Hoàng Tử Thao vướng vi phạm giao thông vì đỗ Lamborghini không đúng nơi quy định

Sao quốc tế 20/06/2026 20:37

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về việc diễn viên, ca sĩ Hoàng Tử Thao bị xử phạt hành chính do vi phạm các quy định về giao thông đường bộ.

Hoàng Tử Thao mới đây trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi vướng vi phạm giao thông liên quan đến chiếc siêu xe Lamborghini của mình.

Sự việc bắt nguồn từ những hình ảnh lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh nam ca sĩ, diễn viên lái chiếc Lamborghini mui trần màu đen đi ăn tối cùng vợ là Từ Nghệ Dương. Điều gây chú ý là chiếc xe được đỗ trên làn đường dành cho xe không động cơ tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, nơi có biển cấm dừng và cấm đỗ.

Hoàng Tử Thao vướng vi phạm giao thông vì đỗ Lamborghini không đúng nơi quy định - Ảnh 1

Sau khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, cảnh sát giao thông Bắc Kinh đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy Hoàng Tử Thao mắc nhiều lỗi vi phạm, bao gồm đỗ xe sai quy định, không chấp hành biển báo cấm dừng đỗ và chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi màu sơn của phương tiện sau khi chỉnh sửa.

Cơ quan chức năng cho biết nam nghệ sĩ đã chấp hành quyết định xử phạt và hoàn tất các thủ tục liên quan. Ngay sau đó, công ty quản lý của Hoàng Tử Thao cũng phát đi thông báo xin lỗi, thừa nhận những thiếu sót trong việc tuân thủ quy định giao thông. Đại diện của anh giải thích việc chưa cập nhật thông tin về màu sơn xe là do sơ suất trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Hoàng Tử Thao vướng vi phạm giao thông vì đỗ Lamborghini không đúng nơi quy định - Ảnh 2

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận. Không ít cư dân mạng cho rằng người nổi tiếng cũng phải tuân thủ pháp luật như mọi công dân khác, đặc biệt là những quy định liên quan đến an toàn giao thông. Việc đỗ xe trên làn đường dành cho xe không động cơ bị đánh giá là có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông và gây mất an toàn.

Vụ việc càng thu hút sự quan tâm khi Hoàng Tử Thao vốn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những phát ngôn thẳng thắn. Nhiều ý kiến cho rằng sự cố lần này là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người của công chúng, bởi trong thời đại mạng xã hội, mọi hành động của người nổi tiếng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý và tạo tác động không nhỏ đến người hâm mộ.

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