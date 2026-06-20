Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Sao quốc tế 20/06/2026 12:32

Na Nhiên (29 tuổi) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện thông tin cô chuẩn bị kết hôn với tỷ phú Hoắc Khải Sơn – phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông.

Na Nhiên (29 tuổi) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện thông tin cô chuẩn bị kết hôn với tỷ phú Hoắc Khải Sơn – phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông. Theo một số blogger nổi tiếng, đám cưới của cả hai được cho là sẽ diễn ra vào tháng 11 tại khách sạn cao cấp Kimpton ở Tam Á, Hải Nam.

Ngay sau khi tin đồn lan truyền, cái tên Na Nhiên nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo, kéo theo lượng thảo luận tăng mạnh về đời tư của nữ diễn viên mang dòng máu lai Nga – Mông Cổ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Na Nhiên và phía Hoắc Khải Sơn đều chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thông tin này.

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú? - Ảnh 1

Na Nhiên được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Tô Đát Kỷ trong bộ phim điện ảnh Phong Thần Diễn Nghĩa. Trước khi bước vào con đường diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên ký hợp đồng với công ty người mẫu Model Genesis từ năm 18 tuổi – đây cũng là đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư của Hoắc Khải Sơn, càng khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của họ thêm phần chú ý.

Tin đồn hẹn hò giữa Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn bắt đầu rộ lên từ năm 2023. Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên từng chuyển đến Hong Kong sinh sống, học tiếng Quảng Đông và tham gia thành lập công ty truyền thông cùng nam doanh nhân. Đến tháng 11 năm ngoái, cả hai bị bắt gặp xuất hiện trong buổi gặp gỡ gia đình họ Hoắc, cùng nâng ly chúc rượu với các thành viên trong nhà. Đầu năm nay, họ tiếp tục bị ghi lại hình ảnh đi cùng nhau tại Italy trong chuyến du lịch được cho là mừng sinh nhật 80 tuổi của ông Hoắc Chấn Đình, cha của Hoắc Khải Sơn.

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú? - Ảnh 2

Những chi tiết này khiến dư luận tin rằng Na Nhiên đã dần được gia đình họ Hoắc chấp nhận. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn khi người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Hoắc Khải Sơn hiện 43 tuổi, là con trai thứ hai trong gia tộc họ Hoắc, sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ HKD và được xem là một trong những nhân vật kín tiếng của giới tài phiệt Hong Kong. Trước khi vướng tin đồn với Na Nhiên, anh từng được nhắc đến trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Chương Tử Di.

 

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Mới đây, trong buổi roadshow để quảng bá cho dự án điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên bất ngờ có một khoảnh khắc lỡ miệng nhưng lại khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Na Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Khoảnh khắc 'lỡ miệng' của 'Đát Kỷ' Naran Na Nhiên khiến dân tình phát sốt vì quá đáng yêu

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

TIN MỚI NHẤT

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Chiến thắng vang dội ở Kim Hải Yến, phim của Tiêu Chiến vẫn gây tiếc nuối tại Bách Hoa

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi

Sau 33 năm, Lý Liên Kiệt và 'con trai màn ảnh' Tạ Miêu tái hiện hình ảnh thân thiết gây bồi hồi