Hoàng Tử Thao nổi giận bảo vệ vợ bật khóc trên livestream, phản đối yêu cầu công khai sẹo sau sinh

Sao quốc tế 27/10/2026 14:56

Hoàng Tử Thao gây chú ý khi tức giận lên tiếng bảo vệ vợ, Từ Nghệ Dương, sau khi cô bật khóc vì liên tục bị yêu cầu công khai vết rạn da và sẹo mổ lấy thai để chứng minh đã sinh con. Sự việc xảy ra trong buổi livestream bán hàng ngày 25/10, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong buổi phát sóng mới đây, Từ Nghệ Dương liên tục nhận được bình luận yêu cầu đăng ảnh những dấu vết trên cơ thể sau sinh. Trước áp lực từ người xem, nữ ca sĩ không kìm được nước mắt. Chứng kiến vợ bị chất vấn, Hoàng Tử Thao lập tức phản ứng gay gắt.

Nam ca sĩ tuyên bố: “Dựa vào đâu mà phải cho họ xem? Tôi gọi họ là người xa lạ đã là nể mặt họ lắm rồi”. Anh đồng thời đặt câu hỏi liệu những người đưa ra yêu cầu như vậy có chấp nhận để vợ mình rơi vào hoàn cảnh tương tự hay không.

Hoàng Tử Thao nổi giận bảo vệ vợ bật khóc trên livestream, phản đối yêu cầu công khai sẹo sau sinh - Ảnh 1

Theo những hình ảnh được lan truyền, Hoàng Tử Thao tỏ ra mất bình tĩnh trong lúc tranh luận, gương mặt căng thẳng, môi chuyển màu tím tái. Từ Nghệ Dương sau đó tiến đến che miệng chồng để trấn an, đồng thời ra hiệu dừng livestream nhằm tránh sự việc tiếp tục căng thẳng.

Sau khi đoạn phát sóng lan truyền, nhiều khán giả lên tiếng phản đối việc yêu cầu phụ nữ công khai những dấu vết trên cơ thể sau sinh. Họ cho rằng vết rạn da hay sẹo mổ lấy thai thuộc quyền riêng tư, không phải bằng chứng mà người nổi tiếng có nghĩa vụ cung cấp để đáp ứng sự tò mò của công chúng.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ Hoàng Tử Thao, một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì cặp đôi giữ kín thông tin về con trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều người nhấn mạnh rằng việc một phụ nữ sinh con không nên trở thành chủ đề để người khác chất vấn hay gây áp lực.

Hoàng Tử Thao nổi giận bảo vệ vợ bật khóc trên livestream, phản đối yêu cầu công khai sẹo sau sinh - Ảnh 2

Trước đó, ngày 15/10, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đăng tải hình ảnh nắm tay một em bé đi dạo trên bãi biển trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè. Hình ảnh khiến nghi vấn cặp đôi đã có con tiếp tục lan rộng, dù cả hai chưa trực tiếp công bố thời điểm em bé chào đời.

Tin đồn xuất hiện từ năm 2024, khi Hoàng Tử Thao cầu hôn Từ Nghệ Dương. Tháng 6/2025, hình ảnh người thân nữ ca sĩ và bảo mẫu xuất hiện cùng một em bé tại khu căn hộ của nam ca sĩ càng khiến dư luận chú ý.

Hoàng Tử Thao, cựu thành viên EXO, và Từ Nghệ Dương công khai quan hệ năm 2024, đăng ký kết hôn cùng năm và tổ chức đám cưới năm 2025. Đến nay, thông tin cụ thể về con đầu lòng của cặp đôi vẫn chưa được hai nghệ sĩ xác nhận công khai.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Hoàng Tử Thao và bà xã Từ Nghệ Dương bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đi dạo trên bãi biển cùng một em bé. Những khoảnh khắc gia đình ấm áp nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã có con từ trước khi chính thức kết hôn, dù đến nay cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

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