Ngày 21/4, trang Facebook Công an TP Hà Nội phát đi thông báo về việc tiếp nhận trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nhường (SN 1998, trú tại thôn Hội Triều, xã Hòa Phú, Hà Nội). Theo đó, chị Nhường rời khỏi nhà từ ngày 15/4 đến nay chưa trở về.

Chị Nguyễn Thị Nương (SN 1996) - chị gái của chị Nhường - cho biết, trước khi mất liên lạc, chị Nhường làm việc tại Hà Nội. Sau đó, chị nghỉ việc và di chuyển đến khu vực Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) để tìm cơ hội việc làm mới.

“Gia đình kiểm tra camera, xác nhận em tôi có mặt tại khu vực Đồng Văn vào ngày 15.4. Từ thời điểm đó đến nay, hoàn toàn mất liên lạc. Khi biết thông tin, tôi đã trực tiếp xuống đây tìm kiếm nhưng không có bất kỳ manh mối nào”, chị Nương cho biết.

Chị Nguyễn Thị Nhường

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị Nhường đã lập gia đình nhưng chưa có con và đang sống ly thân với chồng. Việc đột ngột mất liên lạc trong nhiều ngày khiến người thân hoang mang, lo lắng.

Gia đình mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Ai nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến chị Nguyễn Thị Nhường, xin liên hệ số điện thoại 0364.976.151.

Mọi thông tin lúc này đều có thể là manh mối quan trọng giúp gia đình sớm tìm thấy người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tu-ha-noi-vao-ninh-binh-mat-lien-lac-nhieu-ngay-gia-inh-len-mang-cau-cuu-758322.html