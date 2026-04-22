Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung nữ bác sĩ

Đời sống 22/04/2026 11:07

Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn xác nhận, đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Trung Quân Idol bị tố có hành vi hành hung nữ bác sĩ tại một địa điểm trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, bài đăng trên trang cá nhân của ông P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TPHCM), tố cáo Trung Quân Idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân) đã hành hung vợ ông, là bác sĩ N.T.Th., vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà hàng trên đường Hồ Tùng Mậu.

Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung nữ bác sĩ - Ảnh 1
Bác sĩ P.M.T. chia sẻ thông tin về vụ việc vợ mình bị hành hung gây thương tích - Ảnh: VietNamNet

Theo nội dung chia sẻ, bác sĩ Th. cùng một nhóm bác sĩ dự tiệc tại nhà hàng, nơi Trung Quân Idol cũng có mặt. Khi buổi tiệc gần kết thúc, nam ca sĩ được cho là tiếp cận nữ bác sĩ, đề nghị ở lại tiếp tục cuộc vui nhưng người này không đồng ý. Sau đó, nhóm nữ bác sĩ đưa bác sĩ Th. ra xe để ra về.

Bài đăng cho rằng, trong lúc này, Trung Quân Idol đã mất kiểm soát hành vi và hành hung bác sĩ Th.

Theo bác sĩ P.M.T., vợ ông bị thương ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn. Người này cũng đăng tải hình ảnh được cho là nội dung tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol, với lời giải thích “say quá mất kiểm soát”. Đồng thời cho biết đang tiến hành trích xuất camera an ninh, lập vi bằng để trình báo cơ quan công an.

 

Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung nữ bác sĩ - Ảnh 2
Ca sĩ Trung Quân xin lỗi, thừa nhận xô xát vợ bác sĩ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung Quân nhận lỗi, khẳng định hành động của mình là sai hoàn toàn, nhấn mạnh rằng "trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận".

Ngay sau khi sự cố xảy ra, anh trực tiếp gặp Thùy để xin lỗi và kiểm tra tình trạng của cô. Đồng thời, anh cũng hẹn sẽ tiếp tục gặp lại để gửi lời xin lỗi chính thức.

Trung Quân cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động, bao gồm việc khắc phục hậu quả, bồi thường và đối diện với trách nhiệm liên quan. Anh nhìn nhận đây là bài học lớn về việc kiểm soát hành vi, đặc biệt khi sử dụng đồ uống có cồn.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Trung Quân hành hung sao Việt

