Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận

Sao quốc tế 19/06/2026 17:15

Ngay sau khi ra mắt, Tình Yêu Có Pháo Hoa nhanh chóng trở thành tâm điểm của màn ảnh Hoa ngữ khi liên tiếp ghi nhận thành tích khả quan về tỷ suất người xem và mức độ thảo luận trên các nền tảng trực tuyến.

Theo các bảng thống kê theo dõi thị trường, Tình Yêu Có Pháo Hoa nhanh chóng vươn lên dẫn đầu rating khung giờ phát sóng trên nhiều hệ thống đo lường. Trên nền tảng trực tuyến, bộ phim cũng ghi nhận sức bật ấn tượng khi đạt hơn 20.000 điểm nhiệt trên Tencent Video chỉ sau vài giờ lên sóng, cùng hơn 2,5 triệu lượt đặt xem trước. Loạt chủ đề liên quan liên tục xuất hiện trong nhóm nội dung thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tại Việt Nam, tác phẩm cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi phát hành, với lượng xem tăng mạnh trong ngày đầu và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người dùng.

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận - Ảnh 1

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Hay Là Mình Sống Chung của nhà văn Hồng Cửu, xoay quanh câu chuyện của Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ - hai người trẻ đều trải qua biến cố cuộc sống. Một người từng sống trong giàu sang nhưng mất đi tất cả, người còn lại đối diện thất nghiệp và đổ vỡ tình cảm. Hoàn cảnh đưa họ trở thành bạn cùng nhà, mở ra chuỗi tình huống vừa hài hước vừa lãng mạn.

Không đi theo hướng kịch tính cao trào, tác phẩm lựa chọn phong cách rom-com nhẹ nhàng, tập trung vào đời sống thường nhật và những va chạm giữa hai nhân vật chính. Các màn đối đáp tự nhiên cùng bối cảnh đô thị hiện đại được đánh giá là yếu tố giúp phim dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận - Ảnh 2Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên giúp 'Tình Yêu Có Pháo Hoa' bùng nổ thảo luận - Ảnh 3

Về diễn xuất, Đàn Kiện Thứ mang đến hình tượng tổng tài hiện đại sau thời gian dài gắn với các vai cổ trang và trinh thám, trong khi Vương Sở Nhiên tiếp tục thể hiện mẫu nữ chính độc lập, mạnh mẽ và tập trung vào sự nghiệp.

Dù nhận nhiều phản hồi tích cực về nhịp phim và yếu tố giải trí, tác phẩm vẫn gây tranh luận khi mô-típ “ở chung nhà rồi nảy sinh tình cảm” bị cho là quen thuộc, đồng thời sự kết hợp giữa hai diễn viên chính chưa tạo hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Một số ý kiến cũng cho rằng màu phim và tạo hình mang cảm giác của dự án sản xuất từ vài năm trước.

Dù vậy, với sức nóng ban đầu và sự quan tâm lớn từ khán giả, Tình Yêu Có Pháo Hoa vẫn đang cho thấy tiềm năng duy trì độ thảo luận mạnh mẽ trong thời gian tới.

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