Vương Sở Nhiên phải hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 03/04/2026 15:49

Vương Sở Nhiên đột ngột không khỏe; sau khi được bác sĩ thăm khám, hiện cô đang dùng thuốc điều trị theo chỉ định và tiếp tục theo dõi thêm.

Mới đây, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên cho biết, trong ngày hôm đó, nữ diễn viên đột ngột không khỏe; sau khi được bác sĩ thăm khám, hiện cô đang dùng thuốc điều trị theo chỉ định và tiếp tục theo dõi thêm. Nữ diễn viên rất mong được gặp mọi người qua buổi livestream quảng bá phim, nhưng do tình trạng sức khỏe chưa ổn định nên rất tiếc không thể tham gia.

Đối với sự thay đổi đột xuất lần này gây ảnh hưởng đến những khán giả yêu thích “Minh nguyệt lục” và mong chờ gặp cô, phía phòng làm việc thay mặt nữ diễn viên gửi lời xin lỗi chân thành, cảm ơn sự thông cảm của mọi người.

Đội ngũ của Vương Sở Nhiên mong khán giả yên tâm và hứa sẽ chăm sóc sức khỏe nghệ sĩ thật tốt, tiếp tục theo dõi sát sao đến khi cô bình phục và trở lại với trạng thái tốt hơn.

Tài khoản chính thức của đoàn phim “Minh nguyệt lục” cũng đăng bài xin lỗi, bày tỏ tiếc nuối vì thay đổi đột xuất.

Vương Sở Nhiên phải hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe - Ảnh 1

Sự cố này không chỉ khiến từ khóa liên quan đến Vương Sở Nhiên trở thành xu hướng thịnh hành, mà còn tạo ra cuộc bàn luận sôi nổi về áp lực sức khỏe phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của nghệ sĩ, trong môi trường làm việc cường độ cao của giới giải trí.

Theo truyền thông, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, Vương Sở Nhiên làm việc liên tục không nghỉ với lịch trình quay phim, quảng cáo, chụp poster… Có hôm, cô quay xong lúc 4 giờ sáng rồi buổi chiều lại tiếp tục làm việc, thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng.

Đây không phải lần đầu cô gặp vấn đề sức khỏe. Năm ngoái, Vương Sở Nhiên từng công khai hỏi cách điều trị bệnh mề đay, cho biết mình dễ dị ứng, mỗi khi vận động mạnh hoặc cảm xúc biến động thì dễ tái phát, và đã nhiều lần đi kiểm tra tìm nguyên nhân dị ứng.

Lần này, khi Vương Sở Nhiên phải hủy lịch trình đột ngột, đa phần khán giả đều bày tỏ sự thông cảm, khuyên cô nên “nghỉ ngơi cho tốt”, “ưu tiên sức khỏe”, và ủng hộ quyết định của phòng làm việc.

Vương Sở Nhiên phải hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe - Ảnh 2

Sự cố sức khỏe xảy ra vào đúng giai đoạn sự nghiệp của Vương Sở Nhiên đang đi lên. Tại chương trình Xuân vãn 2026, cô gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành Vương Chiêu Quân trong tiết mục “Mười hai hoa thần”.

Màn xuất hiện đặc biệt khiến danh tiếng của cô tăng vọt, chỉ trong một ngày tăng hơn 650.000 người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội - cho thấy sức hút “tạo ngôi sao” của Xuân vãn vẫn rất mạnh.

Mặt khác, sau Xuân vãn, mỹ nhân sinh năm 1999 còn tiếp tục trở thành gương mặt đáng chú ý trên màn ảnh khi bộ phim truyền hình “Còn ra thể thống gì nữa” do cô đóng chính gây tiếng vang.

Cô cũng đón tin vui trong lĩnh vực thời trang khi được chọn làm đại sứ của thương hiệu xa xỉ Dior vào đầu tháng 3.

Từ khoảnh khắc Vương Sở Nhiên tỏa sáng trên sân khấu Xuân vãn đến việc phải tạm dừng công việc vì sức khỏe chỉ trong vài tháng đã cho thấy mặt khắc nghiệt của ngành giải trí, đó là sự nổi tiếng thường đi kèm khối lượng công việc tăng gấp bội.

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