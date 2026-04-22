Ông Trần Văn Sao, Chủ tịch xã Văn Kiều, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành điện lực cắt điện, điều động xe cẩu tới hiện trường để đưa thi thể nạn nhân xuống, bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 22/4, ông Trần Văn Sao - Chủ tịch UBND xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 9 trèo lên cột điện bắt chim, không may bị điện giật tử vong.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân đi qua khu vực xóm 1, xã Văn Kiều hoảng hốt phát hiện thi thể một nam sinh mắc trên cột điện thuộc đường dây 34kV nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nam sinh bị điện giật tử vong trên cột điện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa thi thể nạn nhân xuống khỏi cột điện.

Nạn nhân được xác định là em T.Q.K. (trú tại xã Văn Kiều, học sinh lớp 9 Trường THCS Nghi Văn). Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân mắc trên cột điện, mặc đồ bảo hộ kín.

Lãnh đạo xã Văn Kiều cho biết, gia đình em K. có hoàn cảnh khó khăn. “Gia đình có 3 người con, trước đó nhiều năm, anh trai của K. đã tử vong do đuối nước. K. thường xuyên đi bắt chim để bán kiếm thêm thu nhập. Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về các nguy cơ điện giật để tránh xảy ra những trường hợp tương tự”, vị này thông tin.

