Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Đời sống 21/04/2026 16:40

Lãnh đạo UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là phụ nữ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ, làm việc với Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, chiều 18/4, trong lúc ngà say sau khi uống rượu ở xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa), Châu dùng dao đâm vợ khiến chị này bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện.

Châu còn tấn công mẹ vợ khiến nạn nhân bị thương ở vùng bàn tay. Sau khi gây án, Châu bế con nhỏ 9 tháng tuổi bỏ trốn.

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn - Ảnh 1
Bùi Đặng Châu khi bị công an khống chế - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy bắt nghi phạm.

Đến gần 17h ngày 18/4, đối tượng Châu bị phát hiện, bắt giữ khẩn cấp tại khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, cách hiện trường gây án hơn 2km. Cháu bé đi cùng nghi phạm được xác định an toàn.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Khánh Hòa củng cố hồ sơ để xử lý Bùi Đặng Châu về hành vi giết người.

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