Nữ diễn viên không chuyên sinh năm 2004 Lý Tư Đồng bất ngờ làm nên kỳ tích

Sao quốc tế 20/05/2026 13:41

Tính đến ngày 18/5, phim điện ảnh “Bức thư tình gửi bà” đã đạt doanh thu 563 triệu NDT chỉ sau 19 ngày công chiếu tại phòng vé Trung Quốc. Dựa trên xu hướng này, nhiều nền tảng như Maoyan, Lighthouse nâng dự đoán tổng doanh thu cuối cùng của tác phẩm lên mức 1,6 tỉ NDT.

Với sự bùng nổ của phim, nữ chính Lý Tư Đồng - đóng vai Tạ Nam Chi - cũng được chú ý. Nhiều khán giả bất ngờ khi biết cô là diễn viên không chuyên, lần đầu tham gia diễn xuất. Lý Tư Đồng hiện là sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Tài chính của Đại học Tài chính Kinh tế Quảng Đông.

Truyền thông Trung Quốc miêu tả, với vai diễn này, Lý Tư Đồng đã cùng đoàn phim làm nên kỳ tích. Nếu bộ phim thực sự đạt tổng doanh thu như dự đoán, cô sẽ trở thành nữ diễn viên thế hệ 2000 đầu tiên có phim điện ảnh đóng chính vượt 1 tỉ NDT doanh thu.

Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là nữ diễn viên Trương Tử Phong với tác phẩm “Chị gái của tôi” đạt doanh thu 860 triệu NDT. Cơ duyên tham gia bộ phim của Lý Tư Đồng bắt đầu từ hai năm trước, khi cô tình cờ đăng một đoạn video sinh hoạt thường ngày lên nền tảng video ngắn.

Đạo diễn Lam Hồng Xuân sau khi xem qua hàng nghìn hồ sơ sinh viên đã lập tức bị thu hút bởi vẻ “non nớt chưa bị ánh đèn thành phố hong khô” của Lý Tư Đồng và gửi lời mời thử vai đến cô.

Cô gái sinh năm 2004 nhớ về khoảnh khắc mình được chọn: “Đó chỉ là một buổi chiều vô cùng bình thường, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hôm đó tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng của đời mình”.

Lý Tư Đồng cho biết, ban đầu cô chỉ nhận được vài nghìn chữ tóm tắt nội dung phim chứ chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Nhưng khi câu chuyện của “Tạ Nam Chi” xuất hiện trên giấy, cô cảm thấy “như có gì nghẹn lại trong lồng ngực, cảm xúc lập tức dâng trào”.

Để thể hiện tốt vai Tạ Nam Chi, Lý Tư Đồng - người không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp - đã chuẩn bị rất nhiều. Cô tra cứu lịch sử về hình thức thư tín kiêm chuyển tiền của người Hoa kiều ngày xưa, tìm hiểu nỗi vất vả của người Hoa xuống Đông Nam Á thời đó.

Lý Tư Đồng cũng đọc đi đọc lại kịch bản để hoàn toàn hòa nhập vào cuộc đời Tạ Nam Chi, ngoài ra không quên hỏi han các bậc trưởng bối để học phong tục và kinh nghiệm sống của người Triều Sán (Quảng Đông, Trung Quốc).

Nói về việc sinh viên ngành tài chính chuyển hướng sang diễn xuất, Lý Tư Đồng chia sẻ: “Học ngành gì không có nghĩa nhất định phải làm nghề đó. Tư duy lý tính mà tài chính mang lại, ngược lại giúp tôi nhìn rõ sự phức tạp của hiện thực hơn, đồng thời càng cảm nhận được sự đáng quý trong lòng tốt của Nam Chi”.

Đúng vào năm tốt nghiệp, trải nghiệm quay “Bức thư tình gửi bà” cũng đã thay đổi định hướng nghề nghiệp của Lý Tư Đồng. Cô thú nhận: “Trước khi tiếp xúc với dự án này, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bước vào con đường diễn xuất. Nhưng sau dự án này, tôi nhận ra mình thật sự rất thích công việc diễn xuất”.

