Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Đời sống 23/04/2026 07:00

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp báo cáo Sở Y tế về trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn. Ca bệnh được ghi nhận tại ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An. Bệnh nhân là ông N.N.S. (58 tuổi), chủ quán bán thịt chó, sống một mình.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 15/4, ông S. nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với các triệu chứng chóng mặt, tê yếu nửa người. Trước đó khoảng 3 ngày, ông xuất hiện tình trạng chóng mặt tăng dần kèm yếu nửa người phải, tự mua thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tăng huyết áp. Tuy nhiên, tình trạng sau đó diễn tiến nặng, xuất hiện khó nuốt, yếu cơ nửa người phải, không nói được.

Đáng chú ý, bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, khó thở khi uống nước. Đến chiều 17/4, bác sĩ theo dõi bệnh dại trên nền tăng huyết áp và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong ngày.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với virus dại. Gia đình sau đó xin đưa bệnh nhân về nhà và ông S. tử vong vào tối 20/4.

Virus dại thường xâm nhập qua cơ thể thông qua vết cắn, liếm của động vật - Ảnh: ZNews

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân không ghi nhận bị chó cắn. Ông S. có nuôi một con chó khoảng 2-3 tháng tuổi, đã tiêm phòng và không có biểu hiện dại; trong quá trình nuôi có tiếp xúc thường xuyên, đôi lúc bị cào cấu nhẹ.

Hằng ngày, ông S. mua thịt chó đã làm sẵn về sơ chế, chế biến thức ăn bán cho khách. Ngành chức năng nhận định nguồn lây có khả năng từ máu hoặc dịch tiết của thịt chó nhiễm bệnh dại, xâm nhập qua các vết trầy xước trên da của bệnh nhân trong quá trình chế biến.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế đã lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân để hướng dẫn đi tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời phối hợp ngành thú y truy tìm nguồn lây.

Cô gái từ Hà Nội vào Ninh Bình mất liên lạc nhiều ngày, gia đình lên mạng 'cầu cứu'

Cô gái từ Hà Nội vào Ninh Bình mất liên lạc nhiều ngày, gia đình lên mạng 'cầu cứu'

Ngày 21/4, trang Facebook Công an TP Hà Nội phát đi thông báo về việc tiếp nhận trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nhường (SN 1998, trú tại thôn Hội Triều, xã Hòa Phú, Hà Nội). Theo đó, chị Nhường rời khỏi nhà từ ngày 15/4 đến nay chưa trở về.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp Phú Quý vượng phát, hưởng Lộc Trời cho, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp Phú Quý vượng phát, hưởng Lộc Trời cho, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/4/2026, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, làm một lãi mười, sớm thành tỷ phú, ngồi mát ăn bát vàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/4/2026, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, làm một lãi mười, sớm thành tỷ phú, ngồi mát ăn bát vàng

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/4/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Danh tính nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

Danh tính nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi trèo lên cột điện bắt chim

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Cô gái từ Hà Nội vào Ninh Bình mất liên lạc nhiều ngày, gia đình lên mạng 'cầu cứu'

Cô gái từ Hà Nội vào Ninh Bình mất liên lạc nhiều ngày, gia đình lên mạng 'cầu cứu'

Tìm người thân của bé gái đi lạc, tâm lý hoảng loạn, không ổn định

Tìm người thân của bé gái đi lạc, tâm lý hoảng loạn, không ổn định

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Chỉ vay 20 triệu, người phụ nữ gánh nợ 400 triệu vì 'phí dịch vụ', 'tiền cà phê' và đáo hạn dây chuyền

Chỉ vay 20 triệu, người phụ nữ gánh nợ 400 triệu vì 'phí dịch vụ', 'tiền cà phê' và đáo hạn dây chuyền