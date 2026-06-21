Bên ngoài showbiz, Hoàng Tử Thao còn có đế chế kinh doanh đáng chú ý

Sao quốc tế 21/06/2026 14:30

Thông tin Hoàng Tử Thao bị xử phạt hành chính vì vi phạm giao thông mới đây đã trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nam ca sĩ, diễn viên sinh năm 1993 bị phạt 2.500 NDT (khoảng 9,7 triệu đồng) do cùng lúc mắc nhiều lỗi vi phạm khi sử dụng siêu xe cá nhân.

Theo thông tin được công bố, sự việc xảy ra khi Hoàng Tử Thao cùng vợ là Từ Nghệ Dương ra ngoài ăn tối. Anh điều khiển chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster màu đen và đỗ xe trên làn đường dành cho phương tiện không động cơ. Đáng chú ý, khu vực này có kẻ vạch cấm dừng, cấm đỗ nên hành vi của nam nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến không gian lưu thông của người đi bộ và các phương tiện khác.

Không chỉ đỗ xe sai quy định, chiếc Lamborghini của Hoàng Tử Thao còn bị phát hiện đã thay đổi màu sơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh theo quy định của cơ quan chức năng. Sau khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc.

Bên ngoài showbiz, Hoàng Tử Thao còn có đế chế kinh doanh đáng chú ý - Ảnh 1

Sự cố nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo, không chỉ vì lỗi vi phạm giao thông mà còn bởi giá trị của chiếc siêu xe. Lamborghini Aventador SVJ Roadster được cho là có giá niêm yết hơn 8 triệu NDT (khoảng 31 tỉ đồng), thuộc nhóm siêu xe hiếm và có độ nhận diện cao trên đường phố.

Từ câu chuyện này, nhiều cư dân mạng cũng bàn luận về khối tài sản đáng chú ý của Hoàng Tử Thao. Nam nghệ sĩ là con trai duy nhất của doanh nhân Hoàng Trung Đông, người từng nằm trong nhóm những doanh nhân giàu có tại Thanh Đảo. Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được cho là tiếp nhận phần lớn tài sản và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Bên ngoài showbiz, Hoàng Tử Thao còn có đế chế kinh doanh đáng chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, anh hiện còn tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thương mại điện tử, truyền thông và công nghệ. Những năm gần đây, thương hiệu chăm sóc cá nhân do anh đầu tư cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Hoàng Tử Thao ra mắt cùng nhóm nhạc EXO vào năm 2012 trước khi trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp riêng. Hiện anh vừa hoạt động trong lĩnh vực giải trí, vừa tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù mức xử phạt lần này không quá lớn so với khối tài sản của nam nghệ sĩ, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm bởi cho thấy người nổi tiếng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân khác.

Hoàng Tử Thao vướng vi phạm giao thông vì đỗ Lamborghini không đúng nơi quy định

Hoàng Tử Thao vướng vi phạm giao thông vì đỗ Lamborghini không đúng nơi quy định

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về việc diễn viên, ca sĩ Hoàng Tử Thao bị xử phạt hành chính do vi phạm các quy định về giao thông đường bộ.

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