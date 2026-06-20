Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Sao quốc tế 20/06/2026 12:32

Na Nhiên (29 tuổi) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện thông tin cô chuẩn bị kết hôn với tỷ phú Hoắc Khải Sơn – phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông.

Na Nhiên (29 tuổi) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện thông tin cô chuẩn bị kết hôn với tỷ phú Hoắc Khải Sơn – phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông. Theo một số blogger nổi tiếng, đám cưới của cả hai được cho là sẽ diễn ra vào tháng 11 tại khách sạn cao cấp Kimpton ở Tam Á, Hải Nam.

Ngay sau khi tin đồn lan truyền, cái tên Na Nhiên nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo, kéo theo lượng thảo luận tăng mạnh về đời tư của nữ diễn viên mang dòng máu lai Nga – Mông Cổ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Na Nhiên và phía Hoắc Khải Sơn đều chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thông tin này.

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú? - Ảnh 1

Na Nhiên được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Tô Đát Kỷ trong bộ phim điện ảnh Phong Thần Diễn Nghĩa. Trước khi bước vào con đường diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên ký hợp đồng với công ty người mẫu Model Genesis từ năm 18 tuổi – đây cũng là đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư của Hoắc Khải Sơn, càng khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của họ thêm phần chú ý.

Tin đồn hẹn hò giữa Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn bắt đầu rộ lên từ năm 2023. Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên từng chuyển đến Hong Kong sinh sống, học tiếng Quảng Đông và tham gia thành lập công ty truyền thông cùng nam doanh nhân. Đến tháng 11 năm ngoái, cả hai bị bắt gặp xuất hiện trong buổi gặp gỡ gia đình họ Hoắc, cùng nâng ly chúc rượu với các thành viên trong nhà. Đầu năm nay, họ tiếp tục bị ghi lại hình ảnh đi cùng nhau tại Italy trong chuyến du lịch được cho là mừng sinh nhật 80 tuổi của ông Hoắc Chấn Đình, cha của Hoắc Khải Sơn.

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú? - Ảnh 2

Những chi tiết này khiến dư luận tin rằng Na Nhiên đã dần được gia đình họ Hoắc chấp nhận. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn khi người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Hoắc Khải Sơn hiện 43 tuổi, là con trai thứ hai trong gia tộc họ Hoắc, sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ HKD và được xem là một trong những nhân vật kín tiếng của giới tài phiệt Hong Kong. Trước khi vướng tin đồn với Na Nhiên, anh từng được nhắc đến trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Chương Tử Di.

 

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