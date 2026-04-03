Vì sao Cung Tuấn không thể bứt phá dù phim mới có nhiều lợi thế?

Thành tích phát sóng của “Tòa án gia đình” trên CCTV-1 khởi đầu với rating 3,2% - đứng top 1 trên mặt bằng các phim phát hành cùng thời điểm. Đặc biệt, đối với một diễn viên thần tượng đang tìm cách chuyển mình như Cung Tuấn, con số này rất ấn tượng và có nhiều ý nghĩa.

Gần đây, nam diễn viên Cung Tuấn tìm được hướng đi mới, thay vì tiếp tục đóng phim thần tượng, anh chuyển sang đóng phim chính kịch. Cung Tuấn đang đảm nhận vai thẩm phán Thẩm Tạ Trật trong bộ phim “Tòa án gia đình”.

Tuy nhiên, danh tiếng của Cung Tuấn dường như không tương xứng với rating phim. Trên bảng xếp hạng nhân vật hot nhất của Vlinkage, vai Thẩm Tạ Trật của anh không vào Top 3 sau một tuần phim lên sóng, điểm số chưa thể đạt mốc 9 điểm.

Trên các diễn đàn phim ảnh hay mạng xã hội, gần như Cung Tuấn không tạo được chủ đề thảo luận liên quan đến phim, vai diễn.

Đáng chú ý, “Tòa án gia đình” còn được phát sóng đồng thời trên 2 nền tảng lớn là Tencent và iQiYi, nhưng thành tích hoàn toàn gây thất vọng. Theo Vân hợp thống kê, tính đến ngày 1.4, tổng lượt xem trên 2 nền tảng của bộ phim chỉ đạt 8,75 triệu/ngày, có nguy cơ trượt khỏi top 10.

Số lượng quảng cáo của phim cũng gây sốc. Sau 12 tập, “Tòa án gia đình” chỉ có 2 quảng cáo trong 2 tập đầu trên Tencent; ở nền tảng iQiYi thì không có bất kỳ nhãn hàng nào hợp tác. Điều này cho thấy hai diễn viên chính là Cung Tuấn và Nhậm Mẫn không đủ sức hút đối với các đối tác, nhà đầu tư.

Mặt khác, khán giả chỉ ra, “Tòa án gia đình” được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương CCTV-1, vốn có lợi thế hàng đầu về rating, nên thành tích 3,2% không phải quá bùng nổ. Chưa kể, bộ phim trước đó của CCTV-1 đã luôn duy trì rating gần 4%.

Đến nay, rating của “Tòa án gia đình” đang giảm dần, xuống còn 2,87% trong ngày 1.4, cho thấy dấu hiệu đuối sức. Bộ phim duy trì rating có lẽ đều nhờ tệp khán giả xem đài ổn định.

Về bản thân Cung Tuấn, dù có cơ hội đóng phim chính kịch, nhưng khả năng diễn xuất của anh không mấy đột phá.