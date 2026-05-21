Thực hư thông tin “hô biến” thịt heo thành thịt bò ở Gia Lai

Công an xác định khoảng 5h ngày 16/5, bà V.T.X.H. (56 tuổi, trú tại phường Bình Định, Gia Lai) được con trai điều khiển xe tải chở đến một cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) mua 12kg thịt heo (lợn) nạc vai.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 21/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết Công an phường đã báo cáo kết quả xác minh vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả trên địa bàn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, chị C.T.N.Y. (29 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn) đến quầy của bà H. mua thịt bò và được bà này trực tiếp bán hàng.

Sau đó, bà H. mang số thịt lợn này đến khu vực gần chợ Đầm, trước vỉa hè số nhà 115 Nguyễn Hữu Thọ (phường Quy Nhơn) để bán cùng với số thịt bò mang theo từ nhà.

Khi mang thịt về chế biến, chồng chị Y. là anh V.T.N. (26 tuổi) nhận thấy phần thịt có màu trắng, không có mùi đặc trưng của thịt bò nên nghi ngờ vợ bị lừa mua phải thịt lợn giả bò.

Vụ thịt lợn hóa bò ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân Trí.

Bức xúc, người này mang phần thịt vừa chế biến quay lại quầy bà H. để chất vấn. Thời điểm này, người chủ bán thịt đã về nhà, chỉ còn ông N.V.T. (52 tuổi, trú tại phường An Nhơn Bắc, người làm thuê) đang trông quầy.

Tại quầy thịt, anh N. yêu cầu ông T. ăn thử phần thịt mang đến và xác nhận đây là thịt bò hay thịt lợn. Lúc này, ông T. đề nghị anh N. mua bao nhiêu để trả tiền lại.

Cho rằng ông T. và chủ quầy có hành vi dùng hóa chất tẩm ướp để biến thịt lợn thành thịt bò nhằm lừa dối khách hàng, anh N. đã chia sẻ vụ việc nhằm cảnh báo người tiêu dùng và kêu gọi tẩy chay.

Từ chứng cứ thu thập được, Công an phường Quy Nhơn xác định bà H. có hành vi lừa dối khách hàng khi dùng thịt lợn bán cho người mua thịt bò.

Hành vi của bà H. vi phạm quy định về hoạt động thương mại, buôn bán hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Về nội dung phản ánh chủ quầy sử dụng hóa chất, phụ gia biến thịt lợn thành thịt bò, công an xác định bà H. chỉ kinh doanh thịt lợn và thịt bò, không sử dụng hóa chất ngâm, tẩm ướp. Do đó, phản ánh của ông N. là không có căn cứ.

Công an kiến nghị UBND phường và ban quản lý các chợ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động buôn bán thực phẩm tự phát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

uầy hàng thịt của bà V.T.X.H. tại Quy Nhơn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 16/5, một tài khoản mạng xã hội phát video trực tiếp phản ánh nghi vấn quầy thịt tại khu vực trước số 115 Nguyễn Hữu Thọ, cạnh chợ Đầm (phường Quy Nhơn) "phù phép" thịt heo thành thịt bò.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an phường Quy Nhơn xác định quầy thịt do bà V.T.X.H. (56 tuổi) làm chủ. Trong ngày xảy ra vụ việc, bà H. mua thịt heo từ đầu mối mang ra bán, đồng thời còn một lượng thịt bò tồn từ hôm trước.