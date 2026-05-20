Khởi tố chủ hộ kinh doanh 1.400 đôi giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 1 tỉ đồng

Đời sống 20/05/2026 10:19

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ tại 3 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu 'Nike', 'Adidas', 'New Balance' và 'Onitsaku Tiger'.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, ngụ phường Nhiêu Lộc) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo toàn lực lượng công an thành phố tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong cao điểm ra quân 45 ngày đêm.

Đối tượng Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, ngụ phường Nhiêu Lộc). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W. Sneaker ở phường An Hội Tây, và phường Tân Bình, do Nguyễn Trần Việt Hoàng là đại diện.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai bắt đầu kinh doanh giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2-2023 đến nay. Toàn bộ số hàng hóa được mua qua các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hoàng thừa nhận biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn tiếp tục kinh doanh để thu lợi. Theo lời khai, từ trước đến nay Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỉ đồng.

Thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsaku Tiger", tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 3,3 tỉ đồng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngày 19/5, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM cảnh báo mọi hành vi buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các hãng, làm giảm uy tín thương hiệu chính hãng và sẽ bị khởi tố, xử lý nghiêm. Đối với người tiêu dùng: Hãy là người tiêu dùng thông thái.

Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không ham rẻ, mua hàng giả mạo, khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hãy thông báo ngay cho công an gần nhất.

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả hơn 4 tấn bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto ở TP.HCM

Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 1/2026. Các đối tượng thu mua bột ngọt trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, đại lý ở TP.HCM.

