Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Đời sống 23/04/2026 07:00

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp báo cáo Sở Y tế về trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn. Ca bệnh được ghi nhận tại ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An. Bệnh nhân là ông N.N.S. (58 tuổi), chủ quán bán thịt chó, sống một mình.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 15/4, ông S. nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với các triệu chứng chóng mặt, tê yếu nửa người. Trước đó khoảng 3 ngày, ông xuất hiện tình trạng chóng mặt tăng dần kèm yếu nửa người phải, tự mua thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, tăng huyết áp. Tuy nhiên, tình trạng sau đó diễn tiến nặng, xuất hiện khó nuốt, yếu cơ nửa người phải, không nói được.

Đáng chú ý, bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, khó thở khi uống nước. Đến chiều 17/4, bác sĩ theo dõi bệnh dại trên nền tăng huyết áp và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong ngày.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với virus dại. Gia đình sau đó xin đưa bệnh nhân về nhà và ông S. tử vong vào tối 20/4.

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Virus dại thường xâm nhập qua cơ thể thông qua vết cắn, liếm của động vật - Ảnh: ZNews

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân không ghi nhận bị chó cắn. Ông S. có nuôi một con chó khoảng 2-3 tháng tuổi, đã tiêm phòng và không có biểu hiện dại; trong quá trình nuôi có tiếp xúc thường xuyên, đôi lúc bị cào cấu nhẹ.

Hằng ngày, ông S. mua thịt chó đã làm sẵn về sơ chế, chế biến thức ăn bán cho khách. Ngành chức năng nhận định nguồn lây có khả năng từ máu hoặc dịch tiết của thịt chó nhiễm bệnh dại, xâm nhập qua các vết trầy xước trên da của bệnh nhân trong quá trình chế biến.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế đã lập danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân để hướng dẫn đi tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời phối hợp ngành thú y truy tìm nguồn lây.

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