có thể tự làm giá đỗ cực đơn giản tại nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn đã có giá sạch ăn quanh năm.

Giá đỗ là loại rau mầm chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Hàm lượng cao vitamin và khoáng chất trong giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, lợi tiểu, trị đầy bụng… Giá đỗ là thực phẩm rất phù hợp với những người mắc bệnh tim mạch và béo phì vì nó giàu protein nhưng hàm lượng calo lại rất thấp. Giá đỗ thường được ủ cho nảy mầm từ hạt đậu xanh. Chúng chứa khá nhiều chất xơ và hầu như không có chất béo nào.

Giá đỗ giàu vitamin đặc biệt là vitamin C, khoáng chất, amino acid, protein. Ngoài ra, đây còn là một thực phẩm vô cùng dễ ăn và có thể kết hợp chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong ẩm thực của người Việt. Giá đỗ là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vấn đề giá đỗ được ngâm thuốc để kích thích mọc nhanh, mập đều. Thường xuyên ăn loại giá này rất nguy hại đến cơ thể và sức khỏe của bạn và gia đình.

Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, các chị em nội trợ nên tự làm giá đỗ tại nhà bằng vài chiếc túi lưới, vỏ chai hoặc lon bia vừa đơn giản lại tiết kiệm. Cách làm giá đỗ bằng lon bia. Nguyên liệu 3 vỏ lon bia Đỗ xanh nguyên hạt (50g) Nếu muốn làm nhiều hơn, bạn có thể tăng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu. Cách làm Bước 1: Cho đỗ vào rá rửa sạch rồi ngâm bằng nước ấm (khoảng 8 giờ). Sau đó vớt ra để ráo nước. Bước 2: Cắt 1 đầu của các vỏ lon bia, sau đó rửa sạch và lau khô. Bước 3: Chia đều đỗ xanh vào 3 lon, để vào nơi tối, thoáng mát. Mỗi ngày đem ra đổ nước vào giá 2 lần (sáng và tối). Sau 4-5 phút, chắt hết nước khỏi lon rồi bỏ lại chỗ cũ. Đừng quên làm điều này kẻo giá bị úng đấy nhé. Sau 3 ngày, bạn đã có 1 mẻ giá đỗ ngon lành để nấu cho cả nhà thưởng thức rồi. Với cách làm giá đỗ bằng vỏ lon bia này, bạn không cần lo ngại về vấn đề sức khỏe của gia đình nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/8-cach-lam-gia-do-bang-nhung-vat-dung-co-san-tai-nha-co-the-ban-chua-biet-434537.html