'Vân Tú Hành' của Lý Nhất Đồng ghi nhận thành tích ấn tượng sau 6 tập lên sóng

Sao quốc tế 21/06/2026 12:07

Sau khi chính thức lên sóng, 'Vân Tú Hành' nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm do Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy và Đặng Vi đóng chính ghi nhận thành tích khả quan về độ thảo luận và chỉ số nhiệt ngay từ những giờ đầu phát sóng.

Theo số liệu từ nền tảng, chỉ sau một giờ ra mắt, độ nhiệt của phim "Vân Tú Hành" trên hai nền tảng phát hành đã đồng thời vượt mốc 3.500 điểm. Ba giờ sau, chỉ số này tiếp tục tăng mạnh và chạm ngưỡng 5.000 điểm, cho thấy sức hút đáng kể của bộ phim đối với khán giả. Thành tích này cũng giúp "Vân Tú Hành" được kỳ vọng trở thành một trong những "hắc mã" của mùa phim hè năm nay.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Saiunkoku Monogatari" của tác giả Yukino Sai, "Vân Tú Hành" xoay quanh câu chuyện của Phạm Vân và Tề Tranh. Một người là tiểu thư xuất thân danh gia nhưng rơi vào cảnh sa sút, người còn lại là thành chủ trẻ tuổi mang nhiều bí mật. Từ những lần thăm dò, nghi ngờ lẫn nhau, họ dần trở thành đồng minh, cùng vượt qua các biến cố chính trị tại Cửu Thành và phát triển tình cảm giữa vòng xoáy quyền lực.

'Vân Tú Hành' của Lý Nhất Đồng ghi nhận thành tích ấn tượng sau 6 tập lên sóng - Ảnh 1'Vân Tú Hành' của Lý Nhất Đồng ghi nhận thành tích ấn tượng sau 6 tập lên sóng - Ảnh 2

Sáu tập đầu tiên giới thiệu hàng loạt nhân vật quan trọng, đồng thời phác họa bức tranh tranh đấu nơi triều chính. Tề Tranh hiện lên với hình tượng một thành chủ có vẻ ngoài phong lưu, ham mê tửu sắc nhưng thực chất lại ẩn chứa tham vọng và nhiều toan tính. Trong khi đó, Lâu Khải Viêm do Đặng Vi đảm nhận cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được dự đoán sẽ trở thành nhân vật then chốt trong những cuộc đối đầu quyền lực về sau.

Dù đạt thành tích ấn tượng về độ nhiệt, phản ứng từ khán giả lại khá trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đang cố gắng kết hợp quá nhiều yếu tố như quyền mưu, tình cảm, hài hước và trưởng thành nhân vật nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn nổi bật ở bất kỳ khía cạnh nào. Một số người xem nhận xét nhịp phim còn chậm, các tình tiết đấu trí chưa đủ chiều sâu và nhiều nhân vật phụ chưa có cơ hội thể hiện vai trò rõ nét.

Bên cạnh đó, phần lồng tiếng, âm nhạc và cách xử lý các màn đấu trí cũng nhận về những đánh giá khác nhau. Không ít khán giả cho rằng tác phẩm vẫn thiếu sự kịch tính cần thiết của một bộ phim quyền mưu.

'Vân Tú Hành' của Lý Nhất Đồng ghi nhận thành tích ấn tượng sau 6 tập lên sóng - Ảnh 3

Dẫu vậy, "Vân Tú Hành" vẫn sở hữu nhiều điểm cộng đáng chú ý. Dàn diễn viên được đánh giá có ngoại hình nổi bật, tạo hình đẹp mắt và phù hợp với bối cảnh cổ trang. Lý Nhất Đồng tiếp tục ghi điểm nhờ hình ảnh nữ chính thông minh, đáng yêu; Tăng Thuấn Hy thể hiện khá tốt hình tượng nhân vật mang hai mặt tính cách; trong khi Đặng Vi nhận được nhiều lời khen về thần thái và sức hút trên màn ảnh.

Với lượng người xem quan tâm lớn cùng chỉ số nhiệt tăng nhanh ngay từ những ngày đầu phát sóng, "Vân Tú Hành" vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá nếu các diễn biến tiếp theo đủ hấp dẫn để chinh phục khán giả.

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